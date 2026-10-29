日本退稅新制倒數！ 知名通路推「市區直接退現金」爆漏洞 達人林氏璧也傻眼

飛日本血拚的旅客注意了！日本政府為了防堵免稅品在境內被轉售牟利，敲定於11月1日正式實施「先付後退」的全新退稅制度。新制上路倒數4天，大型連鎖電器量販店友都八喜（Yodobashi Camera）竟傳出推行「市區退稅服務」，連日本旅遊達人林氏璧也質疑漏洞，直呼「那還改個春天？」

日本政府拍板定案，自11月起改採「先付含稅價、出境海關確認後才能退稅」的新制，沒想到就在政策上路倒數之際，傳出友都八喜宣布考量到外國觀光客的購物便利性，將於新宿西口本店、秋葉原、梅田、博多等全國11家主要交通樞紐門市設置專屬退稅櫃台。

Yodobashi Camera(友都八喜)。圖／翻攝維基百科

讓旅客不僅能在店內直接領取現金，還能順便辦理日本環球藍聯（Global Blue）特約商店的退稅申請，形同變相的「市區退稅中心」。

面對突如其來的措施，旅遊達人林氏璧在社群上分析，這次修法本來就是為了防止高額逃稅與轉賣大戶，而百貨公司向來是高價商品交易的重點對象；偏偏日本有高達9成以上的百貨公司都是環球藍聯特約商店，若消費者能在友都八喜直接拿到退稅現金，原本預期的防弊效果恐將大打折扣。

雖然友都八喜強調，旅客在店內領取現金後，出境時仍須依照規定在機場或港口向海關出示護照與購買商品進行查驗；但大批日本網友與外界擔憂，若旅客提前拿到錢卻未確實通過海關查驗，或者事後因信用卡擔保額度不足而追討無門，這套新制恐怕在實施首日就會名存實亡，目前相關細節與手續費規範仍有待業者進一步說明。

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