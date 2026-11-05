去福岡別太晚到機場！翻新後根本免稅天堂，讓你買到最後一刻

【FunTime小編群】近年來為什麼台灣人會這麼愛跑福岡？很大的其中一個原因就是福岡機場實在太方便啦！一下飛機搭上地鐵，只要短短5分鐘就能直達博多市區，不用拉著行李轉車轉到懷疑人生，立刻就能開啟旅程～也因為交通實在太友善，讓福岡成為許多人自由行或快閃日本的首選目的地。而且2025年有擴大翻新過！那麼福岡機場有哪些交通方式？哪些美食、伴手禮和店家呢？接下來就跟著小編一起快速了解吧！

福岡機場必逛

Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger。圖／FunTime小編群

近年人氣爆棚的Onitsuka Tiger，藉著復古時尚風格、輕巧薄底鞋設計，以及超有辨識度的經典「虎爪紋」，成為許多潮流愛好者的必收品牌！福岡機場店的空間相當寬敞，鞋款選擇也很豐富。如果在市區逛了一圈還沒找到心儀的尺寸或款式，登機前還能再到機場店碰碰運氣！

COSMETICS＆FRAGRANCES

COSMETICS＆FRAGRANCES。圖／FunTime小編群

福岡機場當然也有專櫃彩妝、保養、香氛品牌，必逛的像是有：lelabo、SABON、Kanebo、SUQQU、FANCL等。像小編就特別喜歡在日本入手lelabo，光是大罐的香水就能價差一兩千台幣呢！

BicCamera

BicCamera。圖／FunTime小編群

國際線的BicCamera雖然店面不大，但商品的品項不少，從吹風機、美容家電等人氣電器，到玩具、公仔周邊、生活用品、旅行小物通通找得到。

UNIQLO

UNIQLO。圖／FunTime小編群

福岡機場的UNIQLO雖然不大間，但基本款想買還是有。如果還有一點候機時間，可以進去逛逛，說不定就能挖到剛好缺的那件戰利品。而且買一件就可以免稅了，方便又划算！

福岡機場必買伴手禮

花福堂

花福堂。圖／FunTime小編群

小編個人非常喜歡「花福堂」的鮮紅草莓千層糕，推薦先冰冷藏後再拿出來吃！冰冰涼涼的奶油夾心入口滑順細緻，搭配恰到好處的草莓香氣，甜而不膩。酥脆的餅乾和濃郁奶油融合，口感層次超加分，吃起來不像一般伴手禮餅乾，反而更像高級甜點店才會出現的精緻點心！

Sugar Butter Sand Tree

Sugar Butter Sand Tree。圖／FunTime小編群

最近很多人喜歡在日本超商掃貨的就是Sugar Butter Sand Tree砂糖樹餅乾，而在福岡機場就可以買到福岡限定的甘王草莓口味囉～外皮非常酥脆，內餡的草莓香氣超級濃郁，來福岡想送草莓味的伴手禮選它就對了！

福岡機場必吃美食

釜喜利烏龍麵

釜喜利烏龍麵。圖／FunTime小編群

釜喜利烏龍麵使用來自糸島的小麥自製麵條，吃起來滑順Q彈。湯頭用了鰹魚片和昆布熬煮，雖然偏像清淡口味，但每一口高湯都好好喝～麵條吸附著高湯，是那種看起來低調，吃過卻會默默愛上的美味！

幸ちゃん拉麵

幸ちゃん拉麵。圖／FunTime小編群

如果想在登機前再來一碗道地豚骨拉麵，小編推薦一定要試試「幸ちゃん拉麵」！他們家的豚骨湯頭香氣濃郁卻不會死鹹，比起許多人印象中的日本拉麵更加順口耐喝。搭配超大片又軟嫩的叉燒，吃起來很有滿足感！

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