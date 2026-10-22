台場、豐洲、有明一日遊｜搭百合海鷗號玩遍臨海副都心東京灣沿岸人氣景點

從東京新橋站搭乘百合海鷗號，就能輕鬆暢遊台場、豐洲、有明等東京灣沿岸熱門地區。沿線不只有美麗的東京灣景色，還有適合親子同遊、情侶約會的室內娛樂設施與人氣景點。跟著這篇百合海鷗號一日遊路線，探索東京臨海副都心的多元魅力！

東京灣沿岸一日遊！探索美食與人氣景點

沿著東京灣一路探索，就能發現東京不同於繁華市中心的另一面。除了台場充滿未來感的城市天際線，這一帶還有美麗的海濱沙灘、充滿日本懷舊風情的景點、新鮮的海鮮美食、沉浸式藝術展覽，以及大人小孩都能玩得盡興的特色娛樂設施。這些豐富多元的景點，全都匯集在「東京臨海副都心」！

來到東京臨海副都心，一天之內就能體驗各種不同的樂趣！早上走進宛如動漫場景般的迷你世界，感受彷彿自己也跟著縮小的奇妙體驗；中午到豐洲大啖新鮮海鮮；下午漫步於充滿昭和懷舊風情的街道；傍晚再到東京灣欣賞壯觀的噴泉秀，為精彩的一天畫下完美句點。

只要搭乘「百合海鷗號」，就能輕鬆串聯東京灣沿岸的各大景點，一邊欣賞沿途美景，一邊享受充實又精彩的東京灣沿岸一日遊！

跟著這趟「東京臨海副都心一日遊」攻略，感受東京灣沿岸的獨特魅力，玩出不一樣的東京之旅吧！從新橋出發，搭上無人駕駛的百合海鷗號，一路走訪有明、豐洲與台場，輕鬆探索沿線的話題新景點與經典觀光名所。

這一帶不只有適合晴天散步、拍照的美麗公園，還有許多不受天氣影響的室內景點，無論晴天或雨天都能玩得盡興！搭乘百合海鷗號就能輕鬆走訪沿線各大景點，使用一日乘車券還能省去反覆購票的麻煩。搭車途中，透過車窗欣賞沿途不斷變換的東京灣沿岸風景，讓「景點之間的移動」也成為這趟一日遊值得期待的樂趣之一！

百合海鷗號一日乘車券讓旅行更方便

這趟東京灣一日遊的起點就從「新橋站」出發！新橋站是東京重要的交通樞紐之一，多條JR路線、東京Metro銀座線及都營淺草線皆在此停靠，往來東京各大熱門住宿區也相當方便。同時，新橋站也是百合海鷗號的起訖站之一，只要跟著站內指標，就能輕鬆轉乘位於高架上的百合海鷗號。

搭乘百合海鷗號時，同樣可以使用Suica 西瓜卡、PASMO等東京常用的電子交通卡，或是直接在自動售票機購買附有QR Code的單次車票。

如果計畫一天內在多個站點上下車，單程車票的費用累積下來可能反而不划算。想跟著JAPANKURU這篇文章的路線玩遍東京臨海副都心，不妨考慮購買一天內可不限次數搭乘的百合海鷗號一日乘車券「Enjoy Pass」，成人票價為820日圓。另外，也有搭配「SMALL WORLDS」（後文會介紹）入場門票的優惠組合套票，可以依照自己的行程選擇最適合的票種。

使用百合海鷗號一日乘車券，就能自由、輕鬆地走訪台場、豐洲、有明一帶熱門景點。搭上全自動駕駛的百合海鷗號，沿著高架軌道行駛，一路欣賞摩天大樓、運河、彩虹大橋及東京灣的美麗景色，光是搭車本身就是一種享受。尤其是在炎熱的夏天、寒冷的冬季或下雨天，更能體會到搭乘百合海鷗號的便利！

▶︎ 旅遊小提示：想欣賞更開闊的景色，推薦選擇列車最前方或最後方的座位。由於百合海鷗號採用無人駕駛系統，沒有駕駛室遮擋視線，能透過大片車窗將前方延伸的軌道與東京灣沿岸街景盡收眼底，享受彷彿自己正在駕駛列車般的獨特視野！

【有明景點推薦】東京迷你世界 SMALL WORLDS

新橋站 ➡︎ 🚆 ➡︎ 有明網球之森站

這趟東京臨海副都心一日遊的第一站，就從有明開始！搭乘百合海鷗號在「有明網球之森站」下車，前往人氣微型博物館「東京迷你世界 SMALL WORLDS」。館內將現實生活中的街景與充滿想像力的奇幻場景，通通縮小成精緻又生動的迷你模型。從展翅欲飛的迷你飛龍、充滿神祕氣息的奇幻場景，到飛機忙碌起降的機場，以及火車、汽車與自行車穿梭的城市街道，各種不同主題的場景都能在這裡一次欣賞。

每個場景裡都藏著無數栩栩如生的迷你人物，只要仔細觀察，就會發現許多有趣的小故事，正悄悄在不起眼的角落裡上演。部分場景還設有互動按鈕，輕輕一按，眼前的迷你世界就會立刻活起來，讓人忍不住想多停留一會兒，探索更多意想不到的驚喜。

ⒸKhara

館內最新展區之一，就是精緻重現東京繁華「澀谷」街區的微縮模型。熱鬧又充滿活力的澀谷街頭，在這裡被濃縮成各個角落都一覽無遺的迷你世界。

如果你是動漫迷，那麼絕對不能錯過《新世紀福音戰士》展區！從作品中的「第3新東京市」，到高聳巨大的EVA機體，都以精巧的微縮模型呈現在眼前。

▶︎ 旅遊小提示：已經被這些迷你世界深深吸引了嗎？其實，你也有機會成為其中的一員！SMALL WORLDS設有3D掃描與列印設備，可以製作專屬於自己的迷你模型（需另外付費）。完成後，可以選擇讓自己的迷你分身入住館內的模型世界，或是將模型帶回家，作為這趟東京旅行獨一無二的紀念品。

東京迷你世界 SMALL WORLDS（スモールワールズ）

地址： 東京都江東区有明1-3-33 有明物流中心

開館時間：9:00～19:00（最後入場18:00）

交通方式：百合海鷗號「有明網球之森站」步行約3分鐘

官方網站

【有明景點推薦】光影藝術沉浸體驗「Rêve des Lumières」

有明網球之森站 ➡︎ 🚆 ➡︎ 東京國際展示場站

從「東京國際展示場站」出發，沿著東京灣悠閒散步，一邊吹著海風，一邊前往全新開幕的「TOKYO DREAM PARK」（東京夢想公園），探索台場周邊備受矚目的藝術新景點「光之夢 Rêve des Lumières（レーヴ・デ・リュミエール）」。

這座沉浸式數位藝術設施近期在東京掀起話題，透過光影投影技術，將寬敞的室內空間化為一幅不斷變化的巨大畫布。知名藝術家與建築家的經典作品，隨著音樂節奏化為流動的光影與鮮豔色彩，讓人沉浸在充滿想像力的藝術世界！

Rêve des Lumières的大部分展演內容，是將梵谷的經典名畫重新演繹，從《向日葵》到《星夜》，一幅幅熟悉的作品在牆面與地板上生動呈現。畫作中的筆觸化為大片流動的色彩，花朵彷彿在眼前綻放，畫面隨著音樂不斷變換，帶來與欣賞實體畫作截然不同的感官體驗。

除此之外，還有以建築大師高第在巴塞隆納的代表性建築為靈感打造的展演。繽紛的馬賽克圖案與壯觀的聖家堂接連映入眼簾，館內幾處隱藏的小空間更藏著意想不到的驚喜，等著大家親自探索。

不同於站在畫框前靜靜欣賞名畫，在有明這座全新藝術景點，可以直接走進光影、色彩與音樂交織的奇幻空間，沉浸在被藝術包圍的獨特氛圍中！

光之夢藝術展 Rêve des Lumières（レーヴ・デ・リュミエール）

地址： 東京都江東区有明3-3-8 TOKYO DREAM PARK 8F

營業時間：10:00～19:00

交通方式：百合海鷗號「東京國際展示場站」步行約8分鐘

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【豐洲景點推薦】豐洲 千客萬來美食與足湯體驗

東京國際展示場站 ➡︎ 🚆 ➡︎ 市場前站

差不多到了午餐時間，讓我們再次搭上百合海鷗號前往「市場前站」，到「豐洲 千客萬來」大啖美食吧！

東京知名的魚市場從築地搬遷至豐洲後，這座充滿江戶風情的複合設施也於2024年2月在豐洲市場旁正式開幕。雖然是近年才登場的新景點，建築與街道卻重現了昔日東京的懷舊氛圍。館內聚集眾多餐廳與美食店鋪，更充分運用鄰近豐洲市場的優勢，讓遊客可以品嚐各式新鮮食材製作的料理。

來到豐洲，除了欣賞東京灣沿岸風景，也不能錯過人氣豐洲景點「豐洲 千客萬來」！這裡匯集了各式各樣的日本美食，不妨先從「海鮮宝船」開始。店舖人氣美食「鮭魚親子稻荷壽司（サーモンイクラいなり寿司）」，以香甜豆皮包裹醋飯，再豪邁鋪上肥美鮭魚與晶瑩剔透的鮭魚卵，一口咬下，鮮美濃郁的海味立刻在口中擴散！

想來點甜食的話，可以到「かねす」品嚐招牌水果三明治。柔軟吐司夾入蓬鬆鮮奶油，搭配色彩鮮豔的草莓、葡萄等新鮮水果，作為飯後甜點再適合不過。

吃飽後別急著離開，搭乘電梯前往8樓，就能來到免費開放的「千客萬來 足湯庭園」。脫下鞋子，將雙腳浸泡在溫暖的足湯中，一邊眺望開闊的東京灣沿岸風景，一邊讓走累的雙腳好好休息，充飽電後再繼續下午的觀光行程。

豐洲 千客萬來（豊洲 千客万来）

地址： 東京都江東区豊洲6-5-1

營業時間：依區域及店鋪而異

交通方式：與百合海鷗號「市場前站」直通

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【豐洲景點推薦】teamLab Planets

「teamLab Planets TOKYO DMM.com」豐洲 東京 ©️ teamLab

知名的「teamLab Planets」就位於豐洲 千客萬來下一站的「新豐洲站」。如果打算一早就開始跑行程，或是特別想體驗充滿日本特色的沉浸式裝置藝術，不妨將這座東京人氣景點一起排進行程中！（強烈建議事先預約）

【台場景點推薦】昭和懷舊商店街

市場前站 ➡︎ 🚆 ➡︎ 台場海濱公園站

如果想找不一樣的台場觀光景點，位於DECKS東京海灘4樓的「台場一丁目商店街」就很值得一逛！搭乘百合海鷗號往台場方向前進，在「台場海濱公園站」下車後就能抵達。這是一處充滿昭和懷舊氛圍的復古商店街，集結了各種有趣的日本懷舊文化與特色體驗。欣賞了一整個上午充滿未來感的東京灣沿岸建築與街景後，正好可以來這裡轉換一下心情！

雖然位於現代化的購物中心裡，「台場一丁目商店街」卻重現了20世紀中期熱鬧的日本街頭風景。走道兩旁掛滿復古招牌，店內也陳列著各式懷舊商品與趣味伴手禮，讓人彷彿一瞬間穿越時空，回到昔日的日本街頭。

「Haikara橫丁（ハイカラ横丁）」店舖內擺滿了各式有趣的玩具、日本雜貨，以及五顏六色的傳統零食「駄菓子」。所謂的「駄菓子」，就是過去日本小朋友用一點零用錢，就能買到的平價小零食。這些零食陪伴了好幾個世代的日本人成長，對許多人來說，更是光看一眼就能勾起童年回憶的懷舊滋味！

Haikara橫丁 台場店（ハイカラ横丁お台場店）

地址： 東京都港区台場1-6-1 DECKS東京海灘 4F

營業時間：11:00～20:00（週六日至21:00）

交通方式：百合海鷗號「台場海濱公園站」步行約2分鐘

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▎到「台場復古博物館」換上昭和裝扮

「台場復古博物館」是台場一丁目商店街中的眾多店鋪之一，規模雖然不算大，可以體驗的內容卻比想像中還要豐富，一走進去就能感受到濃厚的懷舊氛圍。這裡不只是展示復古物品，更重現了昔日日本的街道、商店、房間與日常生活場景。從精心打造的空間布置到各式懷舊小物，處處都能看見昭和時代（1926～1989年）的生活細節，讓人彷彿穿越回到當年的日本街頭。

館內還提供部分復古服裝，讓大家可以換上懷舊造型，展開一場穿越時空的昭和之旅！走進昔日的卡拉OK酒吧高歌一曲、在唱片行翻找黑膠唱片，或是在懷舊客廳裡轉動老電視的旋鈕，甚至還能到教室的黑板上留下自己的塗鴉。

從復古廣告到充滿年代感的手繪招牌，每個角落都藏著值得細細欣賞的小細節，漫步其中，就像走進老電影的場景。即使不是在日本長大，也能透過這些生動的場景，感受昭和時代獨有的懷舊魅力！

台場復古博物館（お台場レトロミュージアム）

＊位於台場一丁目商店街內

營業時間：11:00～20:00（週末至21:00）

交通方式：百合海鷗號「台場海濱公園站」步行約2分鐘

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▎能拍出有趣紀念照的「東京幻視藝術迷宮館」

離開台場一丁目商店街之前，再推薦一處能讓這趟懷舊之旅更升級的拍照景點——「東京幻視藝術迷宮館」。館內運用精巧繪製的場景、強烈透視與各種視覺錯覺效果，讓人瞬間置身各種現實中不可能發生的奇妙情境。一下被困在充滿忍者機關的房間、一下騎到老虎背上，甚至下一秒還可能被鯊魚一口吞下！

這些視覺錯覺真正厲害的地方，是要透過相機鏡頭才能完整呈現。館內設有拍攝位置的指示，告訴你站在哪裡最容易拍出完美效果。光是在不同場景中不斷變換姿勢拍照，就足夠讓在場的朋友大笑！這裡拍出的照片或許稱不上這趟日本旅行中最優雅的一張，卻很可能成為最有趣、也最讓人印象深刻的旅遊紀念照。

東京幻視藝術迷宮館（東京トリックアート迷宮館）

＊位於台場一丁目商店街內

營業時間：11:00～19:00（週末至20:00）

交通方式：百合海鷗號「台場海濱公園站」步行約2分鐘

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「電信中心展望台」欣賞東京灣黃金時刻

台場海濱公園站 ➡︎ 🚆 ➡︎ 電信中心站

逛了一整個下午，差不多該找個地方休息一下了。搭乘百合海鷗號前往「電信中心站」，先在日本隨處可見的自動販賣機買杯飲料，再登上「電信中心展望室」，一邊休息一邊欣賞東京灣景色吧！

展望室位於離地約100公尺的高處，從這裡不只能眺望彩虹大橋及台場各大地標，東京灣遼闊的海景、另一頭延伸開來的東京城市天際線，甚至連東京鐵塔都能盡收眼底。

這裡不只是一處讓人拍照打卡的展望景點，還備有桌椅、皮革沙發、按摩椅等各式能放鬆的設備。走了一整天後，不妨在這裡好好休息，靜靜欣賞東京逐漸染上暮色，以及夕陽柔和光線灑落東京灣的景色。在熱鬧繁忙的東京，能找到如此悠閒舒適的空間，也讓這裡成為台場一帶值得收藏的私房景點。

電信中心展望室（テレコムセンター 展望室）

地址： 東京都江東区青海2-5-10

營業時間：週一～週四 15:00～20:00｜週五 15:00～21:00｜週六 11:00～21:00｜週日 11:00～20:00

＊最後入場時間為閉館前30分鐘

＊休館日：12月29日～1月3日、2月第2個週日

交通方式：與百合海鷗號「電信中心站」直通

官方網站

「台場海濱公園」欣賞東京灣景色與噴泉秀

電信中心站 ➡︎ 🚆 ➡︎ 台場海濱公園站

小憩過後，讓我們再次搭上百合海鷗號返回「台場海濱公園站」，往海邊前進，悠閒漫步「台場海濱公園」。這片寬廣的東京灣沿岸公園不僅擁有東京都內少見的沙灘，還有沿著海岸延伸的散步步道，可以從更貼近海面的角度欣賞彩虹大橋、東京灣與對岸的城市天際線。

平靜的海面、來往穿梭的船隻，以及遠方逐漸亮起燈光的東京街景，讓人一時間很難想像這裡其實距離東京市中心並不遠。隨著夕陽緩緩落下、天空逐漸染上黃昏色彩，不妨沿著沙灘與海濱步道慢慢散步，一邊欣賞東京灣的傍晚景色，一邊前往今天東京灣一日遊的最後一個重點行程！

台場海濱公園

地址： 東京都港区台場1-4

開放時間：24小時

交通方式：百合海鷗號「台場海濱公園站」

▎用「東京水之交響曲」為東京灣之旅畫下句點

這趟一日遊的最後，就用台場灣岸全新登場的大型噴泉秀「東京水之交響曲」為精彩的一天畫下句點吧！隨著音樂節奏，水柱在東京灣上高高升起、交錯舞動，搭配繽紛燈光，以及從古典樂到人氣動漫歌曲、日本流行音樂等多元曲目，呈現一場結合水、光與音樂的華麗演出。

東京水之交響曲（東京アクアシンフォニー）

地址： 東京都港区台場1-4 台場海濱公園 觀賞區域

演出時間：請參考官方網站

交通方式：百合海鷗號「台場站」步行約3分鐘

官方網站

從早上探索精緻的迷你城市、欣賞透過投影技術呈現的世界名畫，到下午漫步於充滿昭和風情的懷舊街道、眺望遼闊的東京灣景色，最後再以東京灣為舞台的大型噴泉秀作結尾。一整天下來感受到了東京臨海副都心的多元魅力，為這趟精彩的東京灣沿岸一日遊留下難忘的回憶。

百合海鷗號一日遊｜玩遍東京臨海副都心

這趟東京灣沿岸一日遊，最後來到距離「台場站」僅幾步之遙的熱鬧商圈，周邊聚集了大型購物中心與各式餐廳。結束一天的觀光行程後，不妨在這裡悠閒享用晚餐、挑選東京特色伴手禮，或是直接搭上百合海鷗號，在車窗外閃爍的東京灣夜景的陪伴下，一路返回東京都心。

搭乘百合海鷗號，就能盡情探索臨海副都心東京灣沿岸豐富多彩的魅力！從精巧細緻的迷你世界、以藝術大師經典創作打造的沉浸式光影展覽，到豐洲的新鮮美食、充滿昭和風情的懷舊街景，以及遼闊的東京灣景色與海濱沙灘，還有東京水之交響曲噴泉秀等話題新景點，每一站都有不同的驚喜等著大家探索。

這趟旅程最大的魅力之一，就是便利的交通。只要搭乘百合海鷗號，就能輕鬆走跳沿線各大景點，不必為複雜的交通轉乘傷腦筋，還能沿途欣賞美麗的東京灣風景，讓景點之間的移動也能成為旅行的一大樂趣。

下次來東京，不妨安排一天走訪台場、豐洲、有明等臨海副都心地區，親自感受東京灣沿岸的獨特魅力。想知道更多東京臨海副都心的旅遊資訊，歡迎參考JAPANKURU的相關旅遊推薦，發掘更多值得造訪的東京景點。

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