日本岡山住宿補助3,000元這樣領！ 秋楓旅行再抽豪華禮包

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】以「桃太郎故鄉」聞名的日本岡山市，首度攜手「易遊網」推出限時住宿好康活動。自即日起至11/30，只要於易遊網領取機加酒優惠，並入住岡山市指定36間住宿設施，即有機會享最高折抵新台幣3,000元的超值補助。此外，只要曾造訪岡山市，快找出住宿照片，11/04前上傳即可抽岡山豪華禮包！

領完岡山住宿補助，行程怎麼排？全年多晴少雨的岡山，擁有豐富歷史古蹟與在地美食。日本100名城「岡山城」是最具代表性的地標之一，外觀最大特色是罕見的漆黑外牆與金箔瓦片，也因而有了「金烏城」的別名。雖然每天晚上都有點燈，今年秋天11/20~11/29將配合紅葉最佳觀賞期再度舉行「秋之烏城燈源鄉」，天守閣開放至20:00。

▲岡山必訪景點岡山後樂園。 圖：岡山市台灣推廣事務所／提供

供奉著「桃太郎」原型主神之國寶級「吉備津神社」，從市區出發車程30分鐘內，10月迎來秋天大祭，儀式將穿越長達400公尺的迴廊，十分壯觀。境內還有株600年的巨大銀杏，預計11月中旬進入最美艷黃秋色。

被喻為「烏城」的「岡山城」每晚會點燈，並依季節活動變換色彩。 圖：岡山市台灣推廣事務所／提供

而岡山一年四季盛產高品質水果，秋日造訪必嚐頂級麝香葡萄，無論是前往農園體驗採果，或品嚐豪華的水果聖代，都能帶來滿足的視覺與味覺盛宴。

▲到岡山體驗採葡萄樂趣。 圖：岡山市台灣推廣事務所／提供

岡山市也同步推出「岡山市住宿祭」抽獎活動，於活動頁面上傳岡山市內住宿設施照片，並標註設施名稱公開發布至社群，即可獲得資格，有機會抽中桃太郎保溫瓶、岡山城家徽帆布袋、忍者系列小物等組成的岡山市豪華大禮包，重溫岡山旅行時光。

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