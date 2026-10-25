【宮古島美食】宮古牛燒肉玉城：每月整頭買進「幻之和牛」宮古牛，沙朗壽喜燒、稀有部位五拼

宮古牛被稱為「幻の高級和牛」，整個日本一年只出貨150頭左右，而且大部分是在島內就被消化掉，離開宮古島幾乎吃不到。招牌烤沙朗壽喜燒沾著農場蛋黃、搭配醋飯，超美味，稀有部位的五拼，也是可以讓你一次享有宮古牛的各種部位口感，一定要點上一鍋石鍋拌飯，搭配吃有飽足感也很搭喔。

【宮古牛燒肉玉城】

宮古牛燒肉玉城訂位請按我

📍 宮古牛燒肉玉城 快速重點 地點：沖縄県宮古島市平良下里 3 セイルイン宮古島（Sail Inn Miyakojima）1F，宮古島市公設市場旁、平良市區步行可達；宮古機場車程約 15 分鐘、Canopy by Hilton 約 5 分鐘

營業：每日 17:00–23:00（L.O. 22:00、最後入店 21:30），不定休（部分網站標週三休，出發前請看 Instagram @miyakogyu_tamashiro）；電話 0980-79-5888（受理 11:00–17:00）

特色：每月整頭採購宮古牛（一年僅約 150 頭出貨的幻之和牛），燒肉職人 30 年資歷、獨創「あばらぎカット」；2020 年 10 月開幕，46 席全桌席、包廂 +10%

招牌：烤沙朗壽喜燒 ¥2,480（附田中農場寶玉蛋＋醋飯）、宮古牛稀有部位五拼 ¥3,800／三拼 ¥2,280、特選黑牛上舌 ¥2,100、石燒宮古牛拌飯 ¥1,580；宮古牛各部位單點 ¥1,780–2,980

實際點單（2 人，依菜單價推估）：沙朗壽喜燒＋五拼＋鹽味牛舌＋玉城ロース＋冷麵＋石燒拌飯＋生啤 ×2 ≈ ¥13,970（含稅）

規定：平板點餐、用餐 90 分鐘、每人至少點一杯飲品（嬰幼兒除外）、全店禁菸；強烈建議事先預約（官方 AutoReserve 線上訂位或電話）

付款：現金、信用卡（VISA／Master／JCB／AMEX／Diners）、PayPay／支付寶／微信；店家有停車場（步行約 3 分鐘，位置請先查好）

宮古牛燒肉玉城 宮古島是什麼店？每月一頭買進「幻之和牛」宮古牛的燒肉專門店。

宮古牛（みやこぎゅう）是在宮古島出生、宮古島飼養到出貨的黑毛和牛。島上肉牛的主業其實是「產小牛」—大部分小牛長到8–10個月就賣去松阪、神戶等產地當肥育牛，真正留在島上養到出貨的宮古牛一年只有150頭上下，所以被稱為「幻の高級和牛」，就算在沖繩本島也很難吃到。

宮古牛燒肉玉城 交通與停車：平良市區公設市場旁、Sail Inn 一樓，宮古機場15分鐘

玉城位在宮古島最熱鬧的平良（ひらら）市區，正確位置是「セイルイン宮古島（Sail Inn Miyakojima）」這棟商務飯店的一樓，門口有一段木階梯，旁邊就是宮古島市公設市場。

從宮古機場開車約15分鐘，從我們住的Canopy by Hilton開過來只要5分鐘，住在平良市區的飯店基本上都是步行5–15分鐘的距離。市區這一帶晚上路邊不能亂停，附近也有公設市場周邊的付費停車場可以用。

宮古牛燒肉玉城 環境與座位：46 席全桌席、無煙下抽式烤爐、黑皮沙發與塗鴉肖像牆

推開木門進去是一個挑高的空間，白色磚牆配深色木地板、垂吊的玻璃燈，牆上掛著兩幅巨大的黑白肖像塗鴉，一個叼菸的牛仔、一個抽菸的長髮女子，很有街頭感，跟一般日式燒肉店的和風完全不同。

整間店46個座位全部是桌席、沒有榻榻米，靠牆是一整排黑色皮革沙發，中間有一張可以坐8–10人的長桌，另外有2–4人的包廂。

每桌的烤爐是嵌在桌面的下抽式無煙烤爐，火力是瓦斯明火，開火時會竄出一大片火焰，抽風效果很好，吃完衣服幾乎沒有味道，這在燒肉店算是很大的加分，沾醬碟裡預先放好檸檬片與醬油底的燒肉醬。

宮古牛燒肉玉城 訂位與店規：平板中文點餐、90 分鐘用餐、每人一杯飲品制

玉城是宮古島最難訂的燒肉店之一，46 席在旺季幾乎天天客滿，訂位可利用 AutoReserve 的官方線上訂位頁。宮古牛燒肉玉城訂位請按我

入座後點餐全部用桌上的平板，可以切換中文。

分類是「沙拉泡菜單品／宮古牛各部位／牛舌橫膈膜肉／阿古豬山原雞香腸／湯類特色料理／米飯麵點／啤酒高球沙瓦／葡萄酒／馬格利梅酒燒酒泡盛／軟飲」。

價格都是含稅價，點完按「確認點單」就會送到廚房，也可以用平板叫店員或結帳，只有「今日推薦菜單」（當天的特選部位、今日的內臟）要口頭跟店員點。

📋 宮古牛燒肉玉城 店家規定與注意事項 用餐時間 90 分鐘制（旺季會嚴格執行，17:00 入座大約 18:30 要離開）

實行「每人一杯飲品」制度：第一次點餐時每位客人至少點一杯飲料（嬰幼兒除外），最便宜是軟飲、無酒精啤酒 ¥650、生啤 ¥700

宮古牛每月只進一頭、部位數量有限，並非每天都能供應所有商品；稀有部位三拼／五拼、今日的內臟為數量限定

只有「今日推薦菜單」需要口頭向店員點餐，其餘全部用平板

全店禁菸；夾子、濕巾、更換鐵板免費

宮古牛燒肉玉城 推薦餐點實吃：沙朗壽喜燒 ¥2,480、稀有部位五拼 ¥3,800、鹽味牛舌、石燒拌飯

兩個人點了六道肉與飯麵加兩杯生啤，依菜單價推算大約 ¥13,970（含稅），平均一個人 ¥7,000 左右，以「一年只有 150 頭的和牛」來說我覺得非常合理，在台灣吃到同等級的日本 A5 和牛燒肉，這個價錢大概只能點三盤。

烤沙朗壽喜燒 焼きすきサーロイン ¥2,480（附田中農場寶玉蛋＋醋飯，每人一份）

這是平板菜單上打了皇冠標記的「本店人氣首選」，店家的建議是「宮古牛的美味從沙朗開始」，上桌是兩大片薄切的沙朗鋪在黑色圓盤上，油花細密到幾乎看不見肌肉紋理，旁邊放了一小塊牛油。

吃法是店員示範的：牛油先在鐵板上抹一圈，沙朗放上去單面烤5秒就翻面、再5秒起鍋，趁熱整片浸進田中農場的蛋黃醬汁裡，再包住那一球醋飯一口吃掉。

宮古牛的脂肪熔點很低，10秒的鐵板就讓油花全部化開，入口是先甜後鹹，甜是牛油本身的甜，鹹是壽喜燒醬汁，然後蛋黃把兩者黏在一起。醋飯的酸剛好在最後把油膩感切掉，一口的完成度非常高，缺點是只有兩片，兩個人一人一片，吃完會想再點一份，如果預算有限，我會說這一道是全店最不能跳過的。

鹽味牛舌 塩タン ¥1,650

牛舌不是宮古牛（菜單特別註明「宮古牛以外的牛舌與橫膈膜也是絕品」、使用最上級等級），厚度大約 3mm 的中厚切，一份 5 片，表面先用鹽與黑胡椒調味過，烤到邊緣微捲就可以吃，口感是脆中帶彈、咬下去有清楚的肉汁。

鹽量剛好不用再沾醬，配檸檬更好。特選黑牛上舌 ¥2,100 是舌根更軟的部位，加蔥花 +¥400、蒜泥 +¥200。

玉城ロース（牛上腦）¥1,780

菜單上寫「赤身の部位を集めたお肉が玉城ロース」，把宮古牛各處的赤身（瘦肉）部位集合起來切成的一盤。

中文菜單對應「牛上腦 ¥1,780」，升級版是上等上腦 ¥2,480，顏色是很深的紅色、油花比沙朗少很多，一份4片，厚度比壽喜燒的沙朗厚一倍。

烤的時間可以稍微久一點（單面20秒），入口是紮實的牛肉味、有嚼勁但不柴，沾店家的燒肉醬正好。想吃「肉味」而不是「油味」的人，這一盤比沙朗更適合。

宮古牛稀有部位五拼 ¥3,800（各一份，數量限定）

這是整晚最值得拍的一盤，也是「一頭買い」的意義所在，五種部位一片一片排在鵝卵石花紋的長盤上，每片插著刻字的木牌——ブリスケ（前胸肉）、友三角（後腿內側的三角肉）、クラシタ（肩胛下的ザブトン）、ヘッドバラ（前段肋腹）、とうがらし（肩胛前端的辣椒狀部位）。

菜單說明是「其の日一番のおすすめ部位」用あばらぎカット處理、以自家製醬汁調味，所以每天的組合不一定一樣。

五片吃下來的差異非常明顯：クラシタ油花最多、一烤就化，是最接近沙朗的一片；ブリスケ和とうがらし是赤身系，肉味濃、有嚼勁；とうがらし帶一點筋的口感，越嚼越香；友三角油花均勻、軟嫩度最平衡；ヘッドバラ介於兩者之間、油脂帶點甜。

一份只有五片，兩個人一人只能分到兩片半，想每種都完整品嚐的話建議點兩份或加點三拼 ¥2,280。

冷麵 ¥1,280（半份 ¥780）

韓式的透明冷麵，湯底是清澈的牛骨冷湯、帶一點酸，上面放半顆溏心蛋、泡菜、小黃瓜絲和洋蔥。

麵條是很細的地瓜澱粉麵，Q 到有點咬不斷，冰冰的湯在吃完一輪油花很重的和牛之後非常解膩，兩個人分一碗剛好一個人吃的話點半份¥780就夠。

石燒宮古牛拌飯 石焼宮古牛ビビンバ ¥1,580

石鍋上桌時還在滋滋作響，裡面是白飯、豆芽、菠菜、泡菜和宮古牛肉片，中間打一顆半熟蛋。店員會提醒先把飯壓在鍋壁上等1–2分鐘，讓底部結一層鍋巴再拌開，拌開之後宮古牛的油脂融進飯裡、鍋巴的焦香加上泡菜的酸辣，是一道很紮實的收尾主食。

宮古牛燒肉玉城 菜單價格總整理（2026 年 9 月店內中文平板菜單實拍）

玉城的菜單是平板電子菜單、有完整中文版，宮古牛各部位分成四頁（沙朗肋眼肩胛／腿臀／玉城精選拼盤／內臟），加上牛舌橫膈膜、阿古豬山原雞、沙拉泡菜、逸品湯類、飯麵甜點與酒水，全部含稅。

以下把平板上12頁的品項與價格逐項整理，方便你出發前算預算：兩個人不喝太多酒，預算大約抓 ¥12,000–16,000。

宮古牛 各部位｜Sirloin・Rib Roast・Shoulder・Chuck Eye・Flank

宮古牛 各部位｜Round・Rump・Round Tip

宮古牛 Tamashiro Select 玉城おすすめ盛り

宮古牛 Offal 內臟

牛舌・橫膈膜（非宮古牛，最上級等級）

阿古豬・山原雞・香腸

沙拉・自家製泡菜・拌菜

逸品・湯類

飯・麵・甜點

啤酒・Highball・沙瓦

燒酒・泡盛・日本酒・馬格利（杯／瓶）

宮古牛燒肉玉城 評價與心得：宮古島最值得預約的一頓燒肉

宮古島上打著宮古牛招牌的燒肉店不少（火神、琉宮苑、牛平都是常被拿來比較的），玉城是我會優先推薦的一間，理由是「一頭買い」帶來的部位多樣性。你可以在同一晚吃到沙朗、赤身的玉城ロース和五種平常見不到的稀有部位，真正吃出宮古牛各部位的差異，而不是只有五花與上等五花的選擇。沙朗壽喜燒沾蛋黃配醋飯的吃法、中文平板菜單、無煙烤爐與街頭風格的空間，也讓整體體驗很完整。

缺點也要講：一是90分鐘用餐制與每人一杯飲品，吃得慢或不喝酒的人會有壓力，二是份量精緻——沙朗壽喜燒只有兩片、五拼一種部位只有一片，想吃飽要有 ¥7,000／人以上的預算，三是難訂位，旺季不預約幾乎進不去。

⭐ Jason 的推薦指數 肉質：★★★★★ 宮古牛沙朗一烤就化、赤身部位肉味濃，稀有部位五拼是一頭買い才吃得到的組合

招牌菜：★★★★★ 沙朗壽喜燒沾田中農場蛋黃配醋飯，全店最不能跳過

環境：★★★★☆ 挑高白磚牆＋黑皮沙發＋塗鴉肖像，無煙烤爐衣服不留味

價格：★★★☆☆ 兩人約 ¥14,000，份量精緻，以幻之和牛來說合理

服務：★★★★☆ 中文平板點餐、店員會示範壽喜燒吃法，但 90 分鐘制稍趕

整體推薦：★★★★★ 宮古島燒肉首選，住平良市區那晚一定要預約

FAQ 宮古牛燒肉玉城 常見問題 ：訂位、營業時間、推薦部位、價格、停車

Q：宮古牛燒肉玉城在宮古島哪裡？怎麼去？

位在宮古島市平良市區，地址是沖縄県宮古島市平良下里 3 セイルイン宮古島（Sail Inn Miyakojima）1F，就在宮古島市公設市場旁。從宮古機場開車約 15 分鐘，從 Canopy by Hilton 約 5 分鐘，住平良市區的飯店多在步行 5–15 分鐘內。

Q：宮古牛燒肉玉城需要預約嗎？怎麼預約？

強烈建議預約，46 席在旺季幾乎每天客滿。可以用店家在 AutoReserve 的官方線上訂位頁（可選 17:00、17:30、19:00–22:00，取消會收費）、打電話 0980-79-5888（受理 11:00–17:00），或 tabelog 線上訂位（只開放 17:00）。我們 9 月平日訂 17:00 第一輪入座，18:00 後就滿了。

Q：宮古牛燒肉玉城的營業時間和公休日？

每日 17:00–23:00，最後點餐 22:00、最後入店 21:30，不定休（部分網站標示週三公休），出發前建議看 Instagram @miyakogyu_tamashiro 的最新公告。

Q：宮古牛燒肉玉城推薦吃什麼？

第一推薦是本店人氣首選「烤沙朗壽喜燒」¥2,480，附田中農場蛋黃與醋飯，烤 10 秒沾蛋黃包醋飯一口吃；第二是一頭買い才有的「宮古牛稀有部位五拼」¥3,800（或三拼 ¥2,280），一次吃到ブリスケ、友三角、クラシタ等五種部位；另外鹽味牛舌 ¥1,650、玉城ロース ¥1,780、石燒宮古牛拌飯 ¥1,580 也很推薦。

Q：宮古牛燒肉玉城一個人大概要多少錢？

宮古牛各部位單點 ¥1,780–2,980，兩個人點六道肉與飯麵加兩杯生啤大約 ¥14,000，平均一人 ¥7,000 左右。tabelog 標示的預算區間是 ¥8,000–14,999／人，另有 ¥7,000–10,000 起的「The 玉城」套餐需另外預約。

Q：宮古牛燒肉玉城有用餐時間限制嗎？一定要點飲料嗎？

有。用餐時間為 90 分鐘制，並實行「每人一杯飲品」制度，第一次點餐時每位客人至少點一杯飲料（嬰幼兒除外），最便宜是軟飲或無酒精啤酒 ¥650、生啤 ¥700。

Q：宮古牛燒肉玉城有中文菜單嗎？怎麼點餐？

有。全部用桌上平板點餐，可以切換中文、日文、英文、韓文，價格皆為含稅價。只有當天的「今日推薦菜單」（特選部位、今日的內臟）需要口頭向店員點餐。

Q：宮古牛燒肉玉城有停車場嗎？

有店家合作的停車場，但不在店門口，步行約 3 分鐘且位置較難找，建議出發前在 Google Maps 搜尋店名確認停車場位置，或到店後詢問店員。

Q：宮古牛燒肉玉城可以刷卡嗎？

可以。接受 VISA、Master、JCB、AMEX、Diners 信用卡，也可以用 PayPay、支付寶、微信支付，當然也收現金。

Q：宮古牛是什麼？為什麼叫幻之和牛？

宮古牛是在宮古島出生並飼養到出貨的黑毛和牛。島上大部分小牛長到 8–10 個月就被賣到松阪、神戶等產地當肥育牛，真正留在島上養到出貨的一年只有約 150 頭，玉城每月採購一頭，所以部位數量有限、賣完就沒有。

宮古牛焼肉 玉城（Miyakogyu Yakiniku Tamashiro）

地址：〒906-0013 沖縄県宮古島市平良下里 3 セイルイン宮古島 1F（宮古島市公設市場旁）

電話：0980-79-5888（電話受理 11:00–17:00）／套餐「The 玉城」專線 0980-79-5595

營業時間：17:00–23:00（L.O. 22:00、最後入店 21:30；店門口立牌與 tabelog 略有差異，以現場為準）

公休：不定休（部分網站標示週三休，出發前請看 Instagram 最新公告）

座位：46 席，全桌席（黑皮沙發桌席、10 人長桌、2–4 人包廂 +10%）

預約：強烈建議預約：宮古牛燒肉玉城訂位請按我

點餐：平板點餐（中文／日文／英文／韓文），僅「今日推薦菜單」口頭點餐

規定：用餐 90 分鐘、每人一杯飲品（嬰幼兒除外）、全店禁菸

停車：有（店家合作停車場，步行約 3 分鐘，位置請先於 Google Maps 查詢）

付款：現金、信用卡（VISA／Master／JCB／AMEX／Diners）、PayPay／支付寶／微信

交通：宮古機場車程約 15 分鐘、Canopy by Hilton 約 5 分鐘、平良市區飯店步行 5–15 分鐘

開幕：2020 年 10 月 24 日

官網／IG：Instagram @miyakogyu_tamashiro

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」