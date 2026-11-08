冬天搭新幹線直奔山形！看樹冰、滑粉雪、泡硫磺美人湯一次滿足

【文・KKday旅遊生活誌】

寒冬想看雪又想泡湯，不妨從東京搭新幹線一路北上山形。位在宮城與山形交界的藏王溫泉，冬季有百萬樹冰、日本規模數一數二的滑雪場，還有千年硫磺泉。交通並不複雜，一趟旅程就能把雪景、滑雪與泡湯一次收齊。

新幹線轉乘巴士的交通路線

溫泉區沒有鐵路車站。從東京出發，可先搭新幹線到山形站，再轉乘山交巴士約40分鐘到溫泉巴士總站，全程約3.5小時。從仙台機場出發，則可搭冬季限定的高速巴士，車程近2小時，需要事先預約。往返雪場的班次有限，建議住上一晚再慢慢玩。

一月到二月是賞樹冰的黃金期

每年1至2月是樹冰最壯觀的時節，搭纜車就能360度眺望百萬樹冰。夜間還能搭雪地車，欣賞點燈後的樹冰林。山上的滑雪場以優質粉雪聞名，有26條滑道、34條纜車路線，從新手到高手都能盡興。

滑雪泡湯一日安排

上午搭纜車上山賞樹冰、滑雪，中午回山麓站用餐、採買名產。下午回旅館泡湯消除疲勞，傍晚再到溫泉街泡免費足湯、挑伴手禮。

千年硫磺泉與溫泉街漫遊

這裡開湯約1,900年，泉質是酸性硫磺泉，有殺菌、促進血液循環與美肌的效果，因此被稱為「孕育美人之湯」。不過酸性泉會洗去皮脂，不宜久泡，也別用力搓洗。高湯溫泉街有神湯、下湯、川原湯三座公共浴場，泡完可以嚐嚐蕎麥麵與玉蒟蒻。源七露天之湯則以自家源泉的乳白硫磺泉著稱，成人約600日圓，CP值很高。

依旅行目的挑選住宿

以滑雪為主的話，可選步行3分鐘就到纜車站的藏王國際飯店，或直接位在雪場內的高見屋集團樹林飯店。重視泡湯體驗，建築超過三百年、擁有九種風呂的深山荘高見屋旅館最合適。預算有限，則可考慮寵物友善的三五郎小屋。

冬季保暖穿著提醒

12月中旬至隔年3月是旺季，平均氣溫約3°C到零下5°C，加上海拔高、風勢強，建議穿羽絨或防風外套，內搭發熱衣，帽子、手套、圍巾也別漏帶。泡湯前後溫差大，可拆式外套最實用。

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