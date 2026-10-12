2027紀伊半島春季旅遊攻略｜伊勢志摩、南紀、熊野古道賞櫻與必去景點

年春天的日本行，不妨把地圖往紀伊半島拉吧。這裡有伊勢神宮與伊勢志摩的海岸風景，有南紀白濱、紀伊勝浦與串本，也有走了千年以上的熊野古道。春天再加入櫻花，旅行就從「看景點」變成山、海、信仰、歷史與季節一起慢慢展開。而紀伊半島真的很大，這篇讓我們從地理位置、春季賞櫻、伊勢志摩、南紀、熊野古道一路整理到3～7天的玩法。

●認識紀伊半島 伊勢志摩、南紀、熊野古道在哪裡？旅遊特色一次看

紀伊半島位於日本本州中部以南，是向太平洋突出的大型半島，主要範圍橫跨三重縣、奈良縣與和歌山縣。 如果把紀伊半島想成一張旅遊地圖，大致可以這樣理解：

* 東側： 三重縣、伊勢、鳥羽、志摩

* 中部山區： 奈良南部、吉野一帶

* 南部與西側： 熊野、那智勝浦、串本、白濱等南紀地區

* 熊野古道： 穿梭紀伊半島山區、連結熊野三山的重要參詣道路

其中「伊勢志摩」是三重縣重要的旅遊區域；「南紀」則泛指紀伊半島南部地區；熊野古道則不是一個城市，而是一整套歷史悠久的參詣道路。所以伊勢志摩、南紀與熊野並不是三個毫無關係的地方，而是可以串成一趟紀伊半島旅遊。

✦春天適合去紀伊半島嗎？

很適合，但行李不要因為看到「春天」兩個字就只塞短袖。 依日本氣象廳1991～2020年平年值，三重縣南伊勢3月平均氣溫約9.4°C、4月約14°C；和歌山市3月約9.9°C、4月約15.1°C。沿海、山區與早晚仍有溫差，若要走熊野古道，體感又會與市區不同。 春季建議採洋蔥式穿法，準備防風外套、好走且具止滑性的鞋；安排健行則最好加上輕便雨具。

✦紀伊半島適合玩幾天？

如果只是伊勢志摩，2～3天可以完成主要景點；但若要把伊勢志摩、熊野、南紀一起串起來，建議至少安排5天，時間充裕則以6～7天更舒服。原因很簡單：紀伊半島不是景點少，而是景點之間真的有距離。鐵路可以抵達主要城市，但部分海岸、山區與熊野古道登山口轉乘較多。

(那智瀑布-圖片來源：超值旅遊 Signet Tours)

●紀伊半島春季怎麼玩？多日路線提案、必去景點與行程規劃

紀伊半島範圍相當大，橫跨三重、奈良與和歌山三縣，從伊勢志摩一路玩到熊野、南紀，如果還想加入熊野古道、高野山或吉野，建議至少安排 5～7天。天數不同，玩法也差很多：

✦3天 ｜伊勢志摩＋熊野三山

適合時間有限、想先抓重點的旅客。可從伊勢神宮、伊勢志摩一路前往熊野三山，但移動距離不短，行程會比較緊湊。

✦5天 ｜伊勢志摩＋熊野＋南紀精華

可以串連伊勢志摩、熊野、那智勝浦、串本與白濱，從神社、世界遺產一路玩到海岸與溫泉，是兼顧景點數量與旅遊節奏的「紀伊半島精華版」。

✦6～7天 ｜紀伊半島周遊＋熊野古道

如果想真正感受紀伊半島，6～7天會更從容。除了伊勢志摩、熊野與南紀，還能安排一段熊野古道健行，再依路線加入高野山或吉野，山海、歷史與世界遺產一次收齊。

✦8天左右 ｜紀伊半島深度之旅

適合不想一路趕景點的人。伊勢志摩、熊野古道、那智勝浦、南紀、高野山、吉野都能納入，還能多留一些時間賞櫻、泡溫泉與走古道，完整體驗紀伊半島不同區域的風景。

簡單來說：3天玩重點、5天玩精華、6～7天適合周遊，8天左右則能真正慢慢深入紀伊半島。

●伊勢志摩旅遊攻略｜伊勢神宮、鳥羽、志摩必去景點與春季玩法｜

✦伊勢神宮｜第一次到伊勢最重要的一站

所在地：三重縣伊勢市 伊勢神宮由內宮、外宮等125座宮社組成，一般參拜習慣先外宮、再內宮。官方資料顯示，內宮與外宮一年合計有超過700萬人參拜。 如果第一次來伊勢，不必把參拜搞成闖關遊戲。留點時間走過森林、鳥居與五十鈴川，伊勢神宮真正迷人的地方，反而是進去之後自然慢下來的節奏。

參拜時間依月份調整；1～4月官方目前公告為5:00～18:00，2027出發前仍應再次確認。

✦宮川堤｜伊勢春季代表賞櫻景點

所在地：三重縣伊勢市中島、宮川一帶 宮川堤從江戶時代就是賞櫻名所，沿河約1公里分布約700株櫻花，也是「日本櫻花名所100選」之一。 2026年伊勢市官方安排的賞櫻停車期間為3月27日至4月5日，可作為2027春季規劃的時間參考，但不是2027花期預測。 開車前往賞櫻最大的優點是可以依花況調整，但盛開期間停車與道路也可能壅塞，仍應預留時間。

✦御木本真珠島｜鳥羽不只有海景

所在地：三重縣鳥羽市鳥羽1-7-1 御木本真珠島是御木本幸吉成功進行養殖真珠的重要地點，島上設有真珠博物館、御木本幸吉紀念館及海女實演。 2026年鳥羽更推出「THE TWO SOULS AND ONE PEARL EXPERIENCE TOUR」，加入城鎮導覽、英語解說與真珠取出體驗，對國際旅客而言，是比單純「看完拍照離開」更有內容的文化體驗。

✦橫山展望台｜把英虞灣一次收進眼裡

所在地：三重縣志摩市阿兒町鵜方875-20 橫山展望台位於約140公尺高處，可眺望英虞灣與約60座大小島嶼形成的里亞式海岸。 自駕或日本包車前往尤其方便；官方資料顯示，從鵜方站搭計程車約5～10分鐘，若徒步則約40分鐘。旅遊有時就是這麼現實：同一片風景，交通方式不同，腿的心情完全不同。

(御木本真珠島-圖片來源：日本觀光局Travel Japan)

●南紀自由行攻略｜白濱、紀伊勝浦、串本必去景點與交通整理

紀伊半島一路往南，風景開始從神社與山林切換成太平洋、奇岩與溫泉。 「南紀」不是單一城市，而是紀伊半島南部的旅遊區域，因此規劃南紀自由行時，白濱、串本、紀伊勝浦通常需要跨城市移動。

✦白良濱｜白濱代表海岸

所在地：和歌山縣西牟婁郡白濱町864 白良濱擁有約620公尺長的白色沙灘，是南紀白濱最具代表性的景觀之一。 從JR白濱站搭車約15分鐘；自紀勢自動車道南紀白濱IC開車約15分鐘。春季雖然還不是海水浴季，但少了盛夏的高溫，反而適合沿海散步，再安排白濱溫泉。

✦橋杭岩｜串本不能錯過的海岸奇

所在地：和歌山縣東牟婁郡串本町鬮野川 約40座岩塔在海面延伸約850公尺，看起來就像一排巨大的橋樁，因此得名「橋杭岩」。 從JR串本站開車約3分鐘，設有停車場。若是包車或自駕旅行，可以把橋杭岩與潮岬、紀伊勝浦安排在同一天，不必為了一個景點研究三班公車之間究竟誰先背叛誰。

✦那智瀑布｜來到紀伊勝浦，很難繞過它

所在地：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町那智山 那智瀑布落差133公尺，是日本三大名瀑之一，也是熊野那智大社別宮「飛瀧神社」的御神體。 從JR紀伊勝浦站搭巴士約25分鐘，在「那智の滝前」下車後步行約1分鐘。若同一天還要走熊野那智大社、青岸渡寺與大門坂，建議至少預留半天。

❖2027交通提醒｜熊野古道大邊路部分路段施工 截至2026年官方最新公告，熊野古道「大邊路」和深站～田子站之間部分步行路線，因道路工程預計封閉至2027年4月30日，且公告指出該段沒有迂迴步道。 若2027春季計畫健行大邊路，務必在出發前重新查看官方最新路況。

●熊野古道｜世界遺產朝聖之路與熊野三山巡禮｜

如果紀伊半島只能選一個最能代表「走進日本歷史」的地方，熊野古道大概很難缺席。 熊野古道不是單一條步道，而是通往熊野信仰聖地的參詣道路網。熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社，以及那智山青岸渡寺，共同形成熊野三山的重要信仰核心。 其中最具代表性的「中邊路」，從田邊進入山區，通往熊野本宮，再連結新宮與那智。平安至鎌倉時代，包括皇族與貴族都曾沿著這條道路進行熊野參詣。

❖熊野三山簡單認識/熊野三山的組成與特色：

🔹1、熊野本宮大社，象徵「未來」 ｜和歌山縣田邊市

主祭家津美御子大神（素戔嗚尊），其舊址「大齋原」擁有日本最大的巨大鳥居。 熊野三山之一，附近的大齋原是1889年洪水以前的舊社地，也是認識熊野信仰歷史的重要一站。

🔹2、熊野速玉大社，象徵「過去」 ｜和歌山縣新宮市

主祭熊野速玉大神與熊野夫須美大神，境內有平重盛種植的大梛樹。 位於新宮市，境內有樹齡約1,000年的梛樹，與熊野古道中邊路相連。

🔹3、熊野那智大社，象徵「現在」 ｜和歌山縣那智勝浦町

，主祭熊野夫須美大神，旁側有著名的「那智瀑布」與青岸渡寺。 與那智瀑布、青岸渡寺共同構成那智山的重要景觀，參拜需要走不少石階，鞋子請穿真的能走路的，不要讓漂亮皮鞋在第200階開始懷疑人生。

(熊野本宮大社-圖片來源：熊野本宮観光協會)

(熊野速玉大社-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

(熊野那智大社-圖片來源：KKday)

●2027紀伊半島賞櫻攻略｜三重、和歌山櫻花景點與最佳賞花時間

🔹【三重・伊勢地區】

❖宮川堤｜伊勢代表性櫻花名所

所在地：三重縣伊勢市 賞花期參考：3月下旬～4月上旬 宮川沿岸約1公里分布約700株櫻花，並入選「日本櫻花名所100選」。盛開時櫻花沿著河岸延伸，如果春季安排伊勢神宮、伊勢市區旅遊，很適合一起排入行程。

❖三多氣之櫻｜山櫻、梯田交織的百選名所

所在地：三重縣津市美杉町三多氣 賞花期參考：4月上旬～中旬 從伊勢本街道通往真福院約1.5公里的參道，分布400株以上山櫻，樹齡從數十年至數百年不等。不僅入選「日本櫻花名所100選」，也是國家指定名勝。山櫻、梯田與山村景觀交錯，是三重相當具有特色的春季景色。

❖君野水壩公園（君ケ野ダム公園）｜約1,500株櫻花環繞湖畔

所在地：三重縣津市美杉町 賞花期參考：3月下旬～4月上旬 君野水壩公園是三重縣津市美杉町的春季賞櫻景點，水壩湖周邊約有1,500株染井吉野櫻。每到春季，櫻花沿著湖畔盛開，可以欣賞湖泊、群山與櫻花交織的景色。 由於同樣位於美杉地區，如果行程安排三多氣之櫻，可以將兩處串成同一天的賞櫻路線，一次欣賞湖畔櫻花與山村山櫻兩種不同的春季風景。

(三多氣之櫻-圖片來源：絕景日本)

(日本三重縣-宮川堤 櫻花-圖片來源：2026 三重フォトギャラリー)

(日本三重縣-君野 櫻花-圖片來源：2026 三重フォトギャラリー)

🔹【三重・尾鷲地區】

❖玄工山櫻花公園｜熊野古道八鬼山旁賞櫻

所在地：三重縣尾鷲市南浦 鄰近景點：熊野古道伊勢路「八鬼山越」向井登山口 玄工山櫻花公園鄰近世界遺產熊野古道伊勢路「八鬼山越」向井登山口，是尾鷲春季很有特色的賞櫻景點。這裡最大的特色，在於能將賞櫻與熊野古道安排在同一段旅程。春天欣賞櫻花後，再走進保留石疊與歷史遺跡的熊野古道，很適合安排在伊勢志摩一路南下熊野的旅途中。

🔹【和歌山・和歌山市地區】

❖紀三井寺｜和歌山櫻花開花的重要指標

所在地：和歌山縣和歌山市紀三井寺1201 賞花期參考：3月下旬～4月上旬 紀三井寺是「日本櫻花名所100選」之一，境內設有和歌山地方氣象台觀測櫻花開花的標本木，因此也是和歌山每年宣布櫻花開花的重要指標。寺院位於山腰，春季除了賞櫻，也能眺望和歌浦一帶景色。

❖和歌山城｜天守閣與約500株櫻花

所在地：和歌山縣和歌山市一番丁3 賞花期參考：3月下旬～4月上旬 和歌山城公園內約有500株櫻花，以染井吉野櫻為主。盛開時可以欣賞天守閣、石垣與櫻花交疊的景色，是和歌山市區具代表性的賞櫻地點。

(紀三井寺-圖片來源：和歌山官方旅遊指南)

🔹【和歌山・南紀白濱地區】

❖平草原公園｜約2,000株櫻花的南紀賞櫻名所

所在地：和歌山縣西牟婁郡白濱町2054-1 賞花期參考：3月下旬～4月上旬 位於白濱高地的平草原公園種植約2,000株櫻花，天氣良好時還能眺望白濱市區與紀伊水道。如果春季安排南紀白濱旅遊，可以將平草原公園與白良濱、千疊敷、三段壁等景點一起安排。

(平草原公園-圖片來源：絕景日本、和歌山官方旅遊指南)

🔹【和歌山・熊野地區】

❖七越峯｜熊野本宮旁的山櫻景觀

所在地：和歌山縣田邊市本宮町 賞花期參考：3月下旬～4月上旬 七越峯位於熊野本宮一帶，從山上可以眺望大齋原、熊野川與周圍山谷。春季山櫻盛開後，呈現與一般公園賞櫻不同的熊野山林景觀，很適合與熊野本宮大社、熊野古道一起安排。

❖新宮城跡｜熊野川畔的城跡櫻花

所在地：和歌山縣新宮市丹鶴 賞花期參考：3月下旬～4月上旬 新宮城又稱丹鶴城，位於熊野川旁的丘陵，目前仍保存石垣等城跡。春季櫻花盛開時，可以從城跡眺望熊野川與新宮市區。如果行程會前往熊野速玉大社，很適合將新宮城跡一起安排，作為熊野旅途中順路的賞櫻景點。

※2027年實際開花日期與滿開時間會受到當年氣候影響，櫻花祭、夜間點燈、停車場與交通管制也可能調整，出發前請以各地方政府及景點官方最新公告為準。

(和歌山 七越峰-圖片來源：和歌山県 観光 © mytabi)

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●紀伊半島3～7天多日行程提案｜

紀伊半島最適合日本包車或自駕的理由，不是「坐車比較高級」，而是它的景點分布真的很誠實地告訴你：我很美，但我沒有全部住在車站旁邊。伊勢志摩、熊野、紀伊勝浦、串本與白濱彼此距離不短；如果每天拖著大型行李換JR、巴士，再配合山區班次，行程很容易從「日本深度旅行」變成「日本轉乘能力檢定」。

❖3天｜適合單區域慢遊/不貪心，反而玩得完整。 推薦鎖定：伊勢＋鳥羽＋志摩或熊野＋紀伊勝浦＋串本

❖5天｜第一次紀伊半島旅遊最實用/適合家庭旅遊、朋友包車、小型團體，以及不想每天重新研究交通轉乘的人。 可以安排： 伊勢 → 鳥羽 → 志摩 → 熊野 → 紀伊勝浦 → 串本 → 白濱

❖6～7天｜適合深度旅遊與春季賞櫻 多出的時間可以加入熊野古道健行、溫泉住宿、三重賞櫻、和歌山賞櫻，甚至依當週櫻花花況彈性修改景點。 這也是日本多日包車比固定大巴團更有優勢的地方：不是一天塞更多，而是每天可以少一點趕路、多一點真正停留。





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