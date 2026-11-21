【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】大阪市區奢華住宿新選擇！位於「三井花園堂島濱」25~31高樓層，可將大阪招牌水道「堂島川」河岸風光盡收眼底的「三井花園飯店大阪堂島濱 PREMIER」預定2027/02/26正式開幕，現已開放預約！

「三井花園飯店大阪堂島濱 PREMIER」位在25樓~31樓高樓層，可飽覽大阪市區街景。 圖：三井不動産株式会社／提供

飯店以「堂島的第二個家」為核心概念，讓旅客享受有如自家宅邸般放鬆的氛圍，白天能欣賞水都大阪的波光粼粼，夜晚可一覽璀璨大樓夜景與河面倒影，將堂島川與大阪市區街景盡收眼底。從飯店步行6分鐘即達 Osaka Metro 四橋線西「梅田站」、步行10分鐘可達「JR大阪站」，交通實屬便利；地理位置為「中之島文化圈」，遊逛美術館、博物館或搭上電車前進梅田、心齋橋逛街都十分方便。

▲高級雙床房有30平方公尺的寬敞空間，平日每晚約32,148日圓起。 圖：三井不動産株式会社／提供

飯店客房位於26樓以上、平均面積30平方公尺，空間設計營造賓至如歸的溫馨舒適感，備品皆可從大廳自取。9種房型包括可以邊泡澡邊遠眺大阪市景的景觀浴室房；還有能夠走出室內，乘著風賞景的陽台房；以及搭配沙發床的3人房等，亦可作為連通房使用，滿足親朋好友一起出遊的住宿需求。所有房型皆可欣賞堂島川的靜謐水色以及大阪市的浪漫夜景，部分客房甚至能遠眺大阪城。

▲位於飯店最高樓層、全館僅2間可一覽堂島川景致的雙人尊享客房，平日每晚約64,246日圓起。 圖：三井不動産株式会社／提供

飯店設施包括25樓的高空露台和挑高落地窗的交誼廳，房客可在高雅開闊的空間內小歇並享用免費咖啡與茶飲。此外，還有附設自助洗衣房，以及引進德國木質運動器材「NOHRD」的景觀健身房，揮汗過程中能將大阪市景一覽無遺。

▲健身房明亮寬敞，大片落地窗可俯瞰街景。 圖：三井不動産株式会社／提供

25樓的餐酒館「BABEL」，同樣設有可俯瞰美景的露台，空間流淌著高級音響的樂音，餐點則提供以丁骨牛排、戰斧牛排等正宗牛排炭烤料理，以及葡萄酒為主的酒吧。 旅客可用約8,000日圓加購早餐，主餐從蛋料理、日式料理、熱壓三明治或純素菜單中任選其一，並搭配備有新鮮沙拉與水果的半自助吧，享受多重美味。

◉ 三井花園飯店大阪堂島濱 PREMIER

・開幕日期：2027／02／26（已開放預訂）

・價格：官網預訂平日標準雙人房，一間約27,302日圓起

・地址：大阪府大阪市北區堂島濱2丁目1番9

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