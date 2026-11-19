日本交通IC卡Suica（西瓜卡）陪伴民眾25年的經典@@@吉祥物Suica企鵝@@@即將退休！JR東日本11月18日公布新一代形象角色票選結果，由紫色兔子以超過86萬票、51.7％得票率勝出。Suica企鵝將於2027年3月31日正式卸下代言身分，而JR東日本最新推出企鵝限定周邊，連員工制服都變成收藏版玩偶！

166萬票選出爐！「紫色兔子」拿下51.7％得票率

圖／JR東日本貿易株式會社官網

這次共有3組候選設計參與票選，分別為松鼠、紫色兔子，以及背著鼴鼠造型小包的橘色神祕角色。投票自9月8日至23日開放，總計累積166萬4399票，最後由B案紫色兔子以86萬152票、51.7％得票率奪下第一，正式成為Suica第二代形象角色。

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Suica企鵝明年3／31正式畢業！新角色4／1接棒

圖／JR東日本貿易株式會社官網

Suica企鵝的退場時間，JR東日本已訂於2027年3月31日舉辦新舊角色交接儀式，Suica企鵝當天正式畢業，新吉祥物則預計於4月1日接棒登場。新角色的暱稱也同步開放民眾投稿，徵件至2026年12月15日止，預計在明年3月31日交接活動上公布正式名稱。

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制服版Suica企鵝玩偶超萌 TRAINIART限定開賣

喜歡Suica企鵝的粉絲仍有機會收藏相關紀念商品。JR東日本商事推出「Suica企鵝升級再造制服玩偶組」，將實際使用過的JR東日本員工制服布料重新利用，製作成Suica企鵝與小企鵝兩款玩偶，兩隻都穿上鐵路員工制服，並附有專屬收藏盒。

圖／JR東日本貿易株式會社

這組玩偶已於11月18日正式開賣，售價為1萬1000日圓（約新台幣2300元），由JR東日本旗下鐵道商品品牌 TRAINIART JRE MALL店限定販售。

企鵝玩偶尺寸為寬15、深9、高18.5公分，小企鵝則為寬13.5、深8、高15公分。透過舊制服布料再利用，也讓這組商品多了一層紀念意義！

圖／JR東日本貿易株式會社

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