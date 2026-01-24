寶可夢迷快衝！「PokéPark KANTO」2月開幕，全新主題樂園設施、餐飲與票價整理1次看

日本旅遊再添話題新景點，全新戶外主題樂園 PokéPark KANTO 近日釋出最新資訊，官方首度曝光園區內的遊樂設施與主題餐飲規劃。結合角色互動、沉浸式體驗與限定美食，預計將成為 2026 年日本旅遊的熱門朝聖地。

圖／取自 PokéPark KANTO 官網

圖／取自 PokéPark KANTO 官網

PokéPark KANTO 全新遊樂設施打造沉浸式體驗

園區內最新公開的互動型設施以電屬性寶可夢為主角，透過燈光、音效與動態演出，營造熱鬧歡樂的派對氛圍。多隻皮卡丘與夥伴同時登場，讓遊客在遊玩過程中感受寶可夢世界的活力與趣味，適合親子家庭與粉絲族群共同體驗。

圖／取自 PokéPark KANTO 官網

圖／取自 PokéPark KANTO 官網

皮卡丘主題美食登場 限定餐飲吸睛又好拍

除了遊樂設施，PokéPark KANTO 也同步推出話題性十足的主題餐飲空間。以皮卡丘為靈感的飯糰專賣店，從餐點造型到餐盤設計皆融入角色表情元素，視覺效果十足。餐點內容結合日式經典料理與創意巧思，讓遊客在品嚐美食的同時，也能留下拍照打卡的回憶。想要卡比獸爆米花也可以買來收藏喔！

圖／取自 PokéPark KANTO 官網

PokéPark KANTO 海外旅客售票方式與票價一次看

針對海外遊客，PokéPark KANTO 也公布最新門票販售規則，採「先到先得」機制，首波販售已於 2026 年 1 月 22 日台灣時間 17:00 正式開賣。可購買的入場日期為販售當日起，往前推算兩個月內的日期，門票數量有限，售完即止。

圖／取自The Pokemon Company 官網

圖／取自The Pokemon Company 官網

官方提醒，若抽選販售階段已額滿，部分日期的先到先得販售可能取消；此外，可入場至「兩個月後月底」的門票，將於該月最後一日同步開放購買。例如 4 月 28 日至 30 日的入場門票，將於 2 月 28 日台灣時間 17:00 開始販售，建議旅客提早規劃行程並留意購票時程。

圖／取自The Pokemon Company 官網

在票種方面，園區依體驗內容與權限不同，目前規劃三種票券選擇。Town Pass 為基本入場票，票價約日圓 4,700 至 5,500 元；Trainer’s Pass 則提供更完整的園區體驗，票價落在 7,900 至 9,400 日圓。若想享有更高等級的遊園內容與專屬體驗，則可選擇 Ace Trainer’s Pass，票價約 14,000 至 16,500 日圓，適合重度寶可夢粉絲收藏與深度遊玩。

圖／取自 PokéPark KANTO 官網

2026年2月開幕 成為日本旅遊新焦點

官方指出，PokéPark KANTO 預計於 2026 年2月5日正式對外開放，未來將陸續公布更多設施分區、角色互動活動與限定商品資訊。對計畫前往日本旅遊的寶可夢迷而言，這座結合娛樂、角色文化與主題美食的全新樂園，勢必成為行程中不可錯過的新亮點。

圖／取自 PokéPark KANTO 官網

圖／取自Poke Park Kanto官網

