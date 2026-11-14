《鬼滅之刃》首度聯乘JR-PLUS！乘搭東海道新幹線暢遊日本、品嚐原創鐵路便當

【旅奇傳媒/編輯部報導】JR東海 Retailing Plus 株式會社（JR Central Retailing Plus Co., Ltd.）（總部：愛知縣名古屋市）在東海道新幹線的主要車站（包括東京、名古屋、京都及新大阪）經營「PLUSTA」等店舖，將舉辦「東海道：無限精彩之旅」活動，聯乘動畫《鬼滅之刃》（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba），2026/12/01（二）-2027/01/11（一）限定舉行。

▲「東海道：無限精彩之旅」活動，聯乘動畫《鬼滅之刃》。 圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供

活動期間，JR-PLUS 將推出日本鐵路旅行不可或缺的「鐵路便當」，以及僅於本次活動期間發售的獨家商品。原創鐵路便當及限定商品將於12/01起發售，設計採用角色身穿「大正摩登風旅行裝」的獨家新繪插畫！「東海道：無限精彩之旅」（Tokaido: Journey of Infinite Excitement）活動登場，讓您的新幹線旅程更添樂趣。

● 亮點１：本次活動限定！「獨家新繪插畫」

竈門炭治郎、冨岡義勇、胡蝶忍、時透無一郎及甘露寺蜜璃5位角色，將身穿本次活動限定服飾，在全新插畫中亮相。

● 亮點２：為日本之旅留下最美好的回憶！動畫《鬼滅之刃》特別聯乘鐵路便當（附特典）

兩款鐵路便當：一款匯聚東海道沿線的地方特色美食；另一款則色彩繽紛，將「炭治郎」與「柱」的世界融入其中。

◎ 12/01發售：「沿着東海道，出發！鬼殺隊之旅」鐵路便當

・特色：這款便當匯聚東海道沿線的特色美食，包括以東海道或關西地區的優質牛肉製作的牛肉飯，以及「深川飯」（Fukagawa-meshi），並透過豐富精緻的配菜展現角色魅力，例如呼應「竈門炭治郎」溫柔個性的「陽光煮蛋」（sunlit simmered egg）。

・限定特典：印有全新插畫的透明膠卡（共5款，隨機附送1款）

▲12/22發售：「全集中，品嚐美味！鬼殺隊繽紛鐵路」鐵路便當 。 圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供

◎ 12/22發售：「全集中，品嚐美味！鬼殺隊繽紛鐵路」便當

・特色：這款色彩繽紛的便當，生動展現5位角色的獨特個性。便當內有以「竈門炭治郎」為主題的料理，顧客可親手放上海苔，完成最後一步；亦有以「甘露寺蜜璃」為靈感的「櫻餅」。

・限定特典：印有全新插畫的金屬光澤明信片（共5款，隨機附送1款）

▲限定原創商品 。 圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供

● 亮點３：留作旅程紀念或送禮都合適！採用全新插畫的限定原創商品

將發售採用全新插畫的優質獨家商品，僅於本次活動有售。這些商品的設計靈感，來自角色沿着東海道旅行的情景。這個精心打造的系列盡展獨家新繪插畫的魅力，無論是留作日本之旅的紀念，或作為手信送給摯友，都十分合適。

・亞加力立牌（5款）

・集換式壓克力鑰匙圈（6款）

・集換式馬口鐵徽章（10款，包括特別鐳射款）

・貼紙套裝（6張）

・金屬光澤透明文件夾

・面巾

※ 以上訊息為 Media OutReach Newswire 發佈，所有圖片僅供參考，或為尚未完成的設計圖。規格及價格可能有所變更。

◉ 活動概要

・活動名稱：「東海道：無限精彩之旅」活動

・活動期間：2026/12/01（二）-2027/01/11（一）

・活動地點：「東海道新幹線」沿線車站（東京、品川、新橫濱、名古屋、京都、新大阪等）的「PLUSTA」、「Bellmart」、「PRECIOUS DELI & GIFT」及其他店舖

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