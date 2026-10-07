赴日血拚注意！11/1日本退稅改「先付後退」　唐吉訶德霸氣宣布「手續費0元」

準備前往日本旅遊血拚的旅客注意！ 日本政府即將在 2026年11月1日 正式實施全新的免稅制度，新制全面改為「先付後退」的Refund模式，購物流程大洗牌。面對這波重大變革，台灣人赴日必逛的「唐吉訶德」率先拋震撼彈，宣布特定退稅手續費直接「0元」！

●什麼是日本「先付後退」新制？

根據日本觀光廳新規，自11月1日起，外國旅客在同一家免稅店單日消費達「未稅5,000日圓以上，結帳時必須先全額支付含稅價格。過去繁複的消耗品專用塑膠密封袋包裝雖然取消，但所有購買的免稅商品在離境時必須全數完好攜帶在身上。

●唐吉訶德霸氣宣布：退稅手續費0元

面對新制帶來的變動，知名連鎖賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」日前在官方社群公告，配合新制上路推出「退稅手續費0元」，店家將自行吸收原本應由第三方退稅服務業者（如 J&J Tax Free、Global Blue 等）所收取的1.5%至3%服務手續費，不再轉嫁給消費者。

不過業者也特別提醒，若旅客堅持在機場使用退款機台領取「現金」，仍需支付機台業者規定的手續費；若選擇退至信用卡或電子支付則相對划算。

●注意！機場通關與「整單泡湯」三大雷區

日旅達人林氏璧提醒，旅客在離境時必須預留充裕時間前往機場或海港的自助退稅機台掃描護照並接受海關確認。

若商品已經放入託運行李且未先交由海關查驗，或者消耗品已在境內拆封食用、使用，導致海關無法核對商品，該筆收據中的所有免稅商品將全數無法退稅。

專家也建議旅客多加利用線上管道（如 Visit Japan Web）或選擇退款至電子支付，才能避開大排長龍與不必要的退稅損失。

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