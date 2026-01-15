情人節就來這！ 「東京晴空塔」草莓巧克力甜蜜市集約會開跑

晴空塔下充滿溫馨氛圍的情人節慶典（示意圖）。 圖：World Liquor Importers／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】迎接情人節到來，位於東京地標晴空塔所在的晴空城商圈，即將展開期間限定的情人節主題甜點市集「STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi 2026」。活動預計自01/15-02/15期間展開，為期約一個月，結合草莓與巧克力兩大經典甜點元素，打造充滿甜蜜氛圍的季節限定企劃，成為冬季東京令人期待的約會地點之一。

▲草莓牛奶和吉拿棒的芭菲飲品。 圖：World Liquor Importers／提供

市集將集結多款以草莓與巧克力為主的限定甜點與飲品，從視覺吸睛的草莓甜點、濃厚系巧克力甜品，到適合寒冬享用的草莓巧克力起司鍋可以選擇，讓旅客在逛街之餘，也能輕鬆享受情人節專屬的甜蜜時光。現場同時規劃情人節風格布置與拍照打卡場景，無論是情侶、朋友同行，或是獨自旅行的甜點控，都能感受到濃厚節慶氣息。

▲草莓巧克力起司甜點鍋。 圖：World Liquor Importers／提供

東京晴空塔本身也是東京代表性的夜景名所，白天可順遊商場與周邊街區，傍晚再搭配情人節主題活動與夜景，行程安排相當彈性。交通方面，搭乘地鐵或東武鐵道至「押上（晴空塔前）站」即可直達，對自由行旅客來說相當便利。隨著情人節腳步接近，這場結合美景與甜點的期間限定活動，也為冬季造訪東京增添一份浪漫理由。

DATA／STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi 2026

・活動期間：2026年1月中旬至2月中旬（為期約一個月）

・營業時間：11:00～21:00（依實際現場與天候狀況可能調整）

・活動地點：東京晴空塔4樓 Sky Arena（戶外廣場）

・交通方式：搭乘東京地鐵半藏門線、都營淺草線、京成押上線或東武晴空塔線至「押上（晴空塔前）站」，出站後即達；或搭乘東武晴空塔線至「東京晴空塔站」步行即達

