【文・KKday旅遊生活誌】

想在東京行程中加入一趟世界遺產巡禮嗎？從東京搭新幹線北上，約兩小時就能抵達栃木縣日光，造訪供奉德川家康、歷史超過400年的日光東照宮。若選在冬季出發，還能欣賞雪中社殿的寧靜景致，參拜後再順遊鬼怒川泡湯，安排一趟充實的近郊小旅行。

從東京搭新幹線出發的交通路線

圖片來源：KKday

由東京搭乘東北新幹線至宇都宮站，轉乘JR日光線抵達日光站，再搭巴士或步行即可到達。想省交通費，也能改搭東武日光線，自駕旅客則可使用現場停車場。不想自己轉車的話，從銀座出發的包車一日遊同樣省心。

境內必看的參拜亮點

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入內前，記得先到手水舍洗手並漱口，向神明表達敬意。

陽明門

金光耀眼的陽明門是境內人氣最高的地標，門上雕刻著堯、舜、禹、湯等賢君故事，藉此比喻德川家施行德政，讓民心自然凝聚。

藥師堂鳴龍

假日陽明門人潮洶湧，建議先轉往左側的藥師堂。抬頭可見天花板上的龍畫，工作人員敲響拍板後，堂內會傳出強烈回音，彷彿龍在鳴叫。室內禁止拍照錄影，想親耳聽見只能親自走一趟。

睡貓與奧宮

門上的「眠貓」看似熟睡，其實擺出隨時出擊的姿態守護家康，近年也重新上色。穿過此門再攀登約200級石階，便來到德川家康長眠的奧宮。

唐門

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江戶時代唯有貴族與名門能通過唐門，且只在大型祭典開放。入內須先脫鞋，同樣不可拍攝。

御守與御朱印的收藏樂趣

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境內有許多特色御守，造型精緻的貓鈴鐺御守尤其討喜。想收集御朱印的人可以留意，共有兩處能領取，一處在鳴龍所在的藥師堂，另一處則位於奧宮，記得爬上石階才拿得到。

冬季參拜與鬼怒川溫泉順遊

冬天的日光氣溫低、常降雪，朱紅與金色社殿覆上白雪後格外有氛圍，但石階容易濕滑，建議穿防滑鞋並做好保暖。冬季開放時間較短，最好提早抵達。參拜結束後，可從東武日光站搭乘東武線轉往鬼怒川溫泉，在溫泉街泡湯，舒緩一整天的疲憊。

已經玩遍東京市區的旅人，不妨把日光列入下一趟近郊行程，親身感受世界遺產的魅力。

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