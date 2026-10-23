搭新幹線北上慢遊新潟！峽谷梯田、離島盆舟與米鄉美食之旅

【文・KKday旅遊生活誌】

厭倦了東京、京阪神的人潮，不妨搭上越新幹線一路北上，展開一場不趕路的新潟慢旅。這裡是日本產米量最多的縣，新潟景點從峽谷、梯田、離島到溫泉一應俱全，再配上越光米與新鮮海產，能體會截然不同的純樸日本。

三天兩夜的慢遊節奏

第一天渡海前往佐渡島嘗鮮海產、體驗盆舟；隔天轉往清津峽與星峠梯田，等待夕陽灑落田間；最後一天上午泡湯放鬆，再到車站周邊品嚐美食、參拜神社，便能從容銜接下一段旅程。

把移動也變成風景

JR只見線

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從福島駛向新潟、全長約135公里的只見線，沿途多為無人小站，卻被譽為世上最美鐵道之一，行經絕景路段時列車還會減速並廣播導覽。

佐渡汽船

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前往佐渡島須從新潟港搭船到兩津港，噴射水翼船約一小時，汽車渡輪則需兩小時以上，票價相差約兩倍，可依時間彈性選擇。

雪國溫泉與滑雪

月岡溫泉

翡翠綠的泉水溫度適中，名列磐越三大美人湯，周邊還有釀酒廠與手作煎餅，適合情侶或親子悠閒消磨半天。

GALA湯澤與苗場

GALA湯澤距東京僅約一個半小時車程，雪季從12月延續到隔年5月，新手也能報名教練課程；海拔較高的苗場則深受進階玩家喜愛，同樣設有兒童雪上樂園。

山海之間的絕景

星峠梯田

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上百片形狀各異的水田層層排列，晨昏四季各有樣貌，這片風景仰賴眾人細心守護，造訪時務必遵守規範。

清津峽

名列日本三大峽谷，以柱狀岩壁聞名，從隧道內的瞭望台即可欣賞谷景，秋季還能看見紅葉。

佐渡島與小木盆舟

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坐上木製澡盆漂浮在碧綠水面，彷彿走進《神隱少女》的場景，體驗後還能領取證書。島上的佐渡金山也值得順道一訪。

米鄉與漁港的好滋味

寺泊魚市場大街

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漁貨新鮮又實惠，挑好的海鮮可直接請店家料理，邊走邊吃最過癮。

輪箱飯與背脂拉麵

以原木桶盛裝高湯炊煮的越光米與當季食材，就是在地名物輪箱飯，車站附近的老店田舎家相當推薦；想挑戰重口味，則可品嚐燕三條背脂拉麵，杭州飯店正是代表名店。

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