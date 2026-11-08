旅遊平台整合AI服務 讓日本旅遊「聊著聊著，就訂好了」！

【旅奇傳媒/編輯部報導】亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 與 Meta 攜手合作，將旅遊體驗商品整合至 Meta 個人 AI 助理「Muse」，並率先於日本推出，為旅客帶來全新的旅遊搜尋與預訂體驗。

透過此次整合，旅客只需與「Muse」進行對話，即可搜尋、探索及比較 Klook 旅遊體驗商品，並進一步完成預訂及付款，將原本需要多個步驟的預訂流程整合至單一對話中，讓旅遊規劃更加流暢便利。

▲「Muse」如同「個人旅遊顧問」，會根據旅客個人偏好推薦行程與活動。 圖：Klook／提供

從旅遊靈感到預訂完成 AI 對話串聯旅遊體驗全流程

「Muse」就像「個人旅遊顧問」，會根據旅客的目的地、興趣、旅遊時間與個人偏好，從 Klook 遍布全球超過4,600個目的地、共426,000項可預訂的豐富旅遊體驗中，推薦符合個人需求的行程與活動。

旅客也能藉由後續對話進一步詢問商品細節、比較不同選項，並確認預訂規則，如取消及改期規範。選定商品後，只需告知「Muse」繼續預訂，「Muse」即會協助建立訂單，並引導旅客前往 Klook 付款頁面完成交易。

付款完成後，「Muse」會在同一段對話中確認預訂結果，相關訂單資訊也會保留於對話紀錄中，方便旅客日後查詢。

在整個流程中，凡涉及建立訂單、啟動付款等重要操作，「Muse」都會先取得旅客確認，確保旅客能掌握預訂流程與交易決策。透過單一對話串連旅遊靈感、商品探索與預訂流程，旅客能更輕鬆地將旅遊想法付諸行動。

▲旅客只需與「Muse」進行對話，即可搜尋、探索並進一步完成商品預訂及付款。 圖：Klook／提供

讓旅遊探索更個人化 也為在地商家創造更多機會

除了提升旅遊規劃的便利性，AI 驅動的商品探索方式，也為旅客與在地商家帶來更多可能。

「Muse」能依據旅客的興趣與需求，搭配 Klook 豐富的旅遊體驗商品，協助旅客發掘熱門景點以外的特色玩法與在地體驗；同時，也讓規模較小的獨立商家有更多機會提升曝光，接觸更符合其商品特色的潛在旅客。

Klook 成長行銷資深副總裁 Jakii Chu 表示：「十多年來，Klook 持續與各地在地業者合作，將多元且道地的旅遊體驗帶給全球旅客，讓更多人能在線上輕鬆探索與預訂。如今，我們進一步攜手 Meta 整合『Muse』AI服務，為旅遊探索帶來更多可能。隨著旅客愈來愈常透過 AI 尋找旅遊靈感、規劃行程，我們也持續探索創新方式，回應旅客不斷變化的需求。透過個人化的旅遊助理，旅客能更快速、輕鬆地探索 Klook 多元豐富的體驗，並找到符合自身興趣與旅遊規劃選擇。」

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