日本便利商店購物推薦｜抹茶、焙茶拿鐵與人氣冰品必買清單

日本便利商店內琳瑯滿目的商品，從茶香濃郁的抹茶、焙茶拿鐵，到香甜消暑的冰品，每一款都讓人忍不住想嚐鮮。跟著購物狂小編，一起看看值得放進購物籃的必買好物有哪些吧！

日本便利商店必買有哪些？甜中帶點微苦的大人系美味推薦

日本旅遊的小確幸之一，就是到便利商店挖掘各種美味。

日本便利商店的一大優勢就是店點多，且販售的商品不僅品質好、美味選擇多，從飲品、甜點到冰品，豐富的種類更是讓人眼花撩亂。也難怪每次來到日本，總會忍不住想先衝一趟便利商店！

其中，日本知名乳製品品牌「森永乳業」就推出了多款人氣商品，從帶有溫潤甜味與微苦茶香的宇治抹茶拿鐵、散發迷人烘焙香氣的焙茶拿鐵等隨時都能享用的飲品，到不可錯過的美味冰品，通通都是值得一試的好選擇。

無論是在旅途中想來點小點心解解饞，還是晚上回到飯店後想吃點宵夜，日本便利商店總能找到各種美味選擇。這次就跟著JAPANKURU團隊一起來看看，有哪些值得一試的飲品與冰品吧！下次逛日本便利商店時，不妨通通買來嚐個遍！

近期備受矚目的日本茶飲：抹茶＆焙茶

從以前到現在都深受日本人喜愛的「茶」，隨著現在吹起的健康養生風潮，再次受到大家的關注。其中，日本最具代表性的茶飲，絕對非抹茶與焙茶莫屬。到日本旅遊時，除了專賣店與咖啡廳之外，在便利商店或超市也能輕鬆找到各式各樣以這兩種茶為主角的飲品。

這次要介紹給大家的，就是「Mt.RAINIER」系列的宇治抹茶拿鐵與焙茶拿鐵，包裝上印有醒目的山形標誌，靈感來自美國西雅圖的外帶咖啡文化。自1993年推出以來，便成為深受消費者喜愛的長銷品牌。

品牌以咖啡為主，推出各式各樣的冷藏杯裝飲品，近年更推出結合茶葉獨特香氣與牛奶香醇口感、不含咖啡（無豆咖啡）的茶拿鐵系列。無論喜歡濃郁茶香，還是偏好溫潤順口的風味，都能依照當天的心情，挑選適合的品項。

▎Mt.RAINIER 宇治抹茶拿鐵

近年抹茶熱潮持續延燒！到日本便利商店，首先要大家留意的就是這款「Mt.RAINIER 宇治抹茶拿鐵」。結合日本產抹茶特有的微苦茶香與牛奶的溫潤甜味，喝起來香醇又順口。其中使用的抹茶原料有25%為宇治抹茶，每一口都能感受到抹茶獨有的迷人香氣。

實際品嚐後，第一口就能感受到抹茶淡淡的微苦滋味，接著牛奶的香醇口感緩緩在口中散開，兩者搭配得恰到好處。滑順綿密的口感也是這款拿鐵的一大魅力！比起甜味較重的飲品，更推薦給想同時享受抹茶原茶香與香濃奶香的人。

2026年10月26日起，這款宇治抹茶拿鐵預計在日本各大便利商店販售。此外，在旅客熟悉的唐吉訶德及各大超市全年都有販售。下次到日本旅遊時，如果在店裡看到它，不妨買一杯來嚐嚐吧！

▎Mt.RAINIER 焙茶拿鐵

除了抹茶之外，另一款同樣受到矚目的日本茶飲就是「焙茶」。焙茶是將茶葉經過烘焙製成，因此比起抹茶，更多了一股獨特的烘焙香氣與深層風味。如果想在日本旅遊期間品嚐美味的焙茶拿鐵，那麼這款「Mt.RAINIER 焙茶拿鐵」也是相當推薦的選擇。

這款焙茶拿鐵的一大特色，就是100%使用日本國產焙茶。喝下第一口，首先能感受到焙茶特有的溫潤烘焙香氣在口中散開，接著牛奶的香醇滋味自然融合其中，帶來柔和又順口的味覺享受。

比起濃厚的苦澀茶味，更推薦給喜歡溫和、淡雅茶香的人。與前面介紹的Mt.RAINIER 宇治抹茶拿鐵一樣，這款焙茶拿鐵在日本唐吉訶德、各大超市及部分便利商店全年都有販售。下次到日本旅遊時，如果想隨時來杯香氣迷人的焙茶拿鐵，不妨把這款飲品加入必買清單吧！

日本便利商店的咖啡同樣不能錯過！

▎Mt.RAINIER 咖啡拿鐵

對於旅行途中也少不了咖啡因的咖啡愛好者來說，推薦試試Mt.RAINIER的經典款「咖啡拿鐵（カフェラッテ）」。將香氣濃郁、口感醇厚的義式濃縮咖啡與牛奶完美結合，讓咖啡特有的微苦滋味與牛奶的香醇達到恰到好處的平衡。作為Mt.RAINIER長年深受消費者喜愛的經典商品，這款咖啡拿鐵給人的印象就是一款隨時都能輕鬆享用的飲品。

另外，也很推薦與前面介紹的宇治抹茶拿鐵、焙茶拿鐵一起選購，一次品嚐三種不同的風味，比較看看自己最喜歡哪一款。無論是一早準備出門展開觀光行程，還是旅途中想稍作休息，都很適合馬上來一杯！

日本便利商店人氣冰品推薦

▎PINO＆PARM

前面介紹了抹茶、焙茶等各式茶飲選擇，接下來就輪到日本超人氣的冰品登場啦！

走進日本便利商店的冰品區，從經典長銷款到季節限定口味，琳瑯滿目的冰品選擇，豐富程度絕對超乎想像！這次特別從日本長年深受喜愛的冰品中，精選出1976年問世的經典冰品「PINO（ピノ）」，以及同樣擁有高人氣的「PARM」，推薦給喜歡甜食的旅人們！

想吃點甜甜的冰品時，就到便利商店的冰櫃找找看「PINO」吧！這款冰品將一口大小的香草冰淇淋裹上一層巧克力外衣，一口咬下，就能同時品嚐到香濃滑順的冰淇淋與甜蜜巧克力交織而成的美味。每盒裝有數顆小巧的冰淇淋，不僅適合與朋友一起分享，也很推薦在結束一天的行程、回到飯店後，當作犒賞自己的飯後甜點。PINO內附有專用小叉子，享用時不用擔心弄髒雙手。如果正在尋找日本便利商店裡方便享用的甜點，這款經典冰品絕對值得一試！

此外，還想推薦大家另一款隨時都能輕鬆享用的冰棒——「PARM」！PARM同樣是將滑順綿密的冰淇淋裹上一層巧克力外衣，最大的魅力就在於入口的瞬間，香濃的冰淇淋與柔軟細緻的巧克力外層會在口中一同融化，帶來令人滿足的濃郁滋味。

如果說PINO適合一口接著一口，享受小巧冰品帶來的甜蜜滋味，那麼PARM就更適合喜歡慢慢品嚐、享受整支冰棒的人。這兩款都是在日本便利商店與超市能輕鬆買到的經典長銷冰品。下次到日本旅遊時，不妨兩款都買來嚐嚐看，比較一下不同的口感與風味，找出自己最喜歡的日本冰品吧！

日本超商購物清單

為了讓大家能更快找到想吃的商品，我們特別依照口味與喜好整理了選購指南。下次逛日本便利商店時，不用再站在貨架前猶豫老半天，輕鬆就能找到最適合自己的飲料與冰品選擇。

到日本便利商店挖掘更多旅遊小確幸

日本旅遊除了觀光與購物，當然少不了美食。結束一天的行程後，在回飯店的路上，隨意走進街角的一家便利商店，意外發現喜歡的飲品或冰品，這樣不經意的小驚喜，反而會成為旅途中令人難忘的美好回憶。

從帶有微苦茶香的抹茶拿鐵、散發迷人烘焙香氣的焙茶拿鐵，到適合想補充咖啡因時來上一杯的經典咖啡拿鐵，以及各款人氣冰品，每一款都值得試試。不妨先將這份推薦清單收藏起來，下次到日本旅遊時，就能直衝便利商店，把清單上的美味通通打包帶走！

除了這次介紹的商品，森永乳業還有更多值得一試的美味，就跟著JAPANKURU一起發現更多藏在便利商店裡的小小甜蜜與幸福滋味吧！

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