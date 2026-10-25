《名偵探柯南》動畫30週年！日本橫濱11月限定煙火秀 經典主題曲搭配夜空演出
《名偵探柯南》電視動畫迎來播出30週年，日本也推出限定紀念活動！「名偵探柯南藝術煙火2026」將於11月21日在神奈川縣橫濱山下碼頭登場，結合歷代動畫主題曲、片尾曲與配樂，讓絢麗煙火隨著熟悉旋律綻放，打造一場融合音樂、動畫與港灣夜景的限定演出。
柯南經典歌曲搭配煙火 角色聲音也將登場
這場活動以《名偵探柯南》的音樂為主軸，集結歷年片頭曲、片尾曲及劇中配樂，透過煙火與節奏同步的方式，重現作品帶給粉絲的回憶。演出也將運用精密編排，連煙火升空後的停留時間與餘光都納入設計，並以連續不間斷的表演呈現作品中的情緒與故事感。
除了音樂煙火，曾在動畫及劇場版登場的角色也預計以聲音形式參與，讓觀眾在欣賞夜空演出的同時，感受更貼近柯南世界的沉浸式體驗。活動現場另規劃販售限定原創周邊，適合粉絲安排日本旅程時一併朝聖。
橫濱山下碼頭登場 門票8900日圓起
活動地點選在橫濱山下碼頭，鄰近山下公園與橫濱中華街，旅客可將煙火秀與港灣散步、美食探索排進同一天行程。活動將於11月21日13時開放入場，17時正式演出，預計17時45分結束，會場於19時30分關閉；散場將採分流管制，建議預留交通時間。
票價方面，一般S席為8,900日圓，附限定周邊的S席為12,500日圓，最前區Premium席（附周邊）為14,500日圓，另設輪椅席。活動採全席付費制，未就學兒童若不需獨立座位，可免費入場。
本活動原則上雨天照常舉行，遇到強風、雷雨等惡劣天候則可能取消，且不另行延期。前往旅客可先至官方網站確認售票與交通公告，並以大眾運輸工具前往，為這趟柯南30週年紀念之旅增添特別回憶。
官方網站：https://www.ytv.co.jp/conanhanabi/
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