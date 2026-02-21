快訊

三重民宅初五清晨傳火警！疑烹飪釀禍 父女送醫

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

東京近郊的老街風情！走進小江戶佐原的水鄉景色

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「小江戶佐原」沿著小野川兩側的街景非常迷人。　圖：PHOTO AC／來源
「小江戶佐原」沿著小野川兩側的街景非常迷人。　圖：PHOTO AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】距離成田機場僅約半小時車程的千葉縣香取市佐原地區，因完整保留江戶時代商家町街景，被譽為「小江戶佐原」。沿著小野川兩岸延伸的黑瓦白牆町家倒映在水面之上，構成極具特色的水鄉風景，也讓佐原成為近年深受自由行旅客喜愛的東京近郊旅遊勝地。

佐原自江戶時代起便因水運而繁榮，是關東地區重要的物資集散地，至今仍可見大量町家、土藏與傳統商屋，整個區域被指定為日本重要傳統建造物群保存地區。

 

 ▲春天菖蒲盛開時能搭乘小船遊覽水郷佐原菖蒲<a href='/search/tagging/1013/公園' rel='公園' data-rel='/1013/143334' class='tag'><strong>公園</strong></a>。　圖：千葉縣／提供
 ▲春天菖蒲盛開時能搭乘小船遊覽水郷佐原菖蒲公園。　圖：千葉縣／提供

隨著季節更迭，佐原也展現出不同風貌。在春天的尾聲，水郷佐原菖蒲公園迎來一年中最繽紛的時刻，園內約150萬株菖蒲陸續綻放，紫、白、淡藍色花朵沿著水道鋪展，與水鄉景色相互交織。旅客可搭乘小舟緩緩前行，從水道的角度欣賞花田與綠意。

 

 ▲夏季小野川沿岸街邊會擺設許多和傘、燈籠等燈光裝置藝術。　圖：千葉縣／提供
 ▲夏季小野川沿岸街邊會擺設許多和傘、燈籠等燈光裝置藝術。　圖：千葉縣／提供

在夏日的傍晚時分，佐原老街則換上另一種靜謐氣氛。入夜的小江戶佐原，天色逐漸轉暗，沿河町家亮起許多燈光，河面倒影隨著微風吹拂輕輕晃動。少了白天的人潮與喧鬧，多了一份屬於水鄉夜色的從容步調，讓人只需隨意散步，就能感受到佐原最迷人的一面。

 

▲「佐原大祭」的山車特色是在頂層立著高達五公尺的大人偶，已經被聯合國科教文組織登錄為無形文化財產。　圖：千葉縣／提供
▲「佐原大祭」的山車特色是在頂層立著高達五公尺的大人偶，已經被聯合國科教文組織登錄為無形文化財產。　圖：千葉縣／提供

而到了秋天，佐原將迎來一年之中最熱鬧的「佐原大祭（秋祭）」。祭典期間，裝飾華麗的山車在老街間巡行，伴隨囃子音樂與在地居民的吆喝聲，讓平時寧靜的町並瞬間充滿活力，也讓旅客能一次體驗佐原深厚的歷史背景與在地文化能量。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老街 公園 機場

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

經典賽／東京應援席傳超賣！球迷控付完錢一場空 主辦致歉承諾補救

日幣1千就能大吃一頓！東京高CP值燒肉店推薦清單

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

米倉涼子擺脫毒品案指控！東京地檢署予以不起訴

相關新聞

東京近郊的老街風情！走進小江戶佐原的水鄉景色

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】距離成田機場僅約半小時車程的千葉縣香取市佐原地區，因完整保留江戶時代商家町街景，被譽為「小江戶佐原」。沿著小野川兩岸延伸的黑瓦白牆町家倒映在水面之上，構成極具特色的水鄉風

日本東京「築地魚河岸」在地人也愛來！「肥美鮪魚大腹、大顆生蠔」CP值超高

♥築地魚河岸♥是在築地市場轉移到豐洲之後，為了方便東京市中心的餐廳業者方便批貨而開幕。一樓以販售新鮮魚貨蔬菜水果為主，三樓則是有許多食堂規劃成美食街的概念，總共約有60間店舖在此營業，每天早上九點以前是提供餐廳業者批發採購，九點以後就會開放給一般客人選購，雖然選項不是很多，但生魚片海膽干貝、乾貨、伴手禮等全都有，買完可以到三樓的開放座位區坐著享用，還有提供化妝室，整體舒適乾淨又衛生。

關東奢華旅遊全指南：精選米其林美食餐廳 × 頂級飯店名單，快點蒐藏起來！

想在日本關東輕鬆享受奢華旅行？本篇整理東京、橫濱、箱根、日光、輕井，結合高級飯店、溫泉旅館與米其林餐廳推薦，適合親子、長輩同行、蜜月與商務客規劃專屬關東之旅。

「寶可樂園：關都」開箱！10大必玩、必買、必吃全攻略

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），2月5日在東京讀賣樂園內正式開幕。園區佔...

日幣1千就能大吃一頓！東京高CP值燒肉店推薦清單

【FunTime小編群】每次到日本都會莫名的想吃燒肉，但是在寸土寸金的東京到底要怎麼找到又美味又能照顧荷包的餐廳呢？這次FunTime小編幫大家整理了幾間東京CP值超高的燒肉店，無論是套餐還是吃到飽都不超過1,000日圓，東京居然真的有這麼划算的燒肉店！

【日本迪士尼商店 x GODIVA】夢幻巧克力甜點禮盒 2026情人節甜蜜上市

情人節即將到來，又在煩惱該送什麼好嗎？今年情人節日本迪士尼商店與GODIVA攜手合作，推出令人心動的情人節限定商品囉～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。