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2029春季報到！ 日本首艘「迪士尼遊輪」全新命名曝光 船尾竟藏《小美人魚》愛麗兒

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Disney Cruise Line
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迪士尼粉絲暴動！ 日本東京迪士尼度假區營運商 Oriental Land 震撼宣布，日本史上第一艘官方迪士尼遊輪正式定名出爐，確定將以東京國際郵輪碼頭為母港，預計最快於「2029年春季」正式啟航。

圖／翻攝Disney Cruise Line
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這艘集結夢想與魔法的海上城堡，正式定名為「Disney Imagination」！船上不僅打造了擁有超過 1,300 個座位的豪華劇院，將上演精彩絕倫的原創舞台劇，戶外甲板也將舉辦熱鬧的角色大秀與互動活動。最棒的是，迪士尼人氣角色們還會換上「郵輪限定造型」現身。

這艘滿載故事核心「想像力」的巨型郵輪，在細節上可說是藏滿驚喜，官方搶先透露，最令人少女心噴發的亮點就在船尾——特別找來了《小美人魚》中的超人氣主角「愛麗兒」與宮廷音樂家「賽巴斯汀」攜手現身，讓旅客還沒登船就能感受到滿滿的海洋奇幻氛圍。

圖／翻攝Disney Cruise Line
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迪士尼 東京 郵輪

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