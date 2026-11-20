【旅奇傳媒/編輯部報導】南台灣旅客前往東京，將有更便利的選擇！台灣虎航將於2027/02/01-02/14推出「高雄」直飛東京「羽田機場」包機航班，每日飛航一班，為南部赴日旅遊增添新選擇。

「易飛旅遊」看好南部赴日旅遊需求，憑藉多年航空資源整合經驗，取得獨家包機銷售機位，並規劃多款特色團體及套裝自由行商品，涵蓋富士山迎曙光、藏王樹冰、早春賞櫻及東京機加酒等選擇。全系列商品將於11/20正式開賣，團體行程33,900元起、套裝自由行19,900元起，搶攻寒假春節旅遊商機。

▲「夢幻藏王冬戲雪溫泉6日」走訪藏王樹冰、銀山溫泉及大內宿等冬季人氣景點 。 圖：易飛網／提供

過去南部旅客前往東京，主要仰賴「高雄－東京成田」的航班，若希望由「羽田機場」進出，則多須北上搭機。相較於成田機場，羽田機場距離東京市區更近，前往東京車站、品川等主要交通樞紐相當便利。

此次台灣虎航首度推出「高雄－東京羽田」航班，不僅增加南部旅客的航班選擇，也讓旅客無須北上搭機，即可直接飛抵距離東京市區更近的「羽田機場」，提升赴日旅遊的便利性。

易飛旅遊表示，近年持續深耕南部旅遊市場，並透過多年累積的包機、機位包銷及航空資源整合經驗，掌握熱門旅遊時段的機位需求，提前規劃符合市場需求的旅遊商品。此次看好寒假與春節期間的家庭旅遊及日本冬季觀光需求，結合高「高雄－東京羽田」的航班包機規劃，推出一系列從關東延伸至日本冬季特色景點的旅遊行程，同時提供彈性機加酒套裝自由行，滿足不同客群的出遊需求。

團體旅遊方面，「易飛旅遊」推出多款日本冬季特色行程，其中「富士曙光戲雪雙溫泉6日」33,900元起，特別安排富士山迎曙光體驗，欣賞晨光灑落雪白山頭的壯麗景致，更有機會邂逅冬季限定、山體被染成粉紅色的「紅富士」絕景，並結合草莓採摘吃到飽、冬季樂園戲雪及溫泉體驗。「夢幻藏王冬戲雪溫泉6日」40,900元起，走訪藏王樹冰、銀山溫泉及大內宿等冬季人氣景點；「浪漫早春雙櫻梅溫泉6日」37,900元起，則以河津櫻花季與熱海梅園祭為亮點，感受日本冬末初春的浪漫花景。

自由行方面，也與台灣虎航合作推出「虎加酒 tigertel」銷售平台，供旅客自由選購航班與住宿，並針對此次航班推出多款機加酒套裝自由行商品。「東京人氣精選飯店」19,900元起含稅，可選擇入住淺草或浜松町特色漫畫風飯店；「東京 VF 系列飯店」22,900元起含稅，入住上野御徒町或茅場町VF飯店，提供16平方公尺雙床房並含早餐。兩款商品皆搭配「高雄－東京羽田」航班，包含20公斤託運行李及機上餐，另贈上網卡與地鐵券。

此外，針對喜愛滑雪的旅客，推出「日本關東滑雪6日」系列商品，45,999元起，主打4人成行，精選長野車山高原及群馬萬座高原兩大滑雪勝地，安排2日滑雪體驗、滑雪纜車票及飯店連住3晚，結合溫泉與購物行程，提供旅客更多元的冬季自由行選擇。

「易飛旅遊」進一步表示，高雄分公司長期服務南部旅客，了解在地家庭、親友及團體出遊的需求。未來將持續發揮航空資源與產品開發優勢，結合高雄分公司的在地服務，提供南部旅客更便利的旅遊諮詢與行程選擇，並積極布局高雄出發的國際旅遊商品，滿足不同客群的出遊需求。

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