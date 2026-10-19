日本冬季旅遊怎麼玩？北海道賞雪、白川鄉合掌村點燈、東北樹冰與溫泉美食，5大最熱門冬季行程一次看

冬天去日本旅遊，最期待的事將從逛街購物，轉為多一點「季節感的體驗」。根據雄獅旅遊針對日本旅遊市場的最新觀察，溫泉、雪國景致與美食成為冬季出遊的三大主題，其中北陸因為白川鄉合掌村雪景與溫泉備受喜愛，訂單甚至超越傳統冬遊熱門地──北海道。

從雪地裡的合掌造聚落、神祕又震撼的樹冰雪怪；到一邊欣賞雪景、一邊享受溫泉與螃蟹料理，日本冬季旅遊不只是追雪，更講究這趟旅程能否同時滿足視覺、味覺與身心放鬆的需求。以下精選 5 條熱門的日本冬季旅遊路線，從北海道、北陸、東北到關西與東京近郊，看看不同地區擁有哪些最值得出發的理由！

日本冬季旅遊推薦 1：北海道

北海道的冬天最吸引人的不只是白雪飄飄，而是同一趟旅程裡，既能欣賞自然景觀，也能享受熱鬧城市與豐富的海鮮美食。5 日行程將美瑛青池點燈、旭山動物園與小樽運河排進路線，適合想一次收集北海道經典風景，又不希望行程只有滑雪或戶外活動的旅人。

其中，美瑛青池近年受到熱烈討論，白天的青池以夢幻水色與寧靜的自然景觀聞名，到了冬季點燈時段，則能欣賞不同於日間的獨特夜景。小樽運河則帶來另一種風景，運河周邊街道與歷史建築呈現出另一種北海道城市面貌；搭配旭山動物園、冬季戲雪活動，以及螃蟹料理與溫泉，讓第一次冬季造訪北海道的人，能以自然景觀、經典景點與美食等從不同角度認識這片大地。

在北海道盡情戲雪。圖片來源｜雄獅旅遊提供

美瑛青池點燈。圖片來源｜雄獅旅遊提供

日本冬季旅遊推薦 2：北陸

北海道代表人們熟悉的雪國印象，而北陸的冬天，則多了一份傳統山村的靜謐特色。行程以 2027 年白川鄉合掌村點燈為主軸，順遊世界文化遺產五箇山、搭乘庄川雪見舟、新穗高纜車與黑部峽谷小火車，希望把握住冬季限定風景的旅人不能錯過。

白川鄉合掌村最迷人之處，在於保留傳統合掌造建築，從山上的瞭望台向下俯視的景致非常迷人，到了雪季點燈期間更呈現出與白天不同的夢幻氛圍，成為許多人的必訪目的地。由於點燈活動一年就只有 4 天舉行，因此更具吸引力。（2027 年點燈日期：1 月 11 日、1 月 17 日、1 月 24 日、1 月 31 日）

除了合掌村，富山黑部峽谷以日本最深、最大的 V 字形峽谷聞名，沿線峭壁、溪谷與鐵橋交織出壯闊景觀。由於冬季積雪，黑部峽谷鐵道小火車通常於 12 月至隔年 4 月中旬停止行駛，主要在 4 月至 11 月營運。但難得的是，行程中獨家安排不定期開放的「冬季黑部峽谷極致體驗之旅」，旅客有機會搭乘可愛又迷人的小火車穿越新山彥橋，體驗令人驚嘆的冬日美景祕境。行程也納入雪鞋行走、戲雪與溫泉飯店住宿，不只是隔著遊覽車車窗看雪，更能走進雪地過癮玩雪。

白川鄉合掌村點燈。圖片來源｜雄獅旅遊提供

富山黑部峽谷小火車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

日本冬季旅遊推薦 3：東北

東北地區的冬天，有一種讓人肅然起敬的壯闊。旅遊行程以森吉山阿仁樹冰纜車為重頭戲，搭配秋田在地鐵道、猊鼻溪遊船、田澤湖與中尊寺等地，透過不同的交通方式與景點，認識東北的地方特色。

大家都聽過藏王樹冰，但其實秋田縣的森吉山阿仁樹冰也是日本三大樹冰之一，規模非常壯觀，遊客也比藏王少，是這趟旅程最具代表性的必看景觀。當寒冷氣流與水氣在樹木上凝結成冰雪，逐漸形成形狀各異的冰雪景觀，遠看宛如一座座雪白的巨型雕塑，因此樹冰也有「雪怪」的稱呼。搭乘纜車前往觀賞區域，能從不同高度欣賞樹冰；不過，樹冰的形成與觀賞狀況受到天候影響，能不能看到樹冰大軍，還是得碰碰運氣。

這條路線另一個亮點是把鐵道與遊船一同安排進來，秋田鐵道讓移動本身成為旅行的一部分，還能體驗最道地的日本地方列車；猊鼻溪遊船則能欣賞從溪谷水面擁抱自然景色的視角。再加上田澤湖與中尊寺金色堂，將目光從雪景延伸至自然地景與歷史文化。

森吉山阿仁樹冰是日本三大樹冰之一。圖片來源｜雄獅旅遊提供

日本最深湖泊－田澤湖。圖片來源｜雄獅旅遊提供

日本冬季旅遊推薦 4：關西

冬天到關西也很精采。將人氣不墜的達摩勝尾寺、京都三千院、二條城、六甲山戲雪、天王寺動物園與日本大阪環球影城等景點串連起來，讓冬季旅行同時享有文化氣息、戶外活動與朝聖世界級主題樂園的樂趣。

勝尾寺以達摩祈願文化聞名，寺內可見各式達摩，還能沿途蒐集圖章，完成屬於自己的明信片，若平常旅行喜歡走訪神社和寺院，這裡會是關西行程中很有辨識度的一站！

對於不打算專程滑雪、卻想讓旅程多一點雪地體驗的人來說，六甲山戲雪的玩雪方式提供了相對輕鬆的選擇。再加上天王寺動物園與日本環球影城，整體玩法更有彈性，也很適合家庭出遊。相較於專注賞雪的北海道或東北路線，關西更推薦給希望兼顧冬季活動與娛樂景點的人。

勝尾寺以達摩祈願文化聞名，寺內可見各式達摩。圖片來源｜雄獅旅遊提供

大阪心齋橋堪稱購物聖地。圖片來源｜雄獅旅遊提供

日本冬季旅遊推薦 5：東京近郊

冬天到東京，除了市區購物，也可以把旅行範圍延伸到近郊，例如安排萬座滑雪與雪上健行，再串連草津溫泉、富岡製絲廠與川越藏造老街，從雪地活動一路玩到溫泉與歷史街區，體驗東京近郊不同於都會的冬季樣貌。

萬座滑雪與雪上健行對台灣人來說都新鮮又好玩，無論喜歡刺激速度感，或是安靜散步，都能獲得滿足；結束雪地活動後，草津溫泉則帶來療癒暖意，為疲累的身體帶來無上享受！至於富岡製絲廠與川越藏造老街，讓旅程多了點歷史與文化氣息，避免五天行程全都圍繞著滑雪與泡湯。

此外，行程還安排螃蟹與涮涮鍋吃到飽好好享受美食。對不想把旅程侷限在東京市區，又希望一次體驗滑雪、雪上健行、溫泉與日本傳統街景的人來說，這條路線提供了另一種冬遊東京的玩法，讓熟悉的東京旅行多了幾分季節限定的驚喜。

萬座滑雪與雪上健行。圖片來源｜雄獅旅遊提供

草津溫泉。圖片來源｜雄獅旅遊提供

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306559