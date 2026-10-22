吉伊卡哇聯名ANA周邊10／23開賣！8款制服吊飾、羽田機場限定店資訊一次看

日本人氣角色吉伊卡哇準備換上航空制服！配合全日空（ANA）特別彩繪機「吉伊卡哇噴射機」登場，ANA推出首波聯名周邊，將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色融入航空主題設計，從絨毛吊飾、玩偶到飛機紙杯造型陶瓷杯都有，預計2026年10月23日起陸續開賣。東京羽田機場也將設置期間限定專賣店，方便旅客安排日本自由行時順道採購。

吉伊卡哇×ANA聯名商品有哪些？8款吊飾、機長玩偶登場

這次聯名以航空工作情境為設計靈感，角色們換上ANA制服，呈現機上服務與地面工作的不同造型。首波商品包括8款角色吉祥物吊飾，每款售價2,100日圓；吉伊卡哇、小八貓、兔兔3款絨毛玩偶，每款2,800日圓。

圖／日本ANA提供

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喜歡收集小物的粉絲，也能留意隨機款式的壓克力鑰匙圈，每款700日圓，以及隨機徽章，每款300日圓。另外還有貼紙每款400日圓、透明文件夾每款400日圓、毛巾手帕800日圓。較有航空紀念特色的商品，則是以「吉伊卡哇噴射機」機上紙杯為靈感設計的陶瓷馬克杯組，售價5,000日圓，屬於機上先行販售商品。

10月23日起開賣！ANA官網、機場商店都能買

聯名商品自10月23日起陸續於多個通路販售，包括ANA官方購物網站A-style、A-style ANA Mall店、部分ANA FESTA機場禮品店、部分ANA DUTY FREE SHOP免稅店，以及ANA國內線機上購物服務ANA STORE＠SKY；吉伊卡哇市場與吉伊卡哇樂園也列入首波販售通路。ANA國際線機上免稅商品則預計11月1日起開始販售，其他部分機場店舖將於11月4日起陸續加入。

圖／日本ANA提供

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購買前要留意，各通路提供的品項與開賣時間不完全相同。依官方公告，10月23日至25日部分通路實施限購，每款商品限購2件，盒裝商品限購1盒；吉伊卡哇市場及吉伊卡哇樂園則依各自規定辦理。

羽田機場限定店開到2027年3月底

前往東京旅遊的粉絲，可將羽田機場第2航廈的ANA FESTA羽田B1樓禮品店列入購物行程。店舖預計自2026年10月23日至2027年3月底期間限定販售「吉伊卡哇×ANA」聯名商品，營業時間為每日8：00至21：30，位置在第2航廈地下1樓、通過安檢前的區域，不必持有登機資格也能前往。

不過，店舖開幕首日起至10月25日採先到先得的完全預約制，未預約者無法入店；出發前應先查看ANA官方聯名商品專頁，確認預約方式、商品供應與最新販售規定。此外，ANA也預計於2027年3月推出第二彈聯名商品，後續新品資訊可持續關注官方公告。

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