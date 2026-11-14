「名偵探柯南30週年」一番賞開賣時間曝！圖書館殺人事件、黑衣組織經典名場面變身限定周邊

《名偵探柯南》粉絲準備朝聖日本！為紀念動畫與電影系列迎來30週年，日本SEGA推出全新「Lucky Kuji《名偵探柯南》Memorial Cut 30th Anniversary」紀念一番賞，集結動畫多年來令人印象深刻的經典劇情，並以全新繪製插圖打造限定收藏。從讓不少觀眾留下童年陰影的「圖書館殺人事件」，到黑衣組織相關的「滿月之夜的雙重迷案」、「紅與黑的碰撞」，以及充滿回憶的「櫻花班的回憶」，都化身精美紀念周邊，預計12月4日起在日本陸續開抽。

圖／SEGA提供

名偵探柯南30週年一番賞獎項有哪些？雕像、立牌、發聲吊飾一次看

本次最大亮點為S賞「TV＆MOVIE 30週年紀念雕像」，以立體造型為30週年留下紀念；A至D賞則分別以4大經典篇章為主題，推出A5尺寸紀念視覺立牌，將令人難忘的劇情畫面重新呈現。E賞則有10款30週年慶祝絨毛玩偶吊飾，F賞推出2款經典音效發聲鑰匙圈，讓粉絲隨身收藏熟悉的柯南元素。

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其他獎項同樣充滿巧思，G賞以阿笠博士的發明品為靈感，推出10款橡膠吊飾；H賞則有6款收藏級透明膠帶，另外還有12款A4尺寸紀念剪影透明海報組，無論是展示、收藏或日常使用都相當具有紀念價值。

最後賞、雙重中獎賞限定雕像更值得收藏

除了基本獎項，最後賞（Last Lucky賞）還有TV＆MOVIE 30週年紀念雕像Memorial ver.，全長約22公分，造型與一般S賞有所區別；另外也設有雙重中獎賞（Double Lucky賞），同樣有機會獲得這款限定紀念雕像，讓整套收藏更具吸引力。

日本名偵探柯南一番賞開抽日期、販售地點

「SEGA Lucky Kuji《名偵探柯南》Memorial Cut 30th Anniversary」預計自2026年12月4日起陸續於日本開抽，販售通路包括LAWSON、MINISTOP及各大模型玩具店。這次從經典案件、角色周邊到30週年限定雕像都一次集結，計畫前往日本旅遊的柯南迷，不妨將一番賞列入購物清單，看看能不能把最喜歡的經典名場面帶回家。

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