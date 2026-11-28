計畫前往東京自由行的旅客注意！往返成田機場與東京市區的重要交通工具京成電鐵Skyliner，將迎來票價調整。京成電鐵宣布，2027年3月13日起先調漲Skyliner特急費用，隔年2028年3月則預計再調整基本乘車運費。以京成上野站至成田機場站為例，未來單程票價最高將達3000日圓，較目前2580日圓增加420日圓，赴日旅遊的交通預算也需要重新計算。

「Skyliner 」2027年先漲價！特急費用調升200日圓

Skyliner是許多台灣旅客前往東京自由行時，從成田機場進入市區的熱門交通選擇，列車行駛於成田機場與京成上野、日暮里等車站之間，具有搭乘時間較短的優勢。

圖／取自東京Skyliner官網

這次票價調整將分兩階段進行。第一階段自2027年3月13日起實施，Skyliner特急費用成人統一調漲200日圓、兒童調漲100日圓。以目前京成上野、日暮里至成田機場的成人特急費用1300日圓計算，調整後將變成1500日圓。

若以京成上野至成田機場的普通乘車券1280日圓計算，第一階段調整後，單程總額將從目前2580日圓增加至2780日圓。

2028年基本運費再調整！上野到成田機場單程3000日圓

第二階段則預計於2028年3月實施，京成電鐵已向日本國土交通大臣提出鐵道旅客運費調整申請，若依照申請內容獲得核准，京成上野至成田機場的乘車券費用將從目前1280日圓調整為1500日圓。

圖／取自東京Skyliner官網

加上2027年調整後的1500日圓特急費用，兩者合計將達3000日圓，較現行2580日圓增加420日圓，漲幅約16.3％。

不過，2028年的基本運費目前仍屬申請階段，實際實施日期與金額仍須以日本主管機關核准及京成電鐵後續公告為準。

Skyliner漲價原因與東京自由行交通提醒

京成電鐵表示，近年受到物價上漲、人事成本及能源費用增加等因素影響，加上成田機場未來擴建後，旅客運輸需求預期增加，必須持續投入設備與交通建設，因此提出運費調整申請。

圖／取自東京Skyliner官網

對於準備前往東京的旅客而言，Skyliner仍是成田機場往返東京市區的重要選項，但未來交通支出將有所增加。規劃2027年春季以後的行程時，建議將新票價納入預算；若安排2028年春季以後出遊，則還需留意第二階段運費調整的最終結果。

圖／取自東京Skyliner官網

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