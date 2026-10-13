搭新幹線直奔岐阜！東京出發半天抵達，古街、名湯與峽谷絕景一次收集

【文・KKday旅遊生活誌】

搭上新幹線，從東京出發不到半天，就能走進群山環繞的日本中部。岐阜縣除了知名的白川鄉合掌村，還有江戶宿場、千年名湯與峽谷奇景。本篇整理交通方式與必訪岐阜景點，帶你展開一趟從容的中部小旅行。

新幹線轉乘JR，輕鬆抵達日本中部

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若以東京為起點，可先搭新幹線抵達名古屋，再轉乘JR前往岐阜，全程約2至2.5小時，車資都涵蓋在JR通票內。已經在名古屋的旅人，改搭名鐵或JR僅需20至30分鐘。

漫步江戶風情老街

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飛驒高山老街

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從JR高山站徒步約10分鐘就能抵達，宮川朝市就在一旁。街上保留大量江戶時期民宅，手繪招牌與老字號店家營造出濃濃懷舊感，因此有飛驒小京都之稱，來訪別忘了品嚐飛驒牛握壽司。

馬籠宿

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從JR中津川站轉乘北惠那交通巴士，約25分鐘即可抵達，下車後朝妻籠方向走，還能看見水車小屋。這裡曾是江戶時代中山道的宿場之一，鵝卵石小徑與復古建築至今保存良好，也是人潮不多、適合拍照的賞楓古道。

天空之城與峽谷湖景

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郡上八幡城

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秋季紅葉映襯白色城牆，11月的夜間點燈更是動人。這座擁有四百多年歷史的城堡，是日本最古老的木造重建城，每年10月下旬至12月中旬，清晨常被雲霧籠罩，宛如漂浮空中，因而有天空之城的美名。

惠那峽

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春櫻與秋楓時節搭乘遊覽船最為夢幻，可近距離欣賞軍艦岩、獅子岩等奇岩。這片湖泊是木曾川興建水壩時所形成，兩岸怪石與湖水交織出獨特景致，四季都值得造訪。

千年美人湯療癒旅途

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從名古屋搭飛驒列車可直達下呂站，出站步行3分鐘即到，不必轉車。下呂溫泉沿著飛驒川湧出已超過千年，與有馬、草津並列日本三大名泉，傳說能讓肌膚變得滑嫩，所以被稱作美人湯。飛驒川畔另有三座露天噴泉池，可免費體驗戶外泡湯的樂趣。

不能錯過的在地滋味

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油花細緻、入口即化的飛驒牛，無論做成燒肉、壽喜燒或涮涮鍋都合適，是當地最具代表性的美食。夏季可品嚐長良川一帶的鹽烤香魚，外皮酥脆、肉質清甜。冬天不妨來一鍋以野豬肉熬煮的牡丹鍋，暖胃又不腥；逛老街時，刷上味噌炭烤的五平餅則是最佳散步點心。

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