2026橫濱一日遊室內景點推薦｜最新設施、拍照打卡、逛街購物一次攻略

橫濱市區除了有適合散步的迷人港灣景色，也匯集了許多室內玩樂景點、拍照與購物設施。本篇精選3個適合作為雨天備案的橫濱一日遊景點，從2026年新開幕的沉浸式體驗館與色彩繽紛的互動博物館，到一次網羅購物與美食的必訪經典景點，帶你從早到晚體驗橫濱最新亮點與經典魅力！

① Wonderia橫濱 Supported by Umios：穿梭森林與深海！城市中的沉浸式自然體驗

2026年3月新開幕的室內景點「Wonderia橫濱 Supported by Umios」，是一座以探索自然、邂逅各種生物為主題的沉浸式體驗設施。透過充滿臨場感的數位影像，讓人暫時遠離城市喧囂，穿梭於森林、深海、洞窟等6大體驗區，展開一場充滿驚喜的奇幻冒險。

體驗時邊搭配Wonderia橫濱的官方App（目前支援英、日語），能讓探索樂趣更加倍。挑戰蒐集各種生物的相關資訊，成功完成任務，就能獲得限定紀念品、咖啡廳優惠券等好禮。

體驗結束後，可以到館內的Wonderia咖啡廳稍作休息，品嚐充滿特色的原創餐點。最後再到Wonderia伴手禮商店挑選限定周邊，把在Wonderia橫濱的回憶一起帶回家。

一路上能見到許多讓人忍不住想拍下來分享到社群的精彩瞬間。在深海區，可以像潛水般探索神秘的水下世界；來到湖泊與天空區，則能與天鵝一同感受從水邊展翅飛向天空的感覺；高原區更彷彿將時間快轉，能一次欣賞春夏秋冬的四季變化。Wonderia橫濱最大的魅力，就在於「透過影像，模擬與大自然互動的各種體驗」。

究竟有哪些必拍場景？又該怎麼玩，才能讓整趟體驗更加值回票價？歡迎參考我們的完整文章介紹，一起探索Wonderia橫濱的更多玩法吧！

Wonderia橫濱Supported by Umios（ワンダリア横浜 Supported by Umios）

地址： 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 タワー 3F、4F

營業時間：

週一～週四：10:00～19:00（最後入館時間 18:00）

週五～週日、國定假日及連續假期：10:00～21:00（最後入館時間 20:00）

休館日：不固定

從橫濱站怎麼去：＜JR根岸線＞關內站步行約1分鐘｜橫濱市營地下鐵＜藍線＞關內站步行約1分鐘

票價：成人（18歲以上）2,900日圓起

※票價依入場日期及時段不同而有所變動

官方網站

② 便便博物館：走進繽紛場景拍照互動玩遍便不害羞

另一個於2026年登場的橫濱室內新景點「橫濱 便便博物館YOKOHAMA BAY」，將原本有些令人難以啟齒的話題，搖身一變成為繽紛又可愛的主角。館內充滿鮮豔色彩，不只有各種吸睛的拍照場景，更準備了多項互動遊戲與趣味體驗。

館內有「便便卡丁車」、「便便製造機」等各種趣味互動遊戲，不論親子、情侶或朋友同行，都能盡情投入這個充滿歡笑的便便世界。部分體驗還提供簡體中文與英文說明，即使不懂日文，也能玩得很HIGH。

體驗結束後，當然也不能錯過各種以便便為主題的趣味周邊商品。原本讓人有點抗拒的元素，在這裡全都變得意外可愛，不妨挑幾樣充滿話題性的紀念品帶回家分送給親朋好友吧！

橫濱 便便博物館YOKOHAMA BAY（うんこミュージアム YOKOHAMA BAY）

地址： 神奈川県横浜市中区新港２丁目２−１ 橫濱世界港灣購物中心2F

營業時間：10:30～21:00

從橫濱站怎麼去：＜JR根岸線＞櫻木町站步行約16分鐘｜橫濱市營地下鐵＜藍線＞櫻木町站步行約18分鐘｜＜港未來線＞馬車道站步行約11分鐘

門票：依入場時間不同而有所變動（成人為2,000～2,800日圓之間）

官方網站（簡體中文）

③ 橫濱紅磚倉庫：一次盡享購物樂趣與百年歷史港都風情

想感受橫濱經典的港都風情，就不能錯過「橫濱紅磚倉庫」。充滿歷史感的紅磚建築與開闊的港灣景色相互映襯，是當地極具代表性的景點之一。天氣晴朗時，可以在戶外悠閒散步；遇上雨天或天氣不佳，也能走進館內慢慢逛，從服飾、生活雜貨到美食、橫濱特色伴手禮應有盡有。

此外，紅磚倉庫周邊也會隨著季節舉辦各式特色活動，例如冬季聖誕市集、草莓季等，讓不同時期造訪都能感受到不一樣的熱鬧氛圍與樂趣。

橫濱紅磚倉戶（横浜赤レンガ倉庫）

地址： 神奈川県横浜市中区新港１丁目１−１

營業時間：11:00～20:00

從橫濱站怎麼去：＜JR根岸線＞關內站步行約17分鐘｜橫濱市營地下鐵＜藍線＞關內站步行約18分鐘｜＜港未來線＞日本大通站步行約9分鐘

官方網站

橫濱交通指南：機場直達、近郊旅行、前往東京都心都方便

橫濱是日本關東地區重要的交通樞紐之一，光是橫濱車站周邊，就聚集了百貨公司、購物中心、餐廳等多家商業設施，喜歡逛街購物的話，不安排個半天可是逛不過癮的！

對海外旅客而言，橫濱的一大優勢就是往返機場相當方便。從羽田機場、成田機場皆可搭乘利木津巴士直達橫濱YCAT。YCAT位於橫濱Sky大樓內，鄰近橫濱車站東口，抵達後就能輕鬆展開橫濱行程。也方便前往鎌倉、熱海等人氣近郊景點，無論將橫濱作為關東旅程的起點或中繼站都很合適。

安排關東自由行時，不一定要全程以東京為住宿據點，也可以從機場先直接前往橫濱，再一路玩遍周邊近郊地區，最後回到東京繼續觀光或準備返國，讓整趟旅程的交通動線更加靈活順暢。

關東自由行首選橫濱！室內景點、港灣夜景與美食一次串連

透過影像與專屬App享受沉浸式體驗的「Wonderia橫濱」、用繽紛可愛的方式盡情拍照玩互動的「便便博物館」，到集結購物、美食與港灣風景的「橫濱紅磚倉庫」，橫濱的魅力就在於各種類型的景點相當集中，不僅交通便利，許多景點之間也能透過散步輕鬆前往。

本篇雖以橫濱的室內景點為主，但由於各景點位置相近，也能輕鬆將行程延伸到戶外。例如便便博物館就位在港未來一帶，體驗結束後可以順便購物、用餐，再沿著汽車道與港灣周邊散步。時間充裕的話，還能繼續前往山下公園走走，最後再到橫濱中華街找間餐廳坐下來享用一頓豐盛晚餐。從玩樂、購物、散步到美食，從白天到夜晚，一整天的行程都能在橫濱一次滿足。

遇上晴天，就到港邊散步賞景；碰上下雨，也有豐富的室內景點與體驗設施可以盡情玩樂。加上橫濱往返東京、機場及關東近郊都相當方便，下一趟關東之旅不妨留一整天給橫濱，從2026年最新景點一路玩到經典港灣夜景，盡情感受這座城市從白天到夜晚截然不同的魅力！

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