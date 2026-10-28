冬天搭新幹線去長野！90分鐘直達雪國，滑雪、雪猴泡湯、古寺雪景一次玩

【文・KKday旅遊生活誌】

冬天的長野被皚皚白雪覆蓋，從東京搭乘北陸新幹線，最快約90分鐘就能抵達這座被譽為「日本屋脊」的雪國。不論想體驗奧運等級的粉雪、看雪猴泡湯，或在千年古寺前感受靜謐雪景，這份長野自由行冬季指南一次幫你整理好。

新幹線90分鐘直達雪國

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長野地處本州中央，自古便是交通要衝，更是全日本唯一同時擁有JR東日本、JR東海、JR西日本三家路線的縣。從東京出發搭新幹線，最快一個半小時即可抵達，也能選擇高速巴士。到站後可利用電車與巴士移動，部分山區大眾運輸較不便，建議改搭計程車。

奧運級雪場一次滑個夠

野澤溫泉滑雪場

這裡曾是1998年冬季奧運的比賽場地，也是日本三大溫泉滑雪場之一。總長約50公里的雪道共有44條，新手與高手都能找到合適路線，還設有兒童樂園。雪場旁就是野澤溫泉村，可到免費湯屋泡湯、逛逛日式老街，建議安排兩到三天，滑雪與泡湯一次滿足。

白馬八方尾根滑雪場

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同為長野冬奧舞台，因海拔夠高，平均降雪量領先其他雪場，雪質也備受好評。最長滑行距離達8,000公尺，最大傾斜37度的「奧林匹克雪道」吸引各國高階玩家挑戰，初學者則可選擇較平緩的「咲花雪道」。即使不滑雪，壯闊的高山景色也值得一訪。

冬日雪景名所巡禮

地獄谷野猿公苑

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社群上那些頭頂積雪、悠哉泡湯的獼猴照片，正是在長野北部山之內町的這座公苑拍下。遊客能近距離觀察日本獼猴泡溫泉的模樣，但園內沒有護欄，切記不可餵食或觸碰猴子。

善光寺

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日本人常說，再遠也要參拜一次善光寺。這座建於西元644年的古剎供奉日本最古老的佛像，不隸屬任何宗派，本堂更被列為國寶。參拜後可沿門前的表參道散步，順道挑選伴手禮。

品嚐「信州」的山國滋味

長野別稱「信州」，相傳源自古代此地適合種植科の木，因而得名「信濃國」。身為日本面積最大的內陸縣，當地料理以味噌調味見長，更有「漬物王國」之稱，其中又以野澤菜漬最具代表性，冬天來訪別忘了嚐嚐。

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