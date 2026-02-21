東京近郊的老街風情！走進小江戶佐原的水鄉景色

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】距離成田機場僅約半小時車程的千葉縣香取市佐原地區，因完整保留江戶時代商家町街景，被譽為「小江戶佐原」。沿著小野川兩岸延伸的黑瓦白牆町家倒映在水面之上，構成極具特色的水鄉風景，也讓佐原成為近年深受自由行旅客喜愛的東京近郊旅遊勝地。

佐原自江戶時代起便因水運而繁榮，是關東地區重要的物資集散地，至今仍可見大量町家、土藏與傳統商屋，整個區域被指定為日本重要傳統建造物群保存地區。

▲春天菖蒲盛開時能搭乘小船遊覽水郷佐原菖蒲公園。 圖：千葉縣／提供

隨著季節更迭，佐原也展現出不同風貌。在春天的尾聲，水郷佐原菖蒲公園迎來一年中最繽紛的時刻，園內約150萬株菖蒲陸續綻放，紫、白、淡藍色花朵沿著水道鋪展，與水鄉景色相互交織。旅客可搭乘小舟緩緩前行，從水道的角度欣賞花田與綠意。

▲夏季小野川沿岸街邊會擺設許多和傘、燈籠等燈光裝置藝術。 圖：千葉縣／提供

在夏日的傍晚時分，佐原老街則換上另一種靜謐氣氛。入夜的小江戶佐原，天色逐漸轉暗，沿河町家亮起許多燈光，河面倒影隨著微風吹拂輕輕晃動。少了白天的人潮與喧鬧，多了一份屬於水鄉夜色的從容步調，讓人只需隨意散步，就能感受到佐原最迷人的一面。

▲「佐原大祭」的山車特色是在頂層立著高達五公尺的大人偶，已經被聯合國科教文組織登錄為無形文化財產。 圖：千葉縣／提供

而到了秋天，佐原將迎來一年之中最熱鬧的「佐原大祭（秋祭）」。祭典期間，裝飾華麗的山車在老街間巡行，伴隨囃子音樂與在地居民的吆喝聲，讓平時寧靜的町並瞬間充滿活力，也讓旅客能一次體驗佐原深厚的歷史背景與在地文化能量。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野