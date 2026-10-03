日本必買巧克力和軟糖5推薦！ 抹茶黑巧克力等限定款好好吃 feat. Kevin老師

2026年到日本玩，你都在超商、超市或唐吉訶德買些什麼零食帶回家？最近常跑日本的美妝明星——Kevin老師又在Youtube上和大家分享他的口袋名單，這次小編也一起整理出來給大家參考。

日本零食購物新參考

不論去日本哪裡旅遊，也不管去了多少次，總免不了去超市、便利商店或唐吉訶德，買些零食隨身帶著吃或帶回家。而日本的零食不斷推陳出新，就算是許多人氣的經典零食，常常也會推出一些季節限定的特別口味，更遑論還不斷有新的零食誕生，總是叫人「選擇困難」。

正巧最近大家的好朋友Kevin老師（凱文老師）又到日本溜達了一趟，為大家推薦了一些他自己喜歡的零食——主要是一些巧克力和軟糖。裡面有你可能還沒吃過比較新的商品、唐吉訶德才買得到的商品，還有抹茶控不容錯過的特色巧克力。下面，就一起來看看Kevin老師具體推薦了哪些吧。

日本限定：生之時巧克力

第一款是以「新穎到已經不能稱作巧克力」為概念打造的「生之時巧克力（生のとき しっとりミルク）」。雖然看起來好像就是一般巧克力，但實際入口後那介於生巧克力與傳統巧克力之間、格外濕潤柔軟的獨特質地，一下便能抓住人心。

生之時巧克力將可可與牛奶細緻揉合，採用明治獨家專利技術「生揉製法」，以強大的力量充分揉合原料，在前所未有的含水量範圍內實現穩定乳化。這項特殊製法不僅創造出傳統巧克力少見的柔軟口感，也讓可可與牛奶的濃郁滋味慢慢在口中化開。

品嚐時不必急著咬碎，只要讓巧克力在口中停留一會兒，便能隨著時間感受味道與香氣逐漸產生變化。恰到好處的甜味與悠長餘韻，讓小小一片巧克力也能慢慢享用，特別適合搭配咖啡或茶品嚐。

雖然擁有近似生巧克力的濕潤質地，生之時巧克力仍可在28°C以下常溫保存。每一片皆採獨立包裝，不僅方便攜帶，也很適合與家人朋友分享。此外，製作時未使用洋酒，不習慣酒香巧克力的人也能輕鬆品嚐。

這款商品目前在日本才買得到，且是這一兩年才推出的新商品，值得品嚐也值得買回家送人。

唐吉訶德限定：明治開心果巧克力 黑抹茶巧克力

如果你喜歡開心果堅果巧克力，喜歡抹茶，也喜歡黑巧克力，那這款「明治開心果巧克力 黑抹茶巧克力（ピスタチオダークチョコレート抹茶）」可不能錯過。

整顆開心果，被揉入宇治抹茶的黑巧克力完整包覆，兼具絲滑濃郁與清脆的口感。開心果本身的香氣，搭配上抹茶黑巧克力的深邃風味，交織出富有層次的味覺體驗。且不同於一般用白巧克力做基底的抹茶巧克力，這款以黑巧克力為基底的商品，看起來並沒有抹茶巧克力常見的綠色，而保持著黑巧克力特有的深巧克力色，無論從視覺還是味覺上更有成熟大人感。

在此基礎上，巧克力的外盒包裝採用黑色底搭配燙金的設計，多了一份雅緻感，不管是自用還是送人都不錯。

值得一提的是，這款「明治開心果巧克力 黑抹茶巧克力」是唐吉訶德限定商品，可趁著到唐吉訶德採買時一起購入！

唐吉訶德限定：抹茶黑巧克力

比起堅果巧克力，更喜歡吃單純的巧克力的你，會更適合「抹茶黑巧克力」。它將帶有優雅花香的秘魯產可可，與香氣醇厚的西尾抹茶結合，是一款可細細品味不同「香氣」的抹茶巧克力。

與有著花香且濃醇的黑巧克力搭配，讓西尾抹茶盡顯它所擁有的茶香，交織成格外優雅知性的風味。不僅在入口時可嚐到可可與抹茶交疊出的豐富香氣，隨後還能感受到慢慢浮現的餘韻，是喜歡巧克力和抹茶的朋友們值得一試的體驗。

和前面一款巧克力一樣，由於同樣使用黑巧克力作為基底，巧克力本身和一般印象中的「抹茶巧克力」不同，沒有鮮綠色的外表，而是呈現深邃的巧克力色。其包裝外盒設計，也以黑色底搭配燙金設計，呈現出雅緻感，很適合送給喜歡抹茶巧克力的朋友。盒內的巧克力是單獨包裝，買來當伴手禮在辦公室分發給同事也很不錯。

這款抹茶黑巧克力也是唐吉訶德限定商品。蠻推薦把這款巧克力與上一款「明治開心果巧克力 黑抹茶巧克力」，以及明治杏仁巧克力抹茶或夏威夷果巧克力抹茶一起帶回家，比較一下不同抹茶巧克力的差異。

部分日本限定：galbo

在日本各處超商和超市都能見到的「galbo」，想必是不少巧克力零食愛好者的心頭好。

不同於一般的巧克力，galbo是先讓巧克力充分滲入酥脆的烘焙點心中，再於外層包覆巧克力。咬下去時，能感受到酥脆卻又帶著濃郁巧克力感的獨特質地；內部吸收的巧克力也會在口中逐漸散開，形成其他巧克力點心少見的特別口感。

而且，它外層的巧克力採用較不容易沾手的包覆方式，並有夾鏈袋包裝可選擇，即便是旅行途中、工作辦公或學習時攜帶品嚐都很方便。

galbo有兩款經典口味，一款是原味巧克力，一款則是日本限定的草莓顆粒。

galbo草莓顆粒，是在外層草莓巧克力中揉入冷凍乾燥草莓顆粒，搭配吸收巧克力的酥脆點心，讓草莓的酸甜與巧克力的濃郁在口中相互融合，帶來格外清爽的餘韻，特別適合喜歡酸甜口味的朋友。再說了，由於是這個口味是日本限定商品，很適合買回去送給親友。

值得一提的是，除了原味巧克力與草莓顆粒等經典選擇，galbo不時會推出一些季節限定口味，例如地瓜、焦糖等。大家到日本逛超商或超市時，不妨留意看看，也可說是galbo粉絲到日本旅遊的樂趣吧。

季節限定口味也有：果汁QQ軟糖

最後一款是日本軟糖控們的好朋友「果汁QQ軟糖」——作為日本經典的長銷軟糖系列，它可說是不少外國朋友到日本時掃貨的對象之一。

這款果汁QQ軟糖使用從世界各地精選而來的果汁製作，不僅口味豐富，還將每一顆軟糖做成相應的水果造型，打開包裝後看起來格外可愛。製作時採用「果汁100（原汁換算）」的配方設計，以濃縮前的原果汁換算，使用相當於商品重量的果汁量，將濃郁的水果風味凝縮在一顆顆軟糖中。此外，系列商品不使用著色劑，並呈現各具特色的咀嚼感。外包裝上還會標示咀嚼感等級，購買時可以依照自己喜歡的口感挑選。

果汁QQ軟糖的經典口味主要有「溫州蜜柑」、「葡萄」與「麝香葡萄」三款，除此之外也會定期推出季節限定商品，而且每年登場的種類還可能不同。在日本旅行時發現從未看過的限定包裝，可要把握機會嚐嚐看，因為錯過了的話，未來還有沒有機會嚐到也不好說。（笑）

它們的包裝，也都採用夾鏈袋裝設計，吃不完時重新封好、放進隨身包或口袋中也很方便，一樣也是適合旅行途中解饞，或買回家送人自用！

Kevin老師的推薦 你最喜歡哪一個？

這次和大家分享了Kevin老師近期推薦的這5款日本零食，不知道你對哪一個最有興趣？別忘了趁著到日本旅遊時，到唐吉訶德、超市或超商買來嚐嚐看，再決定要不要掃購回家分送親友！

▶︎ 關於Kevin老師詳細的推薦感想，記得到老師的Youtube頻道收看唷！

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