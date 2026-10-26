【宮古島美食】宮古海老養殖場｜養殖場直營外帶生海老丼＆比臉還大的現壓特大蝦餅，池間島順路必吃

宮古島美食不只有宮古そば和牛排，往島北池間島的路上，藏著一間鮮少人容易錯過的海老養殖場直營店。養殖場直送的生海老丼，十隻生蝦排成一圈，中間還有一顆蛋黃，蝦身新鮮Q彈的口感，鮮味整在嘴巴中竄出，很推薦。整隻蝦現場壓成比臉還大的特大蝦餅，也是一大特色。

【宮古海老養殖場】

📍 宮古島美食快速重點 養殖場直營外帶專門店，位於往池間島路上（平良大浦 137）

生海老丼 ¥1,580（10 尾生蝦＋蛋黃＋海老湯）・特大蝦餅 ¥900（比臉大、現壓）

售票機點餐、 只收現金 、無座位、店前免費停車

、無座位、店前免費停車 營業 11:00–16:00 不定休・IG @miyakoebi_yousyokujo

宮古海老養殖場是什麼？養殖場直營的外帶專門店

宮古海老養殖場位在宮古島市平良大浦 137

2025年10月才開幕，前身是當地人熟悉的「満月食堂」，店如其名，後方就是海老養殖池。店面則是一棟白色貨櫃屋加上橘色屋簷與斗大的「宮古海老養殖場」招牌，門口插著紅色「營業中」旗與橘色OPEN旗。

這裡養的是白蝦（バナメイエビ）而不是宮古島另一項名產車海老，店家統一以「宮古海老」稱呼。因為是養殖場直營，蝦子不經過運輸與冷凍，生食的鮮度是最大賣點；店內沒有座位，全部外帶，多數人像我們一樣直接在車上或站在店門口吃。

交通與停車：往池間島的路上，大浦公車站正對面

宮古海老養殖場位於宮古島北部往池間大橋的縣道沿線，從平良市區開車約15分鐘、從宮古機場約20分鐘，往池間島、西平安名崎、雪鹽製鹽所的路上都會經過，很適合當作北部行程的中繼站。

店前就是一大片碎石停車場，停個十幾台車沒問題，沒有租車的話，店門口正對面就是「大浦」公車站，搭公車也到得了，這在宮古島的美食店裡算是少見的方便。

點餐方式：售票機投幣、只收現金，等餐5～15分鐘

進門左手邊是一台觸控式售票機，畫面分「メニュー（餐點）」和「お土産品（伴手禮）」兩個分頁，有日文與英文品名和照片，不會日文也能點，操作流程是：點選商品 → 按「Issue」→ 投入現金 → 取票，再把票交給櫃檯。

要特別注意的是這裡只收現金，售票機旁貼著「お支払いは現金のみ／Cash only」的告示，不能刷卡、不能用電子支付，來之前記得先準備好日幣。櫃檯前的告示牌寫著等待時間：生海老丼約5分鐘、特大蝦餅約10～15分鐘，因為蝦餅是點單後才現壓，人多的時候會等比較久，建議先點餐再到旁邊伴手禮區逛逛。

菜單價格總覽（2026 年 9 月售票機實拍）

以下價格皆從售票機畫面與櫃檯看板核對，皆為含稅價。餐點只有這幾樣，主力就是生海老丼與特大蝦餅。

宮古海老養殖場菜單

宮古海老養殖場伴手禮

宮古海老特大蝦餅：整隻蝦現場壓成比臉還大的一片

特大蝦餅是這裡的招牌，三種口味各 ¥900。

ガーリックバター＆プレーン（蒜香奶油＋原味，湖水綠色）

とうがらし＆花かつお（辣椒＋柴魚，粉紅色）

黒糖＆チーズ（黑糖＋起司，深褐色）

我們選了最經典的蒜香奶油。

最有趣的是製作過程整個看得到：店員把調好色的麵糊和兩整隻蝦放進老式鐵製壓餅機，上蓋壓下去高溫加熱幾分鐘，再掀開把整片薄薄的蝦餅鏟起來，整個過程大概10分鐘。

拿到手真的比臉還大，一整片大概30公分，用一張防油紙墊著機，餅身很薄很脆，靠近看可以清楚看到兩隻蝦連殼帶頭被壓進餅裡機，蝦殼被壓得酥脆，蝦肉的地方顏色偏橘。

一口咬下先是蒜香奶油，再來是濃濃的蝦味與海味。老實說它的視覺效果大於味道本身機，但作為宮古島打卡美食，這片絕對值得。

小提醒：蝦餅很薄，拿著拍照要小心風大，我們在停車場拍到一半就缺了一角；建議拍完馬上吃。

生海老丼：10 尾養殖場直送生蝦＋蛋黃，附海老湯

生海老丼 ¥1,580 有兩種醬汁可選：

「濃厚海老みそダレ＆シークヮーサーポン酢ジュレ」（濃厚蝦膏醬＋香檬柑橘醋凍）

「特製和風だしつゆ＆コク旨塩辛ダレ」（特製和風高湯＋鹹鮮醃漬醬）

兩款都附一杯用蝦殼熬的海老湯，我們選的是濃厚海老みそダレ＆シークヮーサーポン酢ジュレ這款。

打開盒蓋，10尾去殼的生蝦繞著碗排成一圈，中間放一顆蛋黃，撒上青蔥、白芝麻與紫蘇葉。蝦肉透亮帶粉紅，口感是那種生食才有的黏彈感，甜味很明顯，拌開蛋黃，整碗變得更濃郁滑順。

整體評價：宮古島北部自駕順路最值得停的一站

宮古海老養殖場的定位很清楚：它不是坐下來慢慢吃的餐廳，而是往池間島路上 20 分鐘就能解決的一站式外帶點，特大蝦餅視覺效果滿分，看著整隻蝦被壓成一片的過程本身就是體驗。

生海老丼則是養殖場直營才有的鮮度，喜歡生蝦的人會很滿意，兩樣加起來 ¥2,480，以宮古島的物價來說合理。

推薦給：宮古島自駕、要去池間島或西平安名崎、想找有記憶點的打卡美食，喜歡生蝦的人。

造訪日期：2026年9月10日

宮古海老養殖場 常見問題

Q：宮古海老養殖場賣的是什麼蝦？是車海老嗎？

A：不是車海老，是養殖場自己養的白蝦（バナメイエビ），店家統一稱為「宮古海老」。因為養殖場直營、不經冷凍運輸，生食的鮮度是最大賣點。

Q：宮古海老養殖場的生海老丼多少錢？有幾尾蝦？

A：生海老丼一碗 ¥1,580（含稅），有 10 尾去殼生蝦、一顆蛋黃，附一杯蝦殼熬的海老湯。醬汁可選「濃厚海老みそダレ＆シークヮーサーポン酢ジュレ」或「特製和風だしつゆ＆コク旨塩辛ダレ」。

Q：特大蝦餅有多大？有哪些口味？

A：一片約 30 公分見方，比一張臉還大，一片 ¥900。三種口味：ガーリックバター＆プレーン（蒜香奶油）、とうがらし＆花かつお（辣椒柴魚）、黒糖＆チーズ（黑糖起司），點單後現場用鐵製壓餅機壓製，約等 10～15 分鐘。

Q：宮古海老養殖場可以刷卡嗎？

A：不行，只收現金。點餐是用門口的觸控售票機投幣購票，來之前請準備好日幣。

Q：宮古海老養殖場的營業時間與公休日？

A：11:00–16:00，不定休。因為是小店，出發前建議先看官方 Instagram（@miyakoebi_yousyokujo）確認當天有沒有營業。

Q：宮古海老養殖場有座位嗎？

A：沒有，是純外帶專門店。多數人在店門口或車上吃，往池間島的路上順路停下來買最方便。

Q：沒有租車怎麼去宮古海老養殖場？

A：店門口正對面就是「大浦」公車站，可以搭公車前往；自駕從平良市區約 15 分鐘、宮古機場約 20 分鐘。

Q：宮古海老養殖場有什麼伴手禮？

A：えび塩（蝦鹽）¥900、海老ディップ（蝦味沾醬）¥950、海老バター（蝦奶油）¥950、宮古島產非加熱蜂蜜 ていだHONEY ¥2,500，都可在售票機「お土産品」分頁購買。

宮古海老養殖場（Miyako Ebi Yoshokujo）

地址：〒906-0004 沖縄県宮古島市平良字大浦 137

電話：0980-79-9106

營業時間：11:00–16:00（不定休，出發前建議查看 Instagram）

付款方式：只收現金（售票機投幣）

座位無，外帶專門店

停車店前碎石停車場，免費

交通：平良市區車程約 5分、宮古機場約20分；「大浦」公車站正對面

Instagram：@miyakoebi_yousyokujo

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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