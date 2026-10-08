紅葉來了！ 「立山黑部 」官方追楓情報上線

【旅奇傳媒/日本部報導】連結富山縣與長野縣、世界知名的山岳觀光路線－「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，將於官方網站及官方社群媒體發布路線內各景點最新紅葉情報，預計持續至11月上旬（每週約更新2次）。可關注官方網站「季節情報」與「室堂即時影像直播」。

▲立山黑部阿爾卑斯山脈路線 紅葉最佳觀賞期一覽圖。 圖：立山黑部貫光株式會社／提供

▲室堂 (2026年9月中旬)。 圖：立山黑部貫光株式會社／提供

【立山黑部阿爾卑斯山脈路線的紅葉季節】

立山黑部阿爾卑斯山脈路線的紅葉季比平地來得早，路線最高點的室堂從9月開始染上秋色，隨著時序進入11月，紅葉最佳觀賞期也逐漸向低海拔地區移動。此外，10月下旬至11月期間，高海拔的室堂周邊開始降雪，因此到了11月，在高海拔地區可欣賞雪景，低海拔地區則可觀賞紅葉，一次感受兩種不同的季節美景。

▲室堂 (2025年9月下旬)。 圖：立山黑部貫光株式會社／提供

【立山黑部首度推出「2026立山黑部・雪之旅」活動】

配合11月降雪季節，全新「2026立山黑部・雪之旅」活動將於2026年11月1日（日）正式登場。活動期間，只要在社群媒體分享照片，即可獲得好禮的「SNS 投稿活動」，以及「2026立山黑部・雪之旅」限定集章活動。此外，大觀峰與黑部平等地也將舉辦與雪景及立山黑部相關的迷你活動。敬請期待讓您更能盡情享受11月立山黑部雪景魅力的精彩活動。

▲室堂的御庫裏池 (2025年9月下旬)。 圖：立山黑部貫光株式會社／提供

【什麼是立山黑部阿爾卑斯山脈路線？】

「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」是位於中部山岳國立公園・立山的世界級山岳觀光路線。旅客可搭乘登山纜車、巴士、空中纜車等山岳地區特有的交通工具，穿梭於富山縣與長野縣之間，輕鬆飽覽海拔3,000公尺級「立山連峰」及「黑部水庫」等壯麗絕景。

2026年度預定營運期間：2026/04/15（三）~11/30（一）

▲立山黑部阿爾卑斯山脈路線。 圖：立山黑部貫光株式會社／提供

【官方 SNS】

■ 立山黑部阿爾卑斯山脈路線 官方 Facebook

■ 立山黑部阿爾卑斯山脈路線 官方 Instagram

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