搭新幹線直奔名古屋！轉往合掌村與飛驒古街，賞雪國聚落、品嚐飛驒牛

【文・KKday旅遊生活誌】

從東京搭新幹線到名古屋約一個半小時，新大阪出發僅需五十分鐘左右，是前往岐阜山區最便捷的起點。下車後參加名古屋白川鄉與高山一日遊，免去轉乘煩惱，一天就能串起合掌村與飛驒古街。

新幹線抵達後怎麼接駁

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岐阜縣沒有國際機場，不自駕的旅人多半先到高山再進村，可從名古屋搭JR特急飛驒號，或改搭往返高山的濃飛巴士。停留較久者可考慮昇龍道巴士周遊券，但部分班次需先上官網預約。若不想花兩三小時研究時刻表，跟著中文導遊的團體行程最省心。

雪國童話般的合掌造聚落

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屋頂呈60度斜角、形似雙手合十，既能擋風也撐得住厚重積雪。相傳起源於平安時代末期戰敗家族遁入深山，日後政府以和田家為中心集中保存各地合掌造，冬季白雪覆頂，被譽為冬日童話村。

天守閣展望台

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登上展望台可俯瞰整片聚落，雪季與楓紅時節尤其動人。上山需在睡蓮池搭接駁巴士，距入口步行約15分鐘，若碰上點燈期間，則須事先預約或抽整理券。

三小屋

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三座高低錯落的小屋是行家必拍角度，站在走道中央偏左處，才能讓三棟一次入鏡。

和田家

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這棟建於江戶時代中期的住宅，是村內規模最大的合掌屋，一樓可見圍爐等生活器具，二樓則是昔日養蠶的空間。

漫步飛驒小京都

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高山陣屋與朝市

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陣屋是江戶時代保存最完整的地方官署，前半為辦公區，後半為住宅。中午前外圍有朝市販售蔬果與手工藝品，當地蘋果尤其香甜。

三之町與地酒

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古街中以三之町保存最完整，素有小京都之稱。寒冷氣候搭配北阿爾卑斯伏流水與在地米，釀出風味均衡的清酒，不妨入店試飲。

飛驒牛握壽司

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飛驒こって牛與坂口屋是老街兩大名店，等級越高越入口即化，平價款同樣香氣十足，軟嫩略鹹的牛串也值得一試。

沿途休憩與伴手禮

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名古屋到高山約兩個半小時車程，中途會停靠以乳製品聞名的蛭野高原休息站，牛奶冰淇淋很受歡迎。伴手禮可選高山的刻名筷子與牛奶餅乾，或合掌村限定日本酒、煎餅與合掌屋模型。

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