日本「星巴克聖誕限定」11月3日開賣！「莓果巧克力拿鐵」4款杯身藏愛心，東京大阪免費試喝再抽千份飲料券

日本星巴克提前為聖誕節增添節慶氣氛，宣布推出限定商品「莓果巧克力拿鐵」（メリーベリーチョコレートラテ），11月3日起率先於日本便利商店販售，接著於11月10日擴大至超市通路。新品採200ml冷藏杯裝，建議售價為230日圓（未稅），以莓果與巧克力交織出冬季限定風味，搭配充滿耶誕氣息的包裝，成為年底赴日旅遊可以留意的限定商品。

這次最吸睛的設計，除了飲品本身，還有4款不同圖樣的限定杯身。包裝融入節慶色彩與祝福元素，其中兩款特別設計的緞帶圖案，將杯身並排擺放後，能組合成愛心造型，讓原本單純的飲料包裝多了互動巧思，也增添收藏樂趣。不同款式分別呈現節日祝福意象，無論是自己購買或與朋友分享，都能感受日本星巴克的聖誕限定氛圍。

圖／日本星巴克提供

除了新品上市，日本星巴克也規劃東京、大阪兩地的期間限定體驗活動。東京場將於11月14日在澀谷OPENBASE SHIBUYA舉行，大阪場則安排在11月21日於PLAT UMEKITA登場，兩場活動時間皆為上午11點至晚上8點，現場開放民眾免費試喝莓果巧克力拿鐵，並設有飲品裝飾體驗及拍照空間，讓消費者近距離感受新品特色，活動數量有限，送完為止。

圖／日本星巴克提供

另外，日本星巴克也推出節慶電子賀卡抽獎活動，11月3日上午10點至11月30日晚上11點59分，民眾可透過官方LINE製作電子賀卡並分享給親友，收到賀卡的人有機會參加抽獎，總計提供1,000份面額500日圓的星巴克電子飲料券。從限定飲品、特殊杯身到免費試飲與抽獎活動，讓日本星巴克的聖誕企劃不只停留在商品本身，也成為年末日本旅行可以順道參與的節慶體驗。

圖／日本星巴克提供

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