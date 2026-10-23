快訊

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

薔琵颱風吹落麥當勞招牌？ 大甲警到場查證假的：AI生成

薔琵颱風眼牆對流爆發！風雨才剛開始增強 未來36小時暴風圈籠罩台灣

搭新幹線北上慢遊新潟！峽谷梯田、離島盆舟與米鄉美食之旅

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌
圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

【文・KKday旅遊生活誌】

厭倦了東京、京阪神的人潮，不妨搭上越新幹線一路北上，展開一場不趕路的新潟慢旅。這裡是日本產米量最多的縣，新潟景點從峽谷、梯田、離島到溫泉一應俱全，再配上越光米與新鮮海產，能體會截然不同的純樸日本。

三天兩夜的慢遊節奏

第一天渡海前往佐渡島嘗鮮海產、體驗盆舟；隔天轉往清津峽與星峠梯田，等待夕陽灑落田間；最後一天上午泡湯放鬆，再到車站周邊品嚐美食、參拜神社，便能從容銜接下一段旅程。

把移動也變成風景

JR只見線

圖片來源：Unsplash
圖片來源：Unsplash

從福島駛向新潟、全長約135公里的只見線，沿途多為無人小站，卻被譽為世上最美鐵道之一，行經絕景路段時列車還會減速並廣播導覽。

佐渡汽船

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

前往佐渡島須從新潟港搭船到兩津港，噴射水翼船約一小時，汽車渡輪則需兩小時以上，票價相差約兩倍，可依時間彈性選擇。

雪國溫泉與滑雪

月岡溫泉

翡翠綠的泉水溫度適中，名列磐越三大美人湯，周邊還有釀酒廠與手作煎餅，適合情侶或親子悠閒消磨半天。

GALA湯澤與苗場

GALA湯澤距東京僅約一個半小時車程，雪季從12月延續到隔年5月，新手也能報名教練課程；海拔較高的苗場則深受進階玩家喜愛，同樣設有兒童雪上樂園。

山海之間的絕景

星峠梯田

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

上百片形狀各異的水田層層排列，晨昏四季各有樣貌，這片風景仰賴眾人細心守護，造訪時務必遵守規範。

清津峽

名列日本三大峽谷，以柱狀岩壁聞名，從隧道內的瞭望台即可欣賞谷景，秋季還能看見紅葉。

佐渡島與小木盆舟

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

坐上木製澡盆漂浮在碧綠水面，彷彿走進《神隱少女》的場景，體驗後還能領取證書。島上的佐渡金山也值得順道一訪。

米鄉與漁港的好滋味

寺泊魚市場大街

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

漁貨新鮮又實惠，挑好的海鮮可直接請店家料理，邊走邊吃最過癮。

輪箱飯與背脂拉麵

以原木桶盛裝高湯炊煮的越光米與當季食材，就是在地名物輪箱飯，車站附近的老店田舎家相當推薦；想挑戰重口味，則可品嚐燕三條背脂拉麵，杭州飯店正是代表名店。

延伸閱讀>>日本新幹線訂票攻略》2026日本鐵路買票/訂位/取票/時刻表/路線圖

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

東京 溫泉

KKday旅遊生活誌

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

搭新幹線北上慢遊新潟！峽谷梯田、離島盆舟與米鄉美食之旅

厭倦了東京、京阪神的人潮，不妨搭上越新幹線一路北上，展開一場不趕路的新潟慢旅。這裡是日本產米量最多的縣，新潟景點從峽谷、梯田、離島到溫泉一應俱全，再配上越光米與新鮮海產，能體會截然不同的純樸日本。

北海道札幌「瀧野鈴蘭丘陵公園」飽覽秋季限定美景

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】來北海道感受秋日浪漫！位於札幌的「瀧野鈴蘭丘陵公園」，是北海道唯一一座國營公園。官網發布10月上旬景色已逐漸楓紅、波波草也變為夢幻深粉色，震撼秋季美景預計持續到11月上旬，公園內正舉行的「瀧野紅葉祭 2026」會持續至11/10（二），12/23（三）起則有冬季雪世界活動接棒！ 公園溪流區內的蘆別瀑布每逢10月早晨09:00~10:00，遇上大晴天就能看見陽光折射在瀑布水霧上，形成彩虹橫跨的奇蹟畫面，再搭配10月上旬漸紅的紅葉，形成壯觀美景。 「蘆別瀑布」於1990年入選「日本瀑布百選」，為札幌規模最大的瀑布。高度達26公尺，分為右側厚別川本流的雄瀑，與左側清水澤川的雌瀑，水量充沛、氣勢磅礡。從「溪流口停車場」徒步至瀑布需20分鐘，建議一開園就前往搶拍！ 即日起至11/10（二）展開「瀧野紅葉祭 2026」，園內中心區迎來高人氣波波草觀賞期！種植約4,300株波波草，包含轉紅品種「Rouge」、瀧野獨家品種「瀧野 Fire Egg」以及不轉紅的「White」，此時10月下旬正是波波草滿山紅彤彤的時期，預計可持續到11月上旬。 北海道秋意正濃，10月上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。