前往台場東京Joypolis！適合親子同樂的東京「室內遊樂景點」首選

正在尋找適合全家大小同樂的東京景點嗎？位於台場的「東京Joypolis」是一座設施豐富、不論大人小孩都能玩得盡興的大型室內遊樂場。交通便利、行程好安排，就算遇到下雨或炎熱天氣也完全不受影響！

東京Joypolis：家人、朋友都適合的室內遊樂場

規劃東京行程時，是否正在尋找適合各年齡層的親子景點呢？位於台場的大型室內遊樂場——東京Joypolis，匯集了許多大人小孩都能玩得盡興的遊樂設施、遊戲與互動體驗。別以為室內遊樂場就少了刺激感，快抬頭！雲霄飛車正從頭頂呼嘯而過，震撼感十足！此外，園區內還能見到多項與人氣遊戲角色「音速小子索尼克」聯名合作的遊樂設施，真的是驚喜連連。

從適合孩子的輕鬆遊戲，到讓人腎上腺素飆升的刺激冒險，這座充滿未來感的東京人氣遊樂園，讓各個年齡層的人都能找到適合自己的遊樂設施。

東京Joypolis位於台場的核心地段，地理位置相當便利，從最近的車站步行約5分鐘即可抵達。遊樂園坐落在風景優美的東京灣海濱附近，不僅能遠眺台場灣岸景色，還能順道安排周邊的購物與觀光行程。此外，園區設施為全室內，無論是梅雨季或炎熱的暑假前往，都絲毫不影響遊玩心情，讓東京Joypolis成為親子家庭與遊樂園愛好者能輕鬆享受刺激體驗的熱門首選。

那麼，園區內有哪些必玩的遊樂設施呢？就讓JAPANKURU團隊為大家精選幾項東京Joypolis的必玩推薦（部分設有身高限制），幫助家長在規劃行程時，輕鬆為孩子挑選適合又好玩的體驗！

東京Joypolis（東京ジョイポリス）

地址： 〒135-0091 東京都港区台場１丁目６−１ デックス東京ビーチ 3F～5F

營業時間：10:00～20:00（最後入場時間為閉館前 45分鐘）

※營業時間可能有所變動，詳細時間請至 東京Joypolis官方網站 再次確認。

票價：請參考 官方票券頁面

官方網站

東京Joypolis推薦遊樂設施：各年齡層都能一起玩的選擇

▎全家大小都能同樂的必玩設施推薦

海盜掠奪（Pirate’s Plunder～ブラッディモーガンの宝～）

身高限制：無（適合3歲以上孩童。未滿110cm孩童需家長陪同。遊玩時不得抱著孩童。）

來到東京Joypolis，不妨從適合全家都能一起玩的「海盜掠奪」開始冒險吧！這是一場刺激又充滿臨場感的海上大冒險，玩家將乘上海盜船或木桶，持槍瞄準射擊。你的任務就是要阻止紅鬍子船長，以及彷彿要從螢幕中跳出來的詭異骷髏海盜們！

朝著骷髏島前進，尋找傳說中的寶藏吧！只要準確擊中目標、累積高分，說不定你的名字就能登上排行榜，讓大家見識真正的神射手是誰！

任務火花（ミッション・スパーク）

身高限制：無（未滿110cm的孩童需家長陪同）

讓我們全身動起來吧！「任務火花」是一項講求速度與反應力的超人氣體感遊戲，規則相當簡單：玩家需要在場內從一側奔跑到另一側，瞄準並拍擊牆上發光的按鈕來累積分數，過程緊張又刺激，不論是大人還是小孩，肯定都會玩到笑聲不斷。

在限定時間內來回奔跑，讓刺激感更加升溫。究竟誰能按到最多按鈕、奪下最高分呢？快和家人或朋友一起挑戰，比拼誰才是真正的反應王！

進擊的巨人

身高限制：無（遊玩時不得抱著孩童）

如果你來日本旅遊的目的之一就是為了動漫，那麼東京Joypolis的《進擊的巨人》主題遊樂設施絕對不容錯過。透過光影、音效與各種特殊效果，讓人彷彿親身踏入這部超人氣動畫的世界，帶入感十足。

故事背景設定在希干希納區淪陷的5年後。當你歷經重重考驗、離成為正式兵團成員只差一步時，訓練設施卻突然遭到巨人入侵，面對突如其來的危機，你必須與同伴一同做出關鍵抉擇，能否安全脫身，全看你們的行動與判斷。這是一項以《進擊的巨人》原作世界觀為基礎，由玩家親自左右命運走向的互動體驗設施。

📸 巨人粉別忘了在入口處與幾乎等比例的艾連與里維兵長合照！

▎給追求刺激的你

擊音雲霄飛車（撃音 ライブ コースター）

身高限制：130cm以上

沒想到吧？室內遊樂場裡竟然還有雲霄飛車！「擊音雲霄飛車」是一款結合音樂節奏的次世代雲霄飛車，隨著車體在空中高速奔馳，玩家需同步進行節奏遊戲。在腎上腺素飆升的同時展開熱血音樂對戰，最後隨著華麗又震撼的音樂高潮，一路衝向終點！

炫影飛旋（ハーフパイプ トーキョー）

身高限制：130cm以上

宛如化身滑板選手（雖然是被固定在座位上的狀態🤣），在半管賽道中挑戰這項獨特的「旋轉對戰」。無論是單人挑戰，或是組隊合作，只要在完美時機踩下腳踏板就能成功旋轉，並獲得高分、奪下勝利。隨著設施高速旋轉，彼此的默契將成為勝負關鍵，刺激感十足！

※ 遊樂設施照片為經特別許可後拍攝

激流泛舟（ワイルドリバー ザ・トレジャーハント）

身高限制：110cm以上

跟隨激流泛舟導遊艾麗，順著湍急河流展開尋寶冒險吧！不用擔心被水濺濕，就能體驗刺激的泛舟旅程。你將與同行夥伴一同挑戰變化多端的河道、深入神秘洞穴、面對意想不到的冒險，途中還可能遇見令人驚喜的新邂逅，冒險感十足！

▎速度王者與神射手的舞台

音速小子 索尼克田徑總動員（ソニック アスレチックス）

身高限制：110cm以上

這個遊戲不僅深受喜愛音速小子系列的SEGA老粉絲喜愛，也成功擄獲了一心只想「盡情狂奔」的孩子們。先選擇你喜歡的角色（索尼克、納克、塔爾斯等），接著與眾多夥伴與對手，一同在節奏超快的競技賽道上全力奔跑。

音速小子索尼克雖然速度驚人，但想在這場競賽中獲勝，光靠角色之力可不夠，必須親自拼盡全力衝刺，才能奪下勝利！

鬼屋：動感影廳（ハウス・オブ・ザ・デッド アトラクション）

身高限制：90cm以上（未滿110cm需家長陪同；110～130cm者若無家長陪同，將以不啟動座椅動態的方式遊戲）

遊戲進行時，座椅會隨著劇情劇烈晃動，搭配射擊控制器，讓你直面成群襲來的殭屍，緊張感十足。這項遊樂設施以SEGA超人氣遊戲《House of the Dead（死亡鬼屋）》 為原作，帶來在家中體驗不到的高度臨場感。

在體驗過程中，你需要奔跑、瞄準、射擊殭屍的頭部，徹底殲滅敵人並挑戰最高分數。你跟你的好友，誰才是最強的殭屍獵人呢？

休憩時光：台場美景、親子友善美食與音速小子周邊商品

Frame Cafe

玩累了，不妨到Frame Café稍作休息。雖然東京Joypolis整體充滿了宛如科幻世界般的未來感，但一踏進這間咖啡廳，畫風立刻轉換，映入眼簾的是迷人的台場風景。從咖啡廳較高的位置望去，可以一覽橫跨東京灣的城市天際線。無論是透過大片落地窗，或坐在戶外露台座位，都能欣賞到綿延不絕的高樓群、東京鐵塔，以及台場的代表性地標彩虹大橋。

白天的景色已夠令人驚艷，而當夜幕降臨、城市燈光逐一點亮時，璀璨動人的夜景更讓人陶醉，非常適合全家大小一邊用餐、一邊欣賞。

當然，這間咖啡廳的魅力不只有風景。日本遊樂園提供的餐點大多都相當美味，而這裡也是如此，且價格十分親民。菜單結合了經典西式料理與日式元素，並融入東京Joypolis的玩心巧思，例如各式義大利麵、披薩（如照燒雞口味）、日式炸雞套餐，以及吸睛的彩虹貝果。

這款色彩繽紛的貝果甜點，內餡可選擇巧克力奶油搭配餅乾，或馬斯卡彭起司佐莓果。不僅美味，還非常上鏡，是最適合搭配東京天際線一起享用的夢幻甜點。

JP Store（伴手禮商店）

玩得差不多了，在離開前別忘了到JP STORE逛逛，挑選幾樣充滿紀念意義的商品帶回家。店內不僅有SEGA粉絕對不能錯過的音速小子周邊商品，還能找到園內其他遊樂設施的角色周邊，以及各式以東京為主題的可愛紀念品，讓你把這趟東京Joypolis的美好回憶一次裝好裝滿。

適合全家同樂的東京特色室內遊樂場

東京Joypolis這座位於熱門觀光區的室內遊樂場，擁有能滿足各種遊樂園愛好者的豐富內容。本篇所介紹的設施只是其中的一小部分，除了以音速小子為主題的競速遊戲與海盜冒險外，園內還有許多特色體驗，例如能夠化身為《逆轉裁判》主角成步堂龍一親自調查案件，或搭乘泰國嘟嘟車展開一場狂野又刺激的駕駛冒險。

無論是讓小朋友盡情放電的互動遊戲、能讓喜愛刺激的青少年也為之震撼的刺激型設施，還是連大人都能樂在其中的多元體驗，東京Joypolis都能滿足不同年齡層的喜好。想要完整感受這座室內遊樂園的魅力，最好的方式就是走一趟台場，親自體驗一番！

