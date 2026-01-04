住到賺到！盤點那些自帶溫泉的東京飯店，一回房就能泡湯超療癒

【FunTime小編群】冬天一來就是想去泡溫泉，溫泉的極致是一邊泡在池子裡，一邊看著雪花緩緩飄落，而溫泉的經典就在日本！這次小編要來推薦東京溫泉飯店，入住通通免費泡，想去東京的朋友訂飯店前一定要看這篇，選擇有溫泉或浴場的東京住宿，一回飯店就能消除旅遊疲勞超享受！

東京上野這里飯店

#上野 #全景泡湯池看上野公園的風景

東京上野這里飯店。 圖／Agoda

東京上野這里飯店(＆Here TOKYO UENO)在上野恩賜公園旁，頂樓的露天泡湯池看出去就是上野不忍池，春天時還能邊泡湯邊賞櫻，視野非常遼闊！從飯店走到京城上野站只要5分鐘，沿路會遇到很多家超商，附近還有必逛的唐吉軻德和熱門燒肉店敘敘苑 。整體房間很寬敞，即使是最小的房間打開29吋的行李箱都綽綽有餘，而且房型從雙人房到六人房都有，所以也很適合家庭旅客入住喔～

訂房網評價︰8.9/10(agoda)

交通資訊：地鐵京城上野站步行約5分鐘／JR上野站、御徒町站步行約8分鐘

附近景點：上野恩賜公園、阿美橫丁、上野動物園

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店

#上野 #免費拉麵和溫泉

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店。 圖／Agoda

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店 (Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring)是間連鎖飯店，服務和設施都很優，網友們會推薦這間，除了不論是房間品質，或是飯店服務人員的態度都很好之外，所有住客還可享用免費拉麵！能泡湯又有宵夜吃～太讚了吧！飯店頂樓就是免費大浴場，只要入住就能使用，因為溫泉在頂樓，所以還有半露天的設計，小編超級愛！而且去泡湯不用擔心外來客的打擾，因為這家飯店除了刷卡才能進入之外，女湯還需要另外一組密碼才能進去哦，就算一個人想要享受都覺得很安心~

訂房網評價︰8.7/10(agoda)

交通資訊：JR上野站、御徒町站步行約5分鐘／地鐵京成上野站步行約6分鐘

附近景點：阿美橫丁、上野公園

新宿由緣溫泉飯店

#新宿 #露天溫泉享東京市景

新宿由緣溫泉飯店。 圖／Trip

新宿由緣溫泉飯店(ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU)位在新宿區，雖然離主要商圈有點距離，但整體環境能讓住宿的旅客感到放鬆，旅館融合了現代化風格及日式風格設計，溫泉水來自箱根溫泉，分為室內及露天泡湯池，尤其頂樓的露天溫泉視野良好，可以邊泡湯邊欣賞東京市區景色～泡完湯還有免費的冰棒可以吃！住在市區還能有這種媲美溫泉旅館的體驗，必須要來體驗看看！

訂房網評價︰8.9/10(booking)

交通資訊：地鐵新宿三丁目站、新宿御苑前站步行約8分鐘

附近景點：新宿御苑公園

淺草御宿野乃旅館

#淺草 #窗外就是東京晴空塔

淺草御宿野乃旅館。 圖／Agoda

淺草御宿野乃旅館(Onyado Nono Asakusa Hot Springs)為dormy inn集團旗下其中一個飯店品牌，客房地板全都是用榻榻米鋪成的，讓人感覺十分舒適溫馨。地下一樓有溫泉大浴場、三溫暖和壺湯可以使用，泡完湯會提供免費的養樂多和冰棒、宵夜時間還有醬油拉麵可以吃，此外早餐還可以自製超豐盛的海鮮井飯呦！最後必須補充部分房型甚至可以看到東京晴空塔！超級壯觀～

訂房網評價︰8.9/10(agoda)

交通資訊：地鐵淺草站步行約8分鐘

附近景點：淺草寺雷門、淺草神社

東京新橋光芒飯店

#新橋 #露天泡湯池看星星

東京新橋光芒飯店。 圖／Agoda

東京新橋光芒飯店(Candeo Hotels Tokyo Shimbashi)無論是從羽田機場或成田機場過來都是直達車，只要搭一兩站地鐵就能到超好逛的銀座商圈和築地市場！有計畫要買藥妝、電器或零食雜貨的人，在飯店附近也能一次買齊，不用從其他地方大包小包的扛回來喔！位在頂樓的泡湯池有室內和半露天的設計，晚上的時候可以邊泡湯邊看星星，特別的浪漫～

訂房網評價︰8.7/10(agoda)

交通資訊：地鐵新橋站步行約5分鐘

附近景點：銀座、築地市場、東京鐵塔

小編要貼心提醒大家，因為這些都是大眾池，一定要遵守飯店的規定，像是泡湯時間、能不能穿泳衣，或是自備毛巾，這些小細節在去之前一定要做好功課，或者是問問飯店人員都可以。到日本旅遊也會玩得很累，選間免費泡湯的飯店，玩回來就到浴場去放鬆一下，精神都補回來，隔天才有力氣繼續走跳！

