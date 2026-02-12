日本東京「築地魚河岸」在地人也愛來！「肥美鮪魚大腹、大顆生蠔」CP值超高

快訊

加小菲愛碎碎唸／ 文、圖／加小菲

udn走跳美食／加小菲愛碎碎唸

東京美食推薦

♥築地魚河岸♥是在築地市場轉移到豐洲之後，為了方便東京市中心的餐廳業者方便批貨而開幕。一樓以販售新鮮魚貨蔬菜水果為主，三樓則是有許多食堂規劃成美食街的概念，總共約有60間店舖在此營業，每天早上九點以前是提供餐廳業者批發採購，九點以後就會開放給一般客人選購，雖然選項不是很多，但生魚片海膽干貝、乾貨、伴手禮等全都有，買完可以到三樓的開放座位區坐著享用，還有提供化妝室，整體舒適乾淨又衛生。

這次住在築地市場旁的KOKO HOTEL 築地 銀座，早上先去吃了一碗海鮮拉麵，接著又來這裡吃了超厲害的鮪魚大腹和飽滿鮮甜的生蠔，價格很親民可愛超推薦啊！

♥築地魚河岸♥

地址：東京都中央區築地6‐26‐1

電話：03-3546-5447

營業時間：小田原橋棟、海幸橋棟 1樓店鋪 5:00〜15:00

小田原橋棟 3樓 魚河岸食堂 7:00〜19:00(L.O.18:00)

(週日、週三休息)

※營業時間因店鋪而異

交通方式：東京Metro地鐵日比谷線築地站1號出口步行5分鐘

google地圖參考

這次會發現這棟是因為我們一早要去附近吃牡蠣拉麵，經過時發現這棟怎麼這麼多外國人，查了一下才發現原來一樓是市場阿！！！！

立刻決定吃完拉麵之後再來逛一圈，要注意的是一樓的魚市場是不能拍照錄影的～

請乖乖遵守規矩喔～我們這次在裡面逛時，大家都真的都很乖，完全沒有拿出手機相機拍照，這樣逛起來也比較盡興啦！！！

一樓的店舖跟其他小菲逛過的市場相比真的不算多，一下子就可以逛完。

不過有蠻多間都有賣現開的生蠔，可以現切的生魚片，還有一間在賣來自各地的海膽，看了都流口水啦，哈哈哈。

買好想吃的商品之後就可以直接搭手扶梯或是電梯到三樓！！另外記得要九點過後才能進來喔～九點以前是批發商採購的時間喔～

屋頂廣場有提供座位區，提供大家在這裡享用一樓買的海鮮。

現在白天早上有太陽其實蠻暖活的，在這邊吃著美味海鮮超幸福啊！！

9

這次買了一盒鮪魚大腹和兩顆現開的生蠔，鮪魚生魚片是跟一個很和藹可親的爺爺買的～他會直接幫你切好裝盤，還會附上醬油、芥末和筷子喔！！！

超肥美的鮪魚大腹真的是入口即化，那個超甜的油香真的是太逼人阿，重點是這樣一盒居然只要2300円是不是超級可以！！！

另外，生蠔兩顆800円也是大顆脆口又鮮甜～

要不是剛剛才去吃了一碗海鮮拉麵，我應該會在這邊爆吃，哈哈哈哈。

若是在一樓沒有買到喜歡的，也可以到三樓的美食街用餐。

餐廳選擇還不少，生魚片丼飯、拉麵、炸雞、咖啡等全都有。

看到不少日本人也特地來這裡用餐呢！！

再往裡面走還有一間是可以品嘗到各地地酒的店舖也很受歡迎。

然後這棟的一樓和二樓都有提供化妝室，整體規劃真的很不錯～不想跑太遠去豐洲市場，也不想去築地場外市場人擠人的話，那就來這棟♥築地魚河岸♥大啖美食啦！！

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

