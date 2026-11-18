【FunTime小編群】日本地區屬中部及北海道冬季降雪最為豐沛，擁有打造滑雪場最好的天然條件。而東京近郊，包含新潟、長野、群馬、山梨等地區的滑雪場，多數與溫泉街一同發展，除了滑雪外還可以享受溫泉、品嚐美食。主要滑雪季節為12月中旬至翌年4月，有些地方甚至可以延續到5月初。本期小編就要帶大家來看看東京近郊有哪些好玩的滑雪場可以選擇！有些滑雪場還標榜「友善親子」，帶著小朋友去玩也很適合。就算是新手也不用怕，小編都幫你整理好注意事項了！包準第一次滑雪就上手～

新潟縣

苗場滑雪場

苗場滑雪場 。圖／adobe stock

「苗場滑雪場」是大型滑雪度假村，有酒店、餐廳、休閒娛樂等設施，還有滑雪扶手纜車的兒童滑雪場、托兒服務、免費休息室、適合兒童的滑雪課程，非常適合帶著小朋友出遊的家長們。除此之外，苗場滑雪場還有世界上行程最長的吊車「Dragondola」，可以前往附近的KAGURA滑雪練習場，同時雪季期間還有煙火可以欣賞喔！

友善親子設施☛兒童滑雪場、托兒服務、免費休息室、適合兒童的滑雪課程

營業期間：2026/12/18-2027/4/4

夜間營業：有（夜滑時間至20:30）

交通：

【鐵路】從JR上越新幹線「越後湯澤站」乘坐巴士約50分鐘

【巴士】從東京搭乘直達苗場滑雪場的高速巴士

滑雪場價目表：

※成人是指國中及以上年齡層的人

※一日票有效期限至下午5點

※8小時券和4小時券不能用於乘坐龍之纜車或進入神樂滑雪場

石打丸山滑雪場

石打丸山滑雪場 。圖／klook

「石內丸山滑雪場」擁有24條滑雪道，是大型的老字號滑雪場，場內設備完善，深受自由式滑雪及單板滑雪愛好者的喜愛。這裡有多種滑雪道，從初級到高級滑雪者的滑道通通都有！也可以一次購買三座山通用的纜車券，就可以順便到GALA湯澤滑雪場及湯澤高原滑雪場，還設有家庭滑雪場，適合小朋友唷！

友善親子設施☛家庭滑雪場

營業期間：2026/12/18-2027/4/4

夜間營業：有（夜滑時間至20:00，時間變動上可至官網查詢）

交通：

【駕車】從關越高速公路「鹽澤石打」IC約需5分鐘

【鐵路】從JR上越新幹線「越後湯澤站」乘坐巴士約10分鐘

長野縣

志賀高原

志賀高原 。圖／ IG, nmkmshr

「志賀高原」為滑雪度假村，是日本最大的滑雪區域，以多個大大小小的滑雪場所組成，透過纜車、吊車、索道及穿梭巴士連接，擁有超豐富的滑雪道選擇。小編提醒大家使用全山通用的纜車券就可以隨意往來這些滑雪道喔！這裡的雪質也是粉狀雪，加上營業時間長，除了滑雪道外，也有許多娛樂設施，非常適合家庭旅遊！

營業期間：2026/12/4-2027/5/5

夜間營業：有，可至官網查詢資訊

交通：

【駕車】從上信越道「信州中野」IC約需30分鐘

【鐵路】從JR長野新幹線「長野站」乘坐直達巴士約70分鐘

群馬縣

草津國際滑雪場

草津國際滑雪場 。圖／ IG, jasonchishingtse

「草津國際滑雪場」是位於草津溫泉附近的知名滑雪場，周圍的溫泉街有多達數十家以上的溫泉旅店，還有木造浴池的町營溫泉「大瀧乃湯」！滑雪場內的雪質為粉狀，滑雪道種類很多，不管是初學者或是高級滑雪者都很適合，同時也提供家庭親子服務，另外也能進行單板滑雪唷！

友善親子設施☛兒童廣場、托兒服務

營業期間：2026/12/18-2027/4/4

夜間營業：部分天數有開放，可至官網查詢

交通：

【駕車】從關越道「澀川伊香保」IC約需90分鐘

【鐵路】從JR吾妻線「長野原草津口站」乘坐巴士約20分鐘

山梨縣

富士天滑雪場

富士天滑雪場 。圖／ IG, dimul75

從東京可以在短時間內抵達「富士天滑雪場」，是想一邊滑雪、一邊欣賞富士山美景的好選擇，地理位置十分優越；這個滑雪場多數的滑雪道適合初級及中級滑雪者，對家庭旅遊的人們來說也可以玩得十分盡興；另外還有雙板滑雪專用道及巨型跳台，對於滑雪高手們來說可以說是相當痛快刺激！在雪季節中也會舉行煙花大會，有興趣的朋友出發前可以多加留意官方活動公告！

友善親子設施☛雪撬滑雪場、兒童滑雪練習場、玩雪廣場

營業期間：2026年12月中旬-2027年4月初

夜間營業：有（2026/12/26-2027/3/7的假日16:00-21:00）

交通：

【駕車】從中央高速道路「河口湖」IC約需15分鐘

【鐵路】從富士急行線「河口湖站」乘坐巴士約20分鐘

滑雪場價目表：

延伸閱讀>>【2026-2027東京滑雪場推薦】開放時間、交通、費用總整理

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