【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】你也滑過嗎？日本使用人數與流量都是第一的全球最大食譜社群平台「COOKPAD」本月公佈「2026美食趨勢大獎」，並同步預測2027年趨勢。去年此時預測的「印度香米飯」成為今年討論度最高的美食，厚燒油豆腐、蛋白質料理、優格甜點、正宗墨西哥料理進入排行榜前五名。

而2027年則預測隨著消費稅調降為1%，更多人會放心地選購高級食材例如：鰻魚、海鮮、和牛、水果等。另外肉品新選擇的鹿肉，以高蛋白低脂且細緻的肉質受到歡迎。

▲日本東北福島縣的特色漬物「烏賊紅蘿蔔｣。 圖：農林水產省／提供

日本旅遊時就算飯店無法調理也能選擇嶄新的話題美食「在地茶泡飯｣，最大特色就是活用當地蔬菜、醃漬物、魚類或發酵食品，放上白飯加入茶或高湯一起享用。東北福島的「烏賊紅蘿蔔｣、四國愛媛的「鯛魚茶泡飯｣或九州福岡「明太子茶泡飯｣都是能夠感受在地風土滋味的美食。

▲四國愛媛縣為日本鯛魚產量第一，可吃到「鯛魚茶泡飯」。 圖：株式會社 Create Restaurants 控股公司／提供

◉ 完整「2026美食趨勢大獎」與「2027美食趨勢預測」

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