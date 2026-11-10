【新宿住宿推薦】東急STAY新宿｜交通便利、感受復古魅力與在地文化的飯店選擇

位於新宿三丁目站旁的「東急STAY新宿」飯店，不僅地理位置優越，近期更經過重新裝修，讓旅客在住宿期間也能深入體驗新宿在地的文化魅力！

新宿交通便利的住宿選擇

規劃東京自由行時，挑選飯店通常會先考慮幾個重要條件，像是地點、交通便利性，以及客房的舒適度等。「東急STAY新宿」飯店不僅符合這些需求，還有另一個值得推薦的理由，就是能在入住期間深入感受新宿獨有的在地文化與城市魅力。

這間飯店與我們過去在新宿見過的住宿設施相當不同，就讓JAPANKURU團隊透過實際入住的體驗，帶大家一探究竟吧！

2026年9月重新裝修開幕的東急STAY新宿，以周邊的新宿三丁目街區為設計靈感，融合現代風格與當地作為娛樂文化重鎮的悠久歷史，打造出充滿新宿特色的住宿空間。

這次的改裝由擁有超過130年歷史、長期致力於打造人們交流空間的日本企業「乃村工藝社（NOMURA Co., Ltd.）」操刀。設計融入新宿爵士俱樂部、喜劇表演場及傳統劇院等文化元素，讓飯店各個角落都散發著時尚又帶點懷舊的復古氛圍。

除了兼顧舒適度與設計感的特色裝潢，飯店還有現場表演、黑膠唱片等區域，加上親切的服務人員，以及充滿新宿特色的原創紀念品，讓住宿體驗更添樂趣。

客房方面，除了適合家庭及朋友同行的寬敞房型，也有適合情侶或小團體入住的舒適選擇。無論是白天外出觀光，還是回到飯店放鬆休息，都能享受不同的旅行樂趣。對於想以新宿為據點探索東京的旅客來說，這裡無疑是個值得考慮的住宿選擇。

此外，飯店內也設有健身空間，提供健身腳踏車供住客使用。

東急STAY新宿（東急ステイ 新宿）

地址： 東京都新宿区新宿3-7-1

入住 / 退房時間：15:00 / 11:00

交通：

▪<都營新宿線 / 東京metro>新宿三丁目站C3出口步行1分

▪<山手線>新宿站東口步行8分

官方網站（中文）

新宿住宿推薦｜選擇東急STAY新宿的理由？

▎感受新宿在地文化：復古黑膠唱片與街區交流體驗

東急STAY新宿的魅力，不僅在於充滿個性的設計風格，更在於將新宿的新舊文化巧妙融入飯店的各個角落。從踏進大廳的那一刻起，就能感受到濃厚的復古氛圍，而各種充滿在地特色的住宿體驗，更讓旅客不必走出飯店，也能感受這座城市獨有的活力。

這次JAPANKURU團隊造訪時，正好遇上大廳舉辦的DJ表演（現在已成為定期活動），以及交誼廳的現場音樂演出（也計畫未來持續舉辦），彷彿將新宿街頭充滿創意與活力的音樂文化直接帶進飯店。對於喜歡探索新宿巷弄間特色音樂表演場所的旅客來說，這裡也是認識當地文化的有趣起點。

飯店內還收藏了各式各樣的黑膠唱片，讓人彷彿走進一間可以盡情挑選的唱片行（而且沒有預算問題）！住客不僅能使用一旁的黑膠唱片播放器，在現場欣賞音樂，也可以挑選幾張喜歡的唱片，借回客房慢慢聆聽。從披頭四的經典專輯、日本City Pop名曲，到讓人放鬆身心的吉卜力動畫配樂都有，依照自己的喜好，調配屬於自己的音樂時光吧！

此外，飯店也與新宿當地店家及藝術家合作，推出充滿在地特色的文化體驗。這次JAPANKURU團隊就體驗了「PATCH＆PLAY」布章燙貼手作活動，利用以新宿為主題的原創布章，裝飾托特包、衣服或自己的物品。現場甚至還有期間限定的新宿爵士俱樂部主題布章，讓旅客能打造獨一無二的專屬紀念品。

團隊每個人都製作出獨一無二的作品，將新宿的在地文化與旅行回憶融入其中，成為這趟旅程別具意義的紀念品。

▎客房選擇：滿足不同旅客需求的多樣住宿選擇

這裡的房間設計融合復古風格與現代便利設備，而每間房型的一大特色，就是擁有相對寬敞的空間，在日本飯店中，這可是相當加分的優點！不僅有足夠的空間打開行李箱、整理購物戰利品，部分客房更配備洗脫烘衣機，對於安排長天數日本旅行的旅客來說相當方便。

此外，飯店大廳提供洗梳備品與茶包讓住客自由拿取。

上：Signature Family｜下：Deluxe King、Deluxe Twin

如果是家庭旅遊或多名友人同行，推薦選擇空間寬敞的「Signature Family」房型。房內設有兩個獨立的睡眠區域與客廳，既能保有一定的私人休憩空間，也能讓大家聚在一起聊天、玩樂。

而「Deluxe King」與「Deluxe Twin」床位較少，且與活動空間規劃在同一範圍，但絲毫不影響舒適度，適合情侶或小團體入住。

上：Deluxe King（床旁的沙發區）｜下：3chome Collective Twin

最讓人感到新奇的，就是每間客房都配有專屬的黑膠唱片播放器，可以將大廳的唱片借回房間聽。結束一整天的東京觀光後，躺在床上聽聽音樂、好好放鬆，我們特別推薦挑選日本音樂，讓東京的旅行氛圍一路延續到夢鄉。白天走訪東京街頭，晚上再伴隨著這座城市的BGM，為一天的旅程畫下完美句點，想想是不是就覺得很浪漫呢？

如果只想待在房間追劇、看電影，可以使用電視的各大串流影音平台（使用完記得登出喔！）。其中，「3chome Collective Twin」房內設置的大沙發與天鵝絨窗簾，讓休息區彷彿變成專屬的小型私人電影院，旅客能在房內悠閒享受舒適的休憩時光。

▎飯店交誼廳：享用早餐與休憩時光

以新宿三丁目爵士俱樂部為設計靈感的「Re Lounge」，不僅在早晨提供豐富的早餐，住客也能在逛街購物後來此稍微休息一下。

這裡的早餐採自助式，豐富的餐點選擇讓人彷彿來到人氣早午餐咖啡廳！其中，JAPANKURU團隊成員特別喜歡現做的法式火腿起司熱三明治，此外還有新鮮沙拉、各式麵包、可自由搭配水果與穀麥片的優格，以及熱騰騰的湯品等，讓旅客在出發探索東京前，先用一頓豐盛的早餐補充滿滿活力。

早餐時段結束後，住客仍可以隨時來到交誼廳，享用免費咖啡與無酒精飲料。特別推薦辦理入住手續後來這裡坐坐，享用豐富的飲品與點心選擇！

在正式進入放鬆模式前，不妨先挑選一張喜歡的黑膠唱片，再點杯符合當下心情的雞尾酒或無酒精調飲，搭配現做爆米花等小點心，享受輕鬆愜意的時光。此外，這裡還能用各式糖漿，親手調製不同口味的冰淇淋蘇打。特別推薦試試日本懷舊喫茶店的經典飲品「哈密瓜冰淇淋蘇打」，感受充滿昭和復古風情的甜蜜滋味。

▶︎ 若是趕時間，或想直接回房間休息，飯店大廳也設有免費咖啡機，方便住客隨時享用。

▎交通便利：鄰近車站與新宿黃金街

東急STAY新宿距離新宿三丁目站步行僅約1分鐘、JR新宿站步行約8分鐘，無論搭乘東京地鐵或JR都非常方便。從這些站點出發，也可以輕鬆前往東京各大熱門景點，對於想以新宿為據點安排東京自由行的旅客來說，是相當理想的住宿選擇。

光是飯店周邊，就有許多值得花上好幾天慢慢探索的景點。新宿一帶聚集了熱鬧的商店街、百貨公司與各式餐廳。想暫時遠離都市喧囂，可以步行前往附近的「新宿御苑」，在繁華的市中心享受難得的綠意。這裡不僅是東京春季知名的賞櫻景點，周邊步道也深受跑步愛好者喜愛。

而對於喜歡體驗東京夜生活的旅客來說，這裡更是理想的住宿地點！知名的「新宿黃金街」、「思出橫丁」與「歌舞伎町」都在步行範圍內，可以輕鬆走訪充滿日本特色的小酒館、居酒屋與各式餐廳，感受新宿入夜後的熱鬧氛圍。

東急STAY新宿便利的地理位置，讓遊客即使晚上玩到忘我，也不必擔心錯過末班電車，或是深夜還得煩惱該怎麼回飯店。想玩到幾點就玩到幾點，依照自己的步調，盡情享受東京的夜生活！

東急STAY新宿：用專屬BGM為東京住宿留下難忘回憶

東急STAY新宿不僅擁有便利的交通位置、舒適寬敞的客房與完善的設施，更將新宿在地文化融入住宿體驗。走出飯店，就能輕鬆探索熱鬧的新宿街頭；結束一整天的觀光行程後，回到飯店放鬆休息，也能繼續感受新宿獨有的魅力。即便不安排外出行程，也能在飯店內聽聽喜歡的黑膠唱片、參加客製化紀念品手作體驗，或是在充滿復古氛圍的交誼廳悠閒度過午後。

對於想深入體驗新宿在地文化，同時兼顧交通便利與住宿舒適度的旅客來說，不妨將東急STAY新宿列入東京住宿選擇，讓飯店不只是旅途中的落腳處，更成為東京旅行中一段值得回味的美好回憶。

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