「日本樂高樂園」聖誕活動11/20登場！61萬顆積木打造10公尺聖誕樹、兩大互動燈光首度同場

日本名古屋樂高樂園（LEGOLAND Japan Resort）年度耶誕活動即將登場！「レゴランドでメリークリスマス2026」將於11月20日至12月25日舉行，今年以繽紛耶誕為主題，不僅運用約61萬顆樂高得寶積木（LEGO DUPLO）打造高達10公尺的巨型耶誕樹，更首度集結兩大兒童互動燈光體驗，還有親子解謎、限定舞台秀及迷你人偶交換活動，邀請大小朋友一起走進充滿積木與燈光的冬季樂園。

圖／日本樂高樂園提供

61萬顆積木打造10公尺耶誕樹！兩大互動燈光首度同場

今年園區最吸睛的焦點，就是以約61萬顆樂高得寶積木堆疊而成的巨型耶誕樹，高度約10公尺、寬約4公尺，搭配入口處的耶誕裝飾，營造濃厚節慶氣氛。此外，今年也首度將兩大兒童互動燈光體驗集結同場，包括「光之樂音」及「許願之石」，遊客踩踏指定區域或觸碰石頭，就能觸發聲音與燈光變化，讓孩子透過互動感受不一樣的耶誕魅力。

圖／日本樂高樂園提供

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親子解謎、限定舞台秀！12款迷你人偶等著交換

除了燈光裝置，園區也推出「Happy Holiday Hunt 2026」親子解謎活動，遊客可以沿著園區尋找線索，完成任務還能獲得限定貼紙，且活動分為前後兩階段，解謎內容與獎勵也會隨之更換。舞台部分則安排耶誕限定表演，由耶誕老人、精靈及園區角色帶來歡樂演出，並加入全新馴鹿女孩角色Noel，邀請觀眾跟著音樂唱歌跳舞。另外還有12款限定迷你人偶交換活動，分別推出精靈與耶誕老人造型，讓樂高迷收藏。

圖／日本樂高樂園提供

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日本樂高樂園耶誕限定美食！熱巧克力、草莓甜點必吃

活動期間也推出多款耶誕限定餐點，包括雪人白巧克力慕斯、草莓杯裝慕斯及耶誕短蛋糕，單品價格約800日圓；鹹食則有焗烤起司馬鈴薯熱狗、味噌奶油拉麵等選擇，另有夢幻燈光熱巧克力及薑餅人熱巧克力，價格約800日圓起。日本樂高樂園2026耶誕活動自11月20日至12月25日登場，無論是欣賞巨型積木耶誕樹、體驗互動燈光，或是與孩子一起解謎，都能安排一趟充滿節慶氣氛的名古屋親子旅行。

圖／日本樂高樂園提供

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