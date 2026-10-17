「日本夜景遺產」2026年度名單公布！ 再增14處璀璨景點

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】 2026年度「日本夜景遺產」於10/09新名單出爐！邁入第21屆，今年新增14處被認定為「日本夜景遺產」的景點，包括自然夜景5處、設施型夜景2處、點燈夜景6處與歷史文化夜景1處，目前全日本已有317處被認定為夜景遺產。

最新上榜的【自然夜景遺產】包括「青森灣步道」、福島縣磐梯吾妻天空之路「不動澤橋」、島波海道上的「向島」往廣島尾道眺望景觀、北九州市「黑崎城跡」、福岡久留米的「高良大社」。

「高良大社」位於海拔高312公尺的高良山中，西側設置了展望台，可將久留米市、佐賀鳥栖市的筑後平原夜景一覽無遺，搭配參道的燈籠點燈時間更夢幻。

▲福岡久留米的「高良大社展望台」將筑後平原一覽無遺。 圖：福岡縣觀光聯盟／提供

【設施型夜景遺產】新增仙台車站旁的「AER 展望 Terrace」、奈良的「生駒山上遊園地」。

海拔高642公尺的生駒山可欣賞大阪、奈良景觀，而唯一的遊樂園「生駒山上遊園地」更曾經以璀璨浪漫夜景獲得「2019 COOL JAPAN」大獎，8、9月會特別營業至晚上，可搭乘全長230公尺的2人座單軌電車賞夜景。

▲奈良「生駒山上遊園地」夏季限定夜間開放。 圖：日本近畿鐵道／提供

【點燈夜景遺產】增加的是東京國營昭和紀念公園「秋之夜散步」、福島「會津若松城」、「仙台三大塔」點燈、「橫濱關帝廟」、京都城陽市「光之 Pageant」（TWINKLE JOYO）、長崎市「日本二十六聖人紀念聖堂聖菲利浦教會」。

「國營昭和紀念公園」將於10/29-11/29配合11月登場的楓葉舉行「黃葉・紅葉祭＆2026秋之夜散步」點燈活動。主會場是由106株銀杏組成，綿延200公尺的運河水景 canal，另外300公尺長的銀杏林也有近百株同樣點亮展現璀璨金黃，而日本庭園則是為紅葉點燈呈現夢幻池面倒影。

▲「國營昭和紀念公園」日本庭園點燈。 圖：一般財團法人公園財團／提供

【歷史文化夜景遺產】則新增了岐阜飛驒市的春天祭典「古川祭」，早已被聯合國認定為「無形文化遺產」與「日本國家級民俗文化資產」的祭典為每年04/19、04/20舉行，受到青睞的是第二天的「夜祭」。入夜後參與祭典的10輛絢爛豪華花車會同時點亮燈籠，行走於古風老街上，創造出夢幻氛圍，呈現與白天截然不同的景致。

▲每年春季舉行的岐阜飛驒市「古川祭夜祭」。 圖：岐阜飛驒市／提供

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