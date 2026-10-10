新潟佐渡島自由行 SADO NIIGATA PASS四天三夜景點推薦

說起新潟，只想起滑雪和大地藝術祭？這個夏天，我們從新潟市玩到佐渡島，見識了可愛又好拍的風鈴祭、《神隱少女》中出現的盆舟、宛如《天空之城》場景的遺址，還體驗了夜划海上獨木舟！這就來和你分享非雪季的新潟魅力。

新潟與佐渡島：港町小鎮、寶島與世界文化遺產

佐渡島與《神隱少女》中的盆舟場景連結，是許多旅人對它的第一印象。這座名符其實的「寶島」，除了擁有豐富的山海美景、美味稻米與海鮮，以及獨木舟與SUP等戶外體驗，更因深厚的礦山歷史，於2024年登錄為世界文化遺產。其中，宛如吉卜力《天空之城》場景的北澤浮游選礦場遺址，更是粉絲不可錯過的朝聖地。

這趟夏日旅程，我們自東京搭乘上越新幹線直抵終點站「新潟」。這座位於信濃川出海口的港口城市，充滿獨特的 Chill 感。我們利用「SADO NIIGATA PASS（佐渡新潟套票）」串聯佐渡島的寶島風情與新潟市區的漫遊時光——無論是有千年歷史卻很時尚的白山神社、地標萬代橋，還是能大啖鮮美海產的 Pier 萬代與特色居酒屋，都讓這場旅程豐富多樣。

SADO NIIGATA PASS：四天三夜之旅交通好夥伴

玩新潟佐渡島一帶，有「SADO NIIGATA PASS」在手會方便很多。它是專為外國遊客推出的交通套票，售價為10,000日圓。

套票中主要包含4大票券，分別是「新潟港至佐渡島兩津港的汽車渡輪來回船票（上方大圖左邊的綠色部分）」、「新潟站至新潟港的巴士來回票（上方大圖右邊的藍色部分）」、「新潟市觀光循環巴士一日券（左下方小圖）」和「佐渡島內巴士三日券（右下方小圖）」，以較優惠的價格一次串聯新潟市區與佐渡島內的大眾交通。

套票中也會包含一份渡輪航班的時刻表。若有需要，也可以在佐渡汽船的官方網站上查詢。

不僅如此，手持套票，還能在一些特定店家和服務中享有優惠，且可在佐渡島的相川和南佐渡觀光服務中心中，免費租借2小時電動自行車。

這份套票自購買日起10日內有效，需事先線上預約，並持護照至新潟車站內的新潟市觀光案內中心兌換。

Day1 新潟市區一日遊：港町美食風鈴祭

SADO NIIGATA PASS之旅的第一天，我們建議先玩新潟市區，並在此住一晚，第二天一早再搭船前往佐渡島，行程安排起來會比較順。

無論你是從東京搭新幹線到新潟，還是從台灣直飛，開始走行程之前，都先到 位於JR新潟站的「新潟市觀光服務中心」，出示套票預約證明與護照來兌換。

新潟市觀光服務中心裡，不僅能蒐集觀光情報，也能找到前往佐渡島的渡輪航班資訊。領好票券後，可順便確認隔天要搭乘的渡輪船班班次。且服務中心中也有設置共用插座，提供遊客使用。

另外，新潟市觀光服務中心的營業時間是一般是9:00～19:00。在年底和年初時，會因為日本過年的關係，營業時間會有所變動。像12月30日與1月3日只營業到18:00，且2026年12月31日至2027年1月2日，以及2027年2月16日確定為休館日，無法領取票券。前往取票時要留意一下。

下面，先拿出套票中的「新潟市觀光循環巴士一日券」，跟著JR新潟站內的指示牌找到18號公車站台，搭上新潟市觀光循環巴士，出發到新潟市區走走逛逛吧。

推薦景點｜新潟總鎮守 白山神社

作為新潟地方總鎮守的白山神社，無疑是新潟縣內代表性的神社之一，歷史之悠久僅次於彌彥神社。而新潟這一帶最早的市區，其實就是以這座白山神社為中心繁榮起來的，可見白山神社在當地的地位。

白山神社內供奉的，是以締結良緣聞名的菊理媛大神，十分受到當地女性的歡迎。在神社境內也能找到很多可愛的授予物，像是有趣的鯛魚御神籤、可愛的姬守、幸守和各色御朱印等。筆者個人很喜歡它們的「月詣御朱印」，是每個月會有不一樣圖樣設計的可愛御朱印。

值得一提的是，白山神社的「夏詣」頗有人氣——自入夏的6月開始，神社內會接連舉辦「七夕風鈴祭」、「夏祭」、「蓮祭」、「半年詣」祭典，可說是當地的夏日風物詩。而8月時，還會有新潟當地著名的傳統祭典「住吉祭」登場。我們這次造訪時，正是七夕風鈴祭期間。

白山神社所在地同時是一座名為「白山公園」的大公園，周遭自然綠意豐富不說，也有小庭園可散步休閒。這一帶春時可賞櫻和紫藤，初夏可賞繡球花和蓮花，秋天有紅葉，冬天則有機會見到雪景！

新潟總鎮守 白山神社（新潟総鎮守 白山神社）地址：新潟県新潟市中央区一番堀通町1-1參拜時間：6:00～19:00※春祭（4月12日～18日）、七夕風鈴祭・夏祭（6月29日～7月18日）祭典期間，則為6:00～21:00授予所營業時間：一般為7:00～19:00大眾交通方式：搭乘新潟市內觀光循環巴士至「白山公園前」，下車步行約1分鐘。

推薦景點｜萬代橋

說到新潟市的地標，莫過於這橫跨日本第一長河「信濃川」的萬代橋。萬代橋的歷史，可以追溯到西元1886年的明治19年，當時建造的第一代萬代橋，是信濃川下游地區的第一座橋，大大便利了大河兩岸的運輸通行。

如今現存的橋梁，是完成於1929年的第三代。其以六座連續拱形橋孔及花崗岩外觀形成沉穩優雅的輪廓，並被指定為日本國家重要文化財。寬闊的大橋上，可欣賞信濃川與新潟市街交織的景色，且河岸更是當地人休閒放鬆的好地方。河岸兩側有可以BBQ的烤肉區，也有設置一些河岸座位，讓居民和遊客都可以在這兒放空休憩，感受新潟作為港都與「水之都」的城市氛圍。

萬代橋（万代橋）地址：新潟県新潟市中央区万代～下大川前通 大眾交通方式：搭乘新潟市內觀光循環巴士至「萬代商業城（万代シテイ）」下車，步行約1分鐘。 JR「新潟」站萬代口步行約15分鐘。

推薦美食｜須坂屋蕎麥麵 新潟站前店

來到新潟，不嚐嚐當地的經典美食「片木蕎麥麵」可說不過去。片木蕎麥麵的之所以會命名為「片木（へぎ）」，是因為他們會將蕎麥麵，以一口大小整齊盛放在稱為「片木」的木製器皿中。且由於不同於一般蕎麥麵是主要以麵粉黏合，片木蕎麥麵是以布海苔作為黏合材料，所以麵體帶有一點海苔綠，且嚐起來更加滑順清爽。

新潟在地的朋友帶我們造訪的是JR新潟站前的片木蕎麥麵名店「須坂屋蕎麥麵」，日式風味十足的店內空間寬敞舒適，且座位數也比較多。店內有可中英文點餐的平板，即便不會日文也OK。

餐點的部分，除了片木蕎麥麵外，推薦可配天婦羅一起享用，吃起來更滿足。而如果用餐時向店員出示「新潟市觀光循環巴士一日券」，則可獲得優惠小驚喜。

須坂屋蕎麥麵 新潟站前店（須坂屋そば 新潟駅前店）地址：新潟県新潟市中央区弁天1-4-29 IMAビル1～3階營業時間：週一～六 11:00～24:00（23:30最後點餐）週日 11:00～22:00（21:30最後點餐）公休日：無大眾交通方式：JR新潟站萬代口出站，步行約4分鐘。

推薦景點｜Befco米果展望室

Befco米果展望室位於朱鷺展覽館旁的新潟日航酒店31樓，距離地面約125公尺。展望室擁有開闊的360度視野，可以俯瞰新潟市區、眺望信濃川河口、日本海與五頭連峰，天氣晴朗時，也能望見佐渡島，無疑是全覽新潟佐渡一帶地理特色的好地方。

除了白天欣賞港町水岸風景，傍晚與夜間也能在此看日落及城市夜景。展望台內同時還有一些可以購買紀念品和伴手禮的地方，更有Sky Lounge可以坐下來吃點東西賞景。

Befco米果展望室（Befcoばかうけ展望室）地址：新潟県新潟市中央区万代島6番地1營業時間：8:00～22:00（最終入場21:30）※ 特定活動舉辦時，可能會縮短營業時間。公休日：不定時公休大眾交通方式：搭乘新潟市內觀光循環巴士至「Pier萬代（ピアBandai）」下車，步行約15分鐘。

推薦景點｜Pier萬代

有山有海的新潟，匯聚了許多天然好食材及美食，而新潟市內的Pier萬代，就是一個能將之一網打盡的複合型市場。市場內有海鮮水產區、肉類蔬果農產區、酒水區以及各式餐廳。

在Pier萬代的水產市場中，可以找到現烤海鮮、水煮螃蟹，又或者是會用新鮮海產做成的壽司、海鮮丼及特產碳烤醃漬海鮮等。若有看到想吃的，可以買來坐下享用。設施內有半露天的座位，也有全室內的座位可以自由選擇。

除了能嚐到新鮮的水產外，到農產區或酒水區也能找到許多道地的小點心或伴手禮，例如來自新潟各地產的越後米、通常不縣外銷售的美味毛豆、當地的牛肉商品，以及從日本酒到葡萄酒等全種類的當地酒品等。

Pier萬代（ピアBandai）地址：新潟県新潟市中央区万代島2營業時間：各店鋪和區域不同，市場基本為9:00～19:00（冬天只營業到18:00），其他餐廳店舖則請個別查閱官方網站。公休日：各店鋪不同，具體請個別查閱官方網站。大眾交通方式：搭乘新潟市內觀光循環巴士至「Pier萬代（ピアBandai）」下車。

推薦美食｜BAY STANDARD by SUZUKI COFFEE

如果你喜歡咖啡，那到Pier萬代時，可以造訪新潟當地的咖啡品牌SUZUKI COFFEE的店舖「BAY STANDARD」。雖然BAY STANDARD的店內空間不大，卻常備有50種以上的咖啡豆，更陳列著許多包裝設計特別可愛的濾掛咖啡與Pier Bandai限定包裝商品。

BAY STANDARD內每天會提供兩種不同的黑咖啡，讓來客可以依照自己的心情和口味選擇。此外，店內的咖啡霜淇淋也十分有人氣。

若相比黑咖啡，你更想喝拿鐵，那在BAY STANDARD旁邊的BAROQUE可能更適合你。同樣也是SUZUKI COFFEE旗下的店舖，BAROQUE則是以拿鐵咖啡為主題，不僅提供美味的拿鐵咖啡，也售有適合拿鐵的咖啡豆喔。

BAY STANDARD by SUZUKI COFFEE地址：新潟県新潟市中央区万代島2-8 ピアBandai内營業時間：10:00～18:30※冬季1月～2月末的平日則為10:00～18:00公休日：不定時公休大眾交通方式：搭乘新潟市內觀光循環巴士至「Pier萬代（ピアBandai）」下車。

推薦景點｜今代司酒造

距離JR新潟站只有15分鐘腳程的今代司酒造，是新潟市區少數能參觀釀酒的老字號酒廠。創業於1767年，酒廠的建築外觀至今依然保存古色古香，而透過酒廠的導覽，可以了解新潟以及今代司酒造的清酒使用的米、水與釀造方式，並在參觀後穿上酒廠的法披和圍裙，拍攝紀念照，還可以品嚐幾款酒品。

酒廠內部的參觀需要事先線上預約。如果沒有想要觀摩酒廠，只單純想要試喝酒品的話，則不需要另外預約。酒廠內有分兩種不同的試喝菜單：一種是免費的選項，能品嚐一種當季酒品，外加兩種無酒精的甘酒；一種是1500日圓的選項，能品嚐10種以上不同的酒品各一杯。

酒廠中的販售商店中，能找到很多讓人很想帶回家的酒品以及相關伴手禮，其中筆者覺得很特別的有用釀梅酒的梅子製成的梅子醬。店內還有酒水扭蛋，可以用一枚500日圓的硬幣，「扭」到一瓶日本酒帶回家。

今代司酒造地址：新潟県新潟市中央区鏡が岡1-1營業時間：商店 9:00～17:00※ 酒藏導覽時間依預約場次公休日：年末年初及其他臨時休業日，需要確認大眾交通方式：JR新潟站步行約15分鐘。

推薦美食購物｜CoCoLo新潟（CoCoLo新潟）

CoCoLo新潟是與JR新潟站共構的商業設施，匯集餐廳、甜點、生活雜貨與新潟伴手禮店。館內不僅能找到如米菓、清酒、海產加工品等的新潟人氣伴手禮以及新潟風格雜貨，還有集結了新潟五大人氣拉麵店的拉麵街，及酒友們多少都聽過的品酒處「PONSHU館」。

無論是想在回程購買伴手禮，還是在等車前想吃吃喝喝逛逛，CoCoLo新潟無疑都是超級方便的選擇。

CoCoLo新潟地址：新潟県新潟市中央区花園1-1-1營業時間：一般為10:00～20:30，拉麵街等一部分店舖營業時間不同，具體請查閱官方網站。公休日：一年公休3天，具體請查閱官方網站。大眾交通方式：與JR新潟站直通，從各剪票口步行即可抵達。

推薦美食購物｜PONSHU館 新潟站店

有去過越後湯澤的酒友們，想必對PONSHU館不會陌生。來到新潟市，你一樣能在JR新潟站的CoCoLo中，見到每次都會站在店門口的「酒醉大叔」，「招呼」你入店看看新潟的當地的美酒和美食。

PONSHU館最受歡迎的品酒機，集結新潟縣內各酒藏的清酒，遊客可使用代幣自行選酒試飲。不僅如此，新潟的品酒機區還放有來自日本各地的鹽，可一邊品鹽一邊品酒。 購買兌換5枚代幣的時，若出示「新潟市觀光循環巴士一日券」，則可加贈1枚代幣。

當然，館內也販售米菓、調味料、酒類甜點及各式新潟伴手禮，還能找到像是用100%使用新潟產的山田錦所釀造的獺祭等新潟限定商品。

PONSHU館 新潟站店（ぽんしゅ館 新潟驛店）地址：新潟県新潟市中央区花園1-1-1 CoCoLo新潟内營業時間：9:00～21:00（品酒機區為9:30～20:30，20:15最後入場）大眾交通方式：位於JR新潟站直通的CoCoLo新潟內，從西口剪票口步行即達。

推薦美食｜海鮮家 葱坊主

作為新潟縣內的港町，新潟市聚集了各式好米、生鮮食材、美酒與鄉土料理。而若想要一次品嚐到新潟當地的美味，造訪居酒屋絕對不會錯。這次新潟當地朋友推薦我們的，是位於JR新潟站南口附近的居酒屋「海鮮家 蔥坊主」——以日式老宅與老酒廠為主題設計的店舖空間寬敞舒適，氣

而店內菜單包括以佐渡近海漁獲在內的當季新鮮海產、新潟產的越光米、越後牛調製的各色料理，也能吃到如長岡名物的栃尾油豆腐、新潟名物的半炸雞翅和當地的鹽水毛豆等地方特色美食，更不用說還有新潟日本酒的6種品酒組合了！用餐最後，來一鍋海鮮家 蔥坊主特色的越後牛釜鍋炊飯，加上特製的高湯變成茶泡飯品嚐也很美味。

海鮮家 葱坊主（海鮮家 葱ぼうず）地址：新潟県新潟市中央区笹口1-10-1營業時間：17:00～24:00（23:30最後點餐）公休日：無大眾交通方式：從JR新潟站南口出站，步行約5分鐘。

Day2～4 佐渡島三日遊：從吉卜力聖地到世界遺產

SADO NIIGATA PASS之旅的第二天一早，可前往新潟港搭乘佐渡汽船前往佐渡島囉！

前一晚下塌在JR新潟站附近的話，早上只要步行到JR新潟站，回到前一天搭乘新潟市觀光循環巴士的18號公車站台隔壁——17號公車站台，便可以搭上前往新潟港。這段前往新潟港的車票，也已經包含在「SADO NIIGATA PASS」中，所以無需另外購票。

前往佐渡島的船，其實有分渡輪（上左圖）和噴射水翼船（上右圖）兩種。渡輪因為船大，一般比較穩，往返新潟港與佐渡島的兩津港之間，單程需要約兩個半小時，途中可以任意上甲板散步吹風，很有船旅的感覺。相對的，噴射水翼船比較輕巧，航行速度較快，約一個多小時就可抵達。但途中無法出船艙，基本都要待在自己的座位上。

SADO NIIGATA PASS中的來回船票，是渡輪二等艙的船票。根據渡輪船型不同，二等艙的座位型態也略略不同，不過基本上都有軟通鋪及椅子座位可自由選擇。

而渡輪的一等艙座位，則主要為單獨的沙發椅的指定座位，也有臥鋪，以及更高級的包廂房間。

不管是想要將渡輪的座位升等，還是想要選擇搭乘噴射水翼船節省時間，都需要在港口售票處另外補差價。

建議大家往返可以分別體驗兩種不同的船，體驗感很不一樣！

抵達位於佐渡島中東部的兩津港後，收好回程的船票以及回到JR新潟站的公車票，拿出「佐渡島內巴士三日券」，開始佐渡島之旅囉。

佐渡島是日本本州範圍內最大的離島，其面積是東京23三區總面積的約1.4倍。島上不僅多平原，也有海拔1000公尺以上的山，卻沒有像熊這樣的大型動物。正因為島內多平原，因此亦盛產稻米，處處能見到寬闊的水田。而有的時候水田的後面就是海，有時候水田後面有山。幸運時還能在水田間見到一度瀕臨絕種的鳥類「朱鷺」。

從大佐渡Skyline的白雲台望見的星空（圖片提供：佐渡觀光交流機構）

由於自然環境佳，夜晚光害較少，因此佐渡島全島都很適合觀星，且在天氣暖和時能找到一些夜間的海上活動體驗。

圖片截圖自佐渡巴士

也正是因為佐渡島面積廣，公車路線也比較多，大家可以先看一下島內的公車路線圖，大概有個概念。下面我們將大概分成「西北部」、「西南部」及「中部」這三大區，來分享佐渡島的一些景點、美食與旅宿設施。

推薦景點｜KIRARIUM佐渡（西北部）

2024年以「佐渡的金山」之名登錄為世界文化遺產的佐渡島，又有金銀島之稱。而位於島內西北部相川一帶的博物館設施「KIRARIUM佐渡」，是可了解佐渡的金山歷史的入口。

館內透過影像、模型與數位展示，說明西三川砂金山、鶴子銀山及相川金銀山的發展，以及採礦、選礦與冶煉技術的演變。透過參觀，可以大致掌握當地礦山的範圍與歷史，再加下來前往如佐渡金山或北澤浮游選礦場等相關景點時，更容易深入其境。

KIRARIUM佐渡（きらりうむ佐渡）地址：新潟県佐渡市相川三町目浜町18-1 營業時間：8:30～17:00，展示室16:30最後入場。公休日：12月29日至1月3日大眾交通方式：搭乘本線至「KIRARIUN佐渡」站下車即達，車程約60分鐘。

推薦景點｜史跡 佐渡金山（西北部）

佐渡金山擁有約400年的採礦歷史，是世界文化遺產「佐渡的金山」的重要組成。如今變成史跡的坑道，被整備成臨場感極強的金礦博物館，重現了舊時代礦工艱鉅的生活和工作場景，同時敘述了不同時代採礦的作業方式及相關文化。這些展示的人偶，有一部分是會動和說話的喔！

不僅如此，在這裡還能見到長期露天採掘之後，在山體留下的巨大裂痕，被稱為「道遊之割戶」。

我們到訪時正好是7月盛夏，礦山坑道與戶外的溫差將近十度，確實有種出入冷氣房的感覺。怕冷的朋友建議帶上保暖衣物備用。有趣的是，也正因為坑道內外溫差大，坑道如今也有一部分備用來做為酒窖，提供當地一些酒廠存放酒品。

如果在設施內想要購買金箔霜淇淋，可以出示「佐渡島內巴士三日券」，享受減免50日圓的優惠。

史跡 佐渡金山地址：新潟県佐渡市下相川1305營業時間：4～10月 8:00～17:30（16:00最後入場）11～3月 8:30～17:00（15:30最後入場）大眾交通方式：搭乘前往「佐渡金山」方向的本線至「佐渡金山前」站下車即達。若搭乘前往「相川」方向的本線班次，則須在「相川」轉車。

推薦景點｜北澤浮游選礦場遺跡（西北部）

巨大的階梯狀混凝土建築，被綠意包覆地鬱鬱蔥蔥，宛如吉卜力動畫電影《天空之城》的場景一般——這座北澤浮游選礦場遺跡，曾是支撐佐渡礦山近代化的重要設施。

據說過往它將處理銅礦的浮游選礦技術，應用到金銀礦的處理上，曾一度是東亞規模最大的選礦廠。

看著眼前的場景，會讓筆者想起水金九的水湳洞十三層遺址。只是水湳洞十三層遺址真的只能遠觀，北澤浮游選礦場卻彷彿是一座公園，能更近距離地感受遺址建築的宏大。

目前到2027年1月5日，北澤浮游選礦場晚間會點燈至22:00。晚上在燈光照映下的遺跡建築，呈現出與白天不一樣的奇幻氛圍，值得感受一下。

北澤浮游選礦場遺跡（北沢浮遊選鉱場跡）地址：新潟県佐渡市相川北沢町3-2營業時間：24小時開放※ 2026年度夜間點燈期間：2026年4月17日～2027年1月5日 ※ 點燈時間：4～9月 19:00-22:00｜10～1月 17:00-22:00大眾交通方式：搭乘本線或七浦海岸線至「相川博物館前」，下車步行約2分鐘。官方網站

推薦體驗｜達者海岸夜划獨木舟（西北部）

達者海岸位於尖閣灣一帶，以透明度高的海水及受到岩岸包圍的海灣景觀聞名。就在這樣的海灣美景下，有特別的夜划獨木舟可以體驗！

日落後出航的獨木舟，船底會有燈光照映，在夜幕下的海上成了一盞一盞琉璃藍色的小燈。自然環境絕佳的佐渡島，同時也是星空觀測的好地方，而在晴朗的夜裡划獨木舟，也能同時仰望天上流淌的銀河。

夜划獨木舟的體驗，通常包含了裝備說明、安全講習和划船練習，所以即便是第一次划獨木舟也不用擔心。參與體驗需要事前預約，活動時間一般抓2小時，由於結束時間比較晚，建議回程可以先預約計程車接送，或活用宛如佐渡島島內UBER的「SADO SHARE RIDE」來預約接送。

另外，若相比獨木舟，更喜歡SUP立式划槳的話，這裡也能體驗喔。

達者海岸夜間獨木舟（達者海岸ナイトカヤック）地址：新潟県佐渡市達者486 海水浴場活動時間：採預約制，依活動方案及集合時間而定。公休日：依海況、天候及官方公告。大眾交通方式：搭乘本線至相川後轉乘海府線，於「尖閣灣達者」下車，步行約5分鐘。※ 夜間體驗結束時可能已無公車，回程交通可活用 SADO SHARE RIDE 的叫車服務。

推薦旅宿｜NIPPONIA 佐渡相川金山町（西北部）

我們這次在佐渡島下塌的是，位於西北部相川一帶的特色旅館「NIPPONIA 佐渡相川 金山町」。

這家旅館以「整座城鎮都是旅館」為概念，將分布於相川街區的歷史建築改造成客房，讓住客不只是入住一棟老宅，更是住進了昔日金山城鎮的生活空間。

我們入住的房間，是由一般民宅「清水家」改造的住宿空間。內部的裝潢設計延續復古風格，能見到許多頗有韻味的古董傢俱，且客房中也能見到一些佐渡當地的傳統工藝品，如用裂織手法織成的寢具裝飾、無名異燒的陶杯等。

除了以民宅改建的客房外，也有由土窯、町屋或礦山住宅改建的客房。

旅館的早餐，可移步到當地街區的餐廳中享用，也可選擇在房間裡享用。若是在房間內享用早餐，服務人員會在指定時間將早餐餐盒送到房間門外。這用兩層竹籠裝著的日式早點，精緻可愛且美味。餐點食材大多都來自當地，飯糰也是採用佐渡米製成的。

值得一提的是，NIPPONIA佐渡相川金山町提供入住旅客的Welcome Drink也很有趣。旅客可以憑著兌換券，到旅館街區內指定的在地商店中，兌換指定酒水或飲料。這個到在地商店兌換酒水飲料的體驗，彷彿讓Welcome Drink也成了旅程中特別的回憶。

需要注意的是，由於NIPPONIA 佐渡相川 金山町是以整個地區作為旅館，並沒有固定的旅館大廳。他們Check in的地點，因不同時間段分成「KIRARIUM佐渡」與「NIPPONIA佐渡相川金山町 清水家棟」兩處，前往入住時記得確認地點。

NIPPONIA佐渡相川金山町地址：新潟県佐渡市相川二町目23 NIPPONIA佐渡相川金山町 清水家棟大眾交通方式：搭乘本線至「相川」下車，步行約5～10分鐘。※ 由於客房分散於相川町內，辦理入住地點及前往客房方式須依預約通知確認。Check in / Check out：15:00～20:00 / ～11:00

推薦體驗｜電動自行車漫遊佐渡島（西南部、西北部）

位於佐渡島南部的小木港，是島上的又一大港。而南佐渡觀光服務中心，就位於小木港前，是蒐集小木、宿根木及南佐渡資訊的實用據點。同時如果想要騎電動自行車漫遊一下，也可以在觀光服務中心中租借。

憑藉手上的「SADO NIIGATA PASS」在南佐渡觀光服務中心租借電動自行車，可享受兩個小時免費的優惠。除了南佐渡觀光服務中心有提供租借電動自行車服務外，在KIRARIUM佐渡所在的相川觀光服務中心也有同樣的服務，可享同樣的優惠。

兩個觀光服務中心所提供的電動自行車車型，包括了運動型電動自行車、都市型電動自行車及迷你運動型電動自行車三種可選擇。安全起見，島內騎自行車需戴安全帽，而安全帽在觀光中心租自行車時也能免費出借。

南佐渡觀光服務中心（南佐渡観光案内所）地址：新潟県佐渡市小木町1935-26營業時間：8:30～17:30大眾交通方式：搭乘小木線至「小木港佐渡汽船」下車後步行即達。

推薦景點｜宿根木（西南部）

如果有看過日本漫畫作品《黃金神威》，想必對宿根木的大名不會陌生。

過去因北前船航運與船舶產業而繁榮的宿根木，至今依然保留了港町與船匠聚落的生活風貌，現被列為重要傳統建造物群保存地區。

這裡聚集大量木板壁古宅，一個個穿插在坡道上，造就了一條條蜿蜒狹窄的巷弄，飄著港村聚落特有古樸氛圍。

散步其中，可以感受時間流淌的感覺，而穿過巷弄之後能遇見的一道道風景，更是在宿根木漫遊的樂趣之一。散步其中，可以感受時間流淌的感覺，而穿過巷弄之後能遇見的一道道風景，更是在宿根木漫遊的樂趣之一。

宿根木至今依然有居民居住，同時有一些可入內參觀公開民宅，如清九郎的家、金子屋等，還有一些寺院神社及公共設施。

你不僅可從建築與生活器具走讀宿根木的過往，也能發現一些真讓你有種穿越時空的寧靜景色。

宿根木地址：新潟県佐渡市宿根木營業時間：聚落可自由散步；公開民宅及各設施開館時間各不同。大眾交通方式：搭乘小木線至「宿根木」下車即達。

推薦體驗｜宿根木盆舟（西南部）

初次拜訪佐渡島，少不了要體驗一下佐渡島最有名的「盆舟」囉！而且，這也是在吉卜力動畫電影《千與千尋》中出現過的「場景」。佐渡之所以會有盆舟，最初是當地居民在礁岩密布的海岸採集海藻、鮑魚與螺貝時所用的工具。為了找海藻、鮑魚與螺貝，他們還會使用特製的「潛水鏡」從水面上觀測海中狀況，可真是當地先民的智慧。

宿根木的盆舟體驗，一般有A、B、C三種不同方案可選擇，主要是體驗時間和路線的差別。依方案與海況不同，還可能沿著小木半島海岸欣賞岩壁、洞穴與清澈海水。一般方案不需要預約，但若是想選擇更特別的「落日晚霞方案」、「篝火夜間方案」或「黑夜方案」的話，就需要事前預約了。

宿根木盆舟（宿根木・はんぎり）地址：新潟県佐渡市宿根木393營業時間：9:00～18:00 ※ 可能因海況停航公休日：11月下旬至3月中旬大眾交通方式：搭乘小木線至「宿根木」下車，步行約1分鐘。

推薦美食｜佐渡島十千萬

在小木港一帶的街區中，藏了一家用佐渡米粉烤製的鯛魚燒甜點咖啡屋「佐渡島十千萬」。他們家的鯛魚燒不僅活用了佐渡島當地食材，內餡種類也很有特色，會依據店主入手的食材來搭配甜餡兒或是鹹餡兒。

當然，店內也有還有各式咖啡飲品，且夏季時還會推出的多種刨冰也很有人氣。我們造訪時因為天氣太熱，所以之吃了刨冰。這裡推薦一下佐渡島黑無花果刨冰，嚐起來酸甜恰到好處，還有大顆大顆的無花果肉，解熱又特別。

佐渡島十千萬（佐渡島十千万）地址：新潟県佐渡市小木町240-1營業時間：10:00～17:00左右大眾交通方式：搭乘小木線至「小木」下車，步行約3分鐘。官方IG

推薦美食｜佐渡乳業（中部）

有著可愛的朱鷺包裝設計的佐渡鮮奶、有點古早味設計的佐渡奶油，都可說是造訪新潟佐渡島一帶時必入手打卡的美食選項。

而既然都來到佐渡島了，不妨造訪佐渡乳業本社旁的直營店Milk Pot看看吧。這裡不僅可以買到超新鮮的佐渡鮮奶、起司等乳製品及甜點，還能嚐到以佐渡牛乳製成的霜淇淋！

作為到訪紀念，和本社外的大型的朱鷺鮮奶盒拍照留念也不錯。

佐渡乳業直營店「Milk Pot」（佐渡乳業直売所「みるく・ぽっと」）地址：新潟県佐渡市中興122-1營業時間：10:00～16:00公休日：4～10月 無休11～3月：週三公休、1/1公休大眾交通方式：搭乘本線、國仲線、金丸線等路線至「金井」下車，步行約5分鐘。

推薦美食｜SAREDO飯糰 佐和田店（中部）

新潟的米出名，其中佐渡的米在新潟的米中又是「名門」。SAREDO飯糰正是一家以佐渡米為主角，結合島上魚鮮與農產品製作不同口味的飯糰專賣店。店內販售的三角飯糰每日手工捏製，且種類十分多樣，像是經典的「佐渡鮭魚口味」、能同時嚐到鮭魚和魚子的「魚親子口味」等。根據不同時令，也會推出季節限定口味。

除了飯糰外，SAREDO飯糰也有販售一些熟菜和日式豬肉味噌湯，且部分店舖也有早餐套餐可以選擇。

目前SAREDO飯糰在佐渡島上有三家店。一家是在兩津港，一家是我們造訪的佐和田店，還有一家在金井。我們這次是打算外帶到打卡景點「AMEYA棧橋」吃，所以選了離它只有約12分鐘腳程的佐和田店造訪。

佐和田店店內也有可以用餐的空間，想要在室內享用的話也不是問題！

SAREDO飯糰 佐和田店（されどおにぎり佐和田店）地址：新潟県佐渡市中原347-1營業時間：7:00～18:00大眾交通方式：搭乘本線至「佐和田商工会館前」下車，步行約5分鐘。

推薦景點｜ AMEYA的棧橋（中部）

在佐和田海水浴場一帶的AMEYA棧橋，是一座朝真野灣延伸的木質棧橋。筆直的棧橋、海面與天空構成簡潔而富有延伸感的畫面，因而成為佐渡熱門拍照景點。白天可以欣賞開闊海景，傍晚則有機會遇見夕陽映照海面的景色。

佐和田海水浴場夏季開放時，能見到佐渡島內外的人們在海灘上戲水，且附近的海之家也會開始營業，能切身感受月9日劇常出現的日式夏日感。

棧橋附近有設置一些公共座位，天氣晴好爽朗時，像我們這樣帶著買好的飯糰「戶外野餐」也是頗愜意。

AMEYA的棧橋（あめやの桟橋）地址：新潟県佐渡市河原田本町315大眾交通方式：搭乘本線至「河原田諏訪町」下車，步行約6分鐘。

推薦美食｜迴轉壽司弁慶 佐渡本店（中部）

想要享受佐渡當地的新鮮海產和佐渡米，除了前面介紹的飯糰外，當然不能錯過的壽司。由鮮魚店直營的壽司弁慶系列店，是新潟佐渡一帶十分有名的海鮮壽司店，在東京上野也有門市。而它的本店正是在佐渡島，而且在當地也是人氣很高的迴轉壽司店。

主打以自佐渡近海取得的當季海鮮搭配佐渡米製成壽司，迴轉壽司弁慶 佐渡本店內的壽司品相豐富，依季節可能品嘗到佐渡有名的佐渡鮭魚、南蠻蝦、鰤魚、黑鮪魚及各式白肉魚等，能豪享多樣新鮮的海產。再搭配一碗用海鮮熬煮的味噌湯，真叫人吃得心滿意足。

迴轉壽司弁慶 佐渡本店店內空間不小，但因為非常受歡迎，即便是平日，也經常需要候位，尤其午餐、晚餐時段及旅遊旺季時，有意前往的話，安排行程時可多抓一些時間。

迴轉壽司弁慶 佐渡本店（廻転寿司 弁慶 佐渡本店）地址：新潟県佐渡市東大通833營業時間：10:30～21:00公休日：週二大眾交通方式：搭乘本線至「東大通」下車，步行約3分鐘。

推薦景點｜朱鷺之路田園風景與稻田藝術（中部）

像是帶了紅色假面的朱鷺，是一種氣息於水田和濕地之間的水鳥，過去曾廣泛棲息於日本各地。後來，因捕獵與棲息環境改變一度瀕臨絕種，而佐渡島成為牠們在日本最後的棲息地。

在日本環境省主導下，佐渡朱鷺保護中心經過人工繁殖與野外適應訓練，於2008年9月25日首次將10隻朱鷺試驗性放歸佐渡野外，此後持續進行放鳥與棲息環境整備，讓朱鷺重新在島上繁殖生活。也因此，朱鷺成為了佐渡島，乃至整個新潟縣的重要代表。

在佐渡島中部的下新穗周邊有大片大片的稻田田園風景，而這裡有條較常能見到野生朱鷺出現的道路，被稱為「朱鷺之路」。

每年7、8月水稻成長期間，若從朱鷺之路往東走，來到國府川河堤一帶的「與朱鷺共同生活的鄉里（朱鷺と暮らす郷）」，還可以從高處俯瞰稻田藝術。

幸運的話，身體帶著淡淡粉色的朱鷺，也可能在你眼前飛過喔。對賞鳥拍鳥特別有興趣的朋友，別忘了帶上望遠鏡或望遠鏡頭。

朱鷺之路田園風景（トキロード 田園風景）地址：新潟県佐渡市下新穂周辺大眾交通方式：搭乘國仲金丸線至「舟下入口」下車，步行約14分鐘。

推薦美食｜齋藤農園 Fruits＆Cafe Saito（中部）

Fruits＆Cafe Saito是當地水果農園——齋藤農園經營的農園咖啡店，使用自家產的水果製作飲品、刨冰及聖代甜點，在當地也十分受歡迎。

店內的甜點品項會隨季節變化。我們這次拜訪時，嚐到了草莓、蘋果及佐渡著名的OKESA柿子的水果刨冰。每種口味各有千秋，且大小份量剛剛好，十分消暑！

齋藤農園 Fruits＆Cafe Saito （齋藤農園 Fruits＆Cafe さいとう）地址：新潟県佐渡市新穂青木667-1營業時間：11:00～16:00公休日：週一，每個月的第一個週二及第四個週日。大眾交通方式：搭乘南線至「青木」下車，步行約5分鐘。

推薦景點｜清水寺（中部）

位於新穗地區山腳，藏了一座古樸幽深的古剎，名為「清水寺」。漢字看起來，和京都的清水寺同名，不過日文讀法不同。相傳這座古寺最早創建於西元808年的平安時代，當時從京都被流放到佐渡島的人，為了想要在島上找尋「家」的感覺，因而以京都清水寺的印象建了這座寺院。

經過逾1200年後，佐渡島上的這座清水寺呈現出與京都清水寺全然不同的氛圍。穿過仁王門後，筆直石階一路延伸進高聳杉林，石面覆滿青苔，安靜而神祕。

境內最具代表性的救世殿採和京都清水舞台相仿的懸造建築，卻因歲月痕跡與森林景觀顯得更為古樸幽深，宛若秘境。

清水寺地址：新潟県佐渡市新穂大野124-1大眾交通方式：搭乘南線至「新穂郵便局前」下車，步行約40分鐘，或搭配使用 SADO SHARE RIDE 的叫車服務前往。

新潟港都小熱鬧 佐渡島遺世獨立

這次和你分享我們從新潟到佐渡島的夏日之旅，並推薦活用「SADO NIIGATA PASS」來包辦交通，不知道哪部分最令你印象深刻？（笑）

新潟市內的港都氛圍，有種悠閒中帶著小熱鬧的感覺。而佐渡島真有種遺世獨立感，不管是它所擁有的山海田園景色，還是沈寂在時代中的港町聚落和金銀山。

不管是新潟還是佐渡島，春天和秋天也都是賞櫻和賞楓的好地方，且相比一些熱門觀光區，玩起來不用人擠人，想必能更加放鬆。當然，除了我們這次分享的景點外，新潟和佐渡島都還有其他很多有趣的景點和體驗，等著你我探索。

所以，找個機會，安排一趟到新潟和佐渡島漫遊之旅吧。

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