福岡包車一日遊怎麼排？太宰府、由布院、阿蘇三種路線怎麼選

帶長輩和小孩出國玩，光是規劃交通就常常讓人想破頭。



推著嬰兒車要找地鐵電梯、牽著爸媽要避開長長的轉乘樓梯，手上還提著大包小包戰利品，光用想的就覺得心力交瘁。



這時候，「福岡包車一日遊」確實是讓全家最輕鬆的解法。



專車門對門接送，長輩不用跟著大排長龍等巴士，小孩累了在後座就能安穩睡覺。



但許多人第一次規劃九州包車時，最容易踩到的雷就是「太貪心」。



看著地圖覺得每個地方都好想去，不知不覺把太宰府、由布院、阿蘇全都塞進同一天，結果整天有六、七個小時都困在車子裡。



如果你正在考慮包車帶家人到九州走走，這篇整理會用最直接的方式，幫你梳理一日遊的路線選擇與排行程的技巧，讓你把時間留給風景與家人，而不是耗在趕路上面。



一、福岡包車一日遊，景點不要排太滿

包車最大的價值，是讓全家人的旅行「步調變慢、變舒服」，而不是讓司機開著車載你到處打卡趕場。





排一日遊行程時，除了車程時間，一定要預留充裕的吃飯、上廁所、喝咖啡休息以及悠閒逛街的時間。



特別是帶著三代同堂出遊，長輩的步伐比較慢、小朋友可能每隔兩個小時就要停下來上洗手間或吃點心。



如果行程壓得太緊，只要一個景點稍微耽擱，後面的安排就會全部大亂。



阿蘇草原餵牛

以下整理三條常見的福岡包車一日遊路線，都是從福岡市區出發、當天返回。





最重要的原則：絕對不是一天把所有地方跑完。





路線一｜文化水鄉線



太宰府天滿宮 ＋ 柳川遊船



預估單日總車程：約 2～2.5 小時



適合：長輩、幼童家庭。拉車時間最短，整體步調最悠閒。





路線二｜溫泉度假線



由布院小鎮 ＋ 別府地獄溫泉



預估單日總車程：約 4～4.5 小時



適合：喜歡風景散步、逛街吃甜點與泡足湯的人。





路線三｜壯麗火山線



阿蘇草千里 ＋ 大觀峰（或火山口）



預估單日總車程：約 4.5～5.5 小時



適合：喜歡壯闊大自然的人。拉車時間較長，建議當天專心玩阿蘇。



二、路線一：太宰府＋柳川

高千穗峽划船

如果你家中有年紀較大的長輩，或是還需要坐推車的小小孩，這條路線絕對是第一推薦。



因為福岡往返太宰府和柳川的距離最近，單程拉車時間短，全天大部分時間都能輕鬆漫步。





1. 預估車程與停留節奏





・福岡市區 → 柳川：車程約 60～75 分鐘（約 65 公里）



・柳川 → 太宰府：車程約 35～45 分鐘（約 48 公里）



・太宰府 → 福岡市區：車程約 25～35 分鐘（約 17 公里）





在日本在地部落客的經驗裡，這條路線非常推薦採用「上午柳川、下午太宰府」的逆向走法：





・上午 10:00 前抵達柳川搭第一批船，下船大約 11:10，剛好銜接當地鰻魚飯名店開門第一輪用餐，直接避開排隊 1～2 小時的人潮。





・下午 14:30 之後再前往太宰府天滿宮，這時大部分觀光大巴團客已經陸續離開，表參道走起來寬敞舒服很多，斜陽映照神社也特別漂亮。





2. 柳川遊船｜帶長輩、小孩搭船的注意事項





柳川遊船（川下り）由船夫撐篙帶領，沿著護城河穿過垂柳與低矮橋墩，是非常有特色的水鄉體驗。



標準航程約 60～70 分鐘，共乘船費用大人約 1,900～2,000 日圓、國小兒童約 900～1,000 日圓，未滿 6 歲幼童隨大人免費。





帶長輩、小孩搭船，有幾個細節一定要先做好準備：





上船前務必先去洗手間：



航程長達一個多小時，途中完全沒有任何靠岸點，船上也沒有廁所。出發前一定要提醒全家先在乘船處上好洗手間。





久坐與膝蓋不適對策：



日本傳統扁舟通常需要脫鞋坐在船底榻榻米或薄墊上。如果長輩膝蓋不好、腰椎容易痠痛，席地盤腿坐 70 分鐘容易腿麻。



上船前可以向船家借用攜帶式「腰掛坐墊」或厚墊；有些船公司也備有「高座椅子」專用舟。建議當天讓長輩穿著寬鬆有彈性的長褲。





遮陽與防寒裝備：



河道兩岸沒有遮蔽物。夏天烈日當頭，記得在乘船處花 100 日圓租借斗笠（日除けの笠），遮陽效果比打傘好，也不會擋到別人視線。



如果是在冬天（12 月至 2 月）來訪，船家會換上備有被爐與暖火鉢的「暖桌舟（こたつ舟）」，窩在被子裡非常溫暖舒適。





包車專屬優勢：



搭電車自由行的人，下船後得在終點等接駁小巴折返車站；但包車的話，司機會直接把車開到下船點（沖端）停車等候。



下船後嬰兒車、隨身大外套直接留在車上，走兩步就能進餐廳吃飯，完全免去折返奔波。





3. 太宰府天滿宮與老街漫步





太宰府天滿宮供奉學問之神菅原道真。走過心字池的三座太鼓橋，兩側都設有無障礙緩坡，推推車或輪椅都很順暢。





・停留時間：建議預留 1.5～2 小時。



・美食推薦：表參道上的現烤梅枝餅是必吃名物。除了排隊名店「かさの家」，在地人也很推薦隱藏版的「壽庵 寺田屋」，店鋪後方藏著一座幽靜的枯山水日本庭園，能點一杯熱抹茶坐在庭院邊享用剛烤好的酥脆梅枝餅，是帶長輩安靜歇腳的好地方。



三、路線二：由布院＋別府

由布院湯之坪街道

如果你想看壯觀的自然風景、逛逛特色小吃店，順便讓全家人泡個熱騰騰的足湯，這條溫泉度假線是非常熱門的選擇。





1. 預估車程與停留節奏



・福岡市區 → 由布院：車程約 1 小時 45 分～2 小時（約 115 公里）



・由布院 → 別府：車程約 35～45 分鐘（約 25 公里）



・別府 → 福岡市區：車程約 1 小時 50 分～2 小時 15 分（約 140 公里）



・整天車程：約 4～4.5 小時





這條路線的一天節奏很單純：上午到由布院散步吃午餐，下午到別府挑 1～2 個特色地獄溫泉泡足湯，傍晚返回福岡。





2. 由布院｜溫泉街散步與避開人潮的小秘訣



由布院車站一路延伸到金鱗湖的「湯之坪街道」，單程長約 1.5 公里。街道兩側有各式各樣的手作甜點、在地土產和特色雜貨，非常熱鬧。





・建議停留時間：2.5～3.5 小時（包含吃午餐與下午茶）。





・長輩、推車不走回頭路：如果帶著長輩從頭走到金鱗湖，再折返走回車站，來回就是 3 公里，長輩和小朋友下午很容易體力不支。



包車最大的好處，就是讓大家在街道前段下車順順往前逛，司機直接把車開到金鱗湖側的停車場等大家，完全不用走回頭路。





・避開主街人潮的散步小徑：中午時段湯之坪主街觀光客非常多。如果長輩覺得擁擠吵雜，可以往南轉進一旁的大分川沿岸步道（ゆふいん自然遊歩道）。這條小路平坦好走、推車完全沒階梯，抬頭就能看到開闊的由布岳山景，清幽又舒服。





・歇腳好去處：逛到金鱗湖畔，可以到「Cafe La Ruche」點杯手沖咖啡看湖景，或是走進「天井棧敷」（龜之井別莊內）這座江戶老建築改建的喫茶店，聽著古典樂喝下午茶，是帶長輩休息的好地方。





3. 別府地獄溫泉｜挑想去的就好，千萬別貪心全跑



別府著名的「別府地獄巡禮」共有 7 大地獄。很多旅客看宣傳單會買共通觀覽券，想把 7 個地獄一口氣跑完，但這其實是三代同堂旅行很容易踩到的雷。



別府地獄溫泉

因為 7 個地獄分散在不同區域，全部跑完光上下車和走路就會耗掉 2～3 小時，到最後反而容易看得很累。



如果是帶長輩、小孩，建議挑 1～2 個最想看的，停留約 1～1.5 小時就很剛好。





① 海地獄｜無障礙、長輩幼童都好走



全區都是無障礙步道，輪椅和推車都很好移動。湛藍色的溫泉池很有視覺感，旁邊還有熱帶睡蓮溫室、紀念品店與免費足湯。





② 灶地獄｜互動多，小朋友通常更有興趣



這裡可以看到不同顏色的溫泉泥漿，也有現場互動展示，另外還設有腳底蒸氣箱和免費足湯。





小提醒：別府不少地獄都有免費足湯，記得隨身帶一兩條吸水小毛巾，泡完腳就能直接擦乾穿鞋。



如果想讓行程更悠閒，甚至可以只停由布院一處，下午早點回福岡休息或逛街。



四、路線三：阿蘇

阿蘇大草原

阿蘇擁有全世界罕見的巨大破火山口（Caldera）地形，那種群山連綿、一望無際的草原風光，壯麗感是太宰府或由布院完全比不上的。





1. 核心原則｜交通時間長，當天專注玩阿蘇



・福岡市區 ↔ 阿蘇：單程車程約 2 小時 15 分～2 小時 40 分（約 135～150 公里）



・整天來回總車程：約 4.5～5.5 小時





因為拉車時間長，這條路線最重要的原則就是：當天專心玩阿蘇就好，不要再加由布院或別府。



路途中，可以安排在高速公路休息站下車上廁所、伸展筋骨約 15 分鐘，減輕長輩久坐的不舒服。



如果長輩平時就不耐長途坐車，也可以調整旅行節奏，改從熊本市區出發包車，或者直接在阿蘇當地住一晚，玩起來會更從容。





2. 候選景點取捨｜草千里與大觀峰

阿蘇區域範圍非常廣，一日遊建議以草千里與大觀峰為主要目標，再依實際車程與長輩體力靈活調整。





大觀峰展望所｜停留約 40～60 分鐘



・這裡可以俯瞰整個阿蘇破火山口與阿蘇五岳，連綿山脈形成有名的「釋迦涅槃像」。



・建議安排在上午造訪，順光時山景會比較立體，拍照也更漂亮。



・長輩同行提醒：從停車場走到最前端觀景台，需要走約 300～400 公尺的緩坡。如果長輩膝蓋不舒服，其實茶屋旁邊的第一展望處視野就已經很不錯，不需要勉強走完全程。



大觀峰海拔較高、風勢也常比較明顯，建議替長輩和小朋友準備一件防風保暖外套。





草千里之濱｜停留約 1～1.5 小時



・大片草原、天然雨水池，再加上遠方阿蘇中岳火山口的景色，是阿蘇最有代表性的畫面之一。





・帶長輩出遊，不一定要真的走進泥土草原裡健行。草千里周邊也有咖啡館與景觀餐廳，可以坐下來喝咖啡、吃午餐，一樣能欣賞阿蘇景色。





・午餐可以安排阿蘇著名的赤牛丼。包車一日遊時間有限，比起排隊 2～3 小時的名店，更建議選擇等待時間短、順路的餐廳，把時間留給真正想看的風景。





3. 火山口參觀｜一定要看當天開放狀況



阿蘇中岳火山口是一座活火山，能不能靠近火山口參觀，一定要依當天官方管制與現場狀況為準。



如果火山活動、氣體濃度或天候狀況不適合，火山口周邊就可能暫停開放。





如果當天火山口關閉，或家中長輩不適合靠近，也可以改排比較平緩、舒服的景點：



・阿蘇神社＋一之宮門前町：適合慢慢散步、逛街、吃在地點心，整體節奏比較輕鬆。





・白川水源：林蔭多、步道平整，可以慢慢散步，也很適合長輩。





・上色見熊野座神社：雖然社群上很熱門，但有不少石階與濕滑路段，如果帶長輩或推嬰兒車，不建議硬排進一日遊。



阿蘇草千里馬群

五、直接舉例：少排一個地方，可以怎麼玩？

很多人在第一次規劃福岡包車一日遊時，常常會排出看似豐富、但實際上累死全家的「踩坑行程」。



我們直接用一個最常見的例子來看。





✕ 原本想排的走法｜跨太多區域、疲於奔命



福岡 → 由布院 → 別府 → 阿蘇 → 福岡





・實際狀況：單日行車距離超過 380 公里，移動時間可能至少 6.5～7.5 小時。



・全家人的體感：一整天都在不斷搭車。好不容易到了由布院，只停一下就又要催著上車；到了別府看完溫泉，又急著往阿蘇趕。



如果下午再遇到塞車，回到福岡市區可能已經很晚，最後長輩腰痠、小孩也累，全家反而沒有真的享受到旅行。





✓ 調整後的走法｜減法精選、享受當下



福岡 → 由布院散步、午餐 → 別府選一處景點泡足湯 → 返回福岡





・實際狀況：單日總車程約 4 小時左右。



・全家人的體感：上午在由布院慢慢散步、吃午餐，下午到別府選一處景點泡足湯，傍晚順順回到福岡市區。



不用一直催促大家上車，吃飯、散步和休息的時間都會舒服很多。





如果全家最想去的其實是阿蘇，那就更簡單：直接安排阿蘇一日遊，把由布院和別府留到其他天。



反過來，如果選了由布院＋別府，就把阿蘇留到另一天。





這就是包車一日遊最重要的原則：先選出最想去的地方，再安排順路景點，不用把所有願望全部塞進一天。



由布院湯之坪街道

六、安排福岡包車前，先整理這些資訊

出發前，先把以下資訊整理好，會更容易確認適合的車款與行程節奏：





1｜出發日期



預計用車日期。如果遇到日本三連休或旅遊旺季，部分路段容易塞車，行程時間要抓得更有彈性。





2｜總人數與年齡



大人幾位、長輩幾位、小孩幾位，以及孩子的年齡。





3｜長輩的步行與身體狀況



能不能走階梯、需不需要輪椅、能不能長時間走路，這些都會影響景點與上下車位置的安排。





4｜行李與推車數量



大行李箱尺寸、數量，以及是否有嬰兒推車。人數不多，不代表一般七人座的行李空間一定夠。





5｜接送地點



福岡市區飯店、民宿、博多車站或福岡機場，都可以事先整理清楚。





6｜全家最想去的核心景點



太宰府、由布院、阿蘇先選出「最不能放棄的那一個」，其他景點再依距離與時間安排。





把這些資訊整理好，安排福岡包車時，就更容易確認適合的路線、車款與停留節奏。



帶長輩和小朋友出門，只要掌握「景點不要排滿」的原則，九州包車一日遊就能玩得舒服很多。





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