【文・KKday旅遊生活誌】

寒風刺骨的季節，最療癒的莫過於泡進熱騰騰的湯池。座落在由布岳山腳的湯布院溫泉，冬日清晨湖面升起白霧，搭新幹線抵達博多後，再轉乘特色觀光列車就能輕鬆前往，是冬季日本旅行的暖心首選。

冬季清晨限定的霧中湖景

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湖底同時湧出溫泉水與地下水，兩者的溫差讓湖面特別容易起霧，因此秋冬清晨的金鱗湖總是籠罩在一片朦朧之中，景致宛如仙境。沿著熱鬧的湯之坪大街一路走到底便能抵達，途中邊吃邊逛也很愜意。

新幹線轉乘觀光列車的交通方式

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搭新幹線抵達博多站後，再轉乘特急列車，約2小時15分即可抵達由布院。其中最受歡迎的「由布院之森」全車皆為指定席，車廂充滿森林系氛圍，車內吧檯販售限定便當、甜點與周邊商品，一邊品嚐點心一邊欣賞冬日窗景，旅程本身就是一大享受。

邊泡湯邊賞山景的住宿選擇

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朝霧之宿 由布院花由

旅館緊鄰由布岳，從大廳與大浴場便能將山景與晨霧盡收眼底。每間客房都附設露天浴池陽台，晚餐則以豐後赤雞、黑毛和牛等九州食材入菜。

御宿 由布院亭

每間客房皆設有獨立湯池，泡完湯還能免費暢飲啤酒與飲品。中午12點才退房，可以睡飽後再泡一次湯再出發。

山之飯店夢想園

佇立在小山丘上，露天大浴池可遠眺由布岳與盆地風光。泡湯後別忘了到自家咖啡廳品嚐昭和51年起販售的手工布丁，每日限量，想吃要趁早。

湯之坪街道的暖心小吃

金賞可樂餅

曾在可樂餅大賽中拿下金獎，外皮酥脆、內餡綿密，和牛招牌與奶油蟹肉口味最受推崇，冷天趁熱吃格外滿足。

B-speak生乳捲

由溫泉旅館「山莊無量塔」開設的蛋糕捲店，多年來堅持簡單配方搭配鮮奶油，常在午後就售罄，建議一抵達就先去排隊。

湯布院與由布院的差別

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兩者其實指的是同一個地方。當地原名由布院，1955年與湯平合併後改稱湯布院町，2005年再併入由布市，因此許多老店與車站至今仍沿用「由布院」的舊稱。

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