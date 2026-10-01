一天只賣4小時！宮古島產車蝦拉麵，濃厚蝦味噌湯頭＋名物蛤蜊飯

一天只開賣4小時，一不小心還會提早賣完而向隅，這餐絕對是來宮古島可以排在前幾名好吃的餐點，最有名的是把整尾宮古島產車海老熬進湯裡的「車海老そば」。

橘紅色的湯一端上桌，蝦味噌的香氣就先飄過來，碗裡還插著兩尾帶頭的車蝦，再配一碗名物蛤蜊飯，吃到最後把飯倒進湯裡變成蝦湯雜炊，一滴都不想剩。

【麵屋サマー太陽】

麵屋サマー太陽重點摘要

是什麼： 宮古島平良市區、距宮古機場車程約5分鐘的自家製麵拉麵店，2018年曾入圍東京「ラーメン日本一決定戰」，是沖繩縣史上首間入圍店。

宮古島平良市區、距宮古機場車程約5分鐘的自家製麵拉麵店，2018年曾入圍東京「ラーメン日本一決定戰」，是沖繩縣史上首間入圍店。 必點： 宮古島產車蝦拉麵（車海老そば）¥1,600：整尾宮古島養殖車海老熬的濃厚蝦味噌湯，碗裡再放兩尾帶頭車蝦＋叉燒；名物蛤蜊飯（あさりご飯）¥350，吃到最後倒進蝦湯變雜炊。

宮古島產車蝦拉麵（車海老そば）¥1,600：整尾宮古島養殖車海老熬的濃厚蝦味噌湯，碗裡再放兩尾帶頭車蝦＋叉燒；名物蛤蜊飯（あさりご飯）¥350，吃到最後倒進蝦湯變雜炊。 價位： 拉麵 ¥850～1,600、小丼 ¥350～400、配料 ¥100～300、飲料 ¥300～600；兩人約 ¥3,000。

拉麵 ¥850～1,600、小丼 ¥350～400、配料 ¥100～300、飲料 ¥300～600；兩人約 ¥3,000。 地址： 沖縄県宮古島市平良字西里845-1（第三給油所旁），店前停車場約17格。

沖縄県宮古島市平良字西里845-1（第三給油所旁），店前停車場約17格。 營業時間： 10:30–14:30（最後點餐；售完提早打烊），每週三、週六公休｜電話 0980-79-0597。

10:30–14:30（最後點餐；售完提早打烊），每週三、週六公休｜電話 0980-79-0597。 點餐方式： 門口售票機購券（有中文圖片菜單），機台支援信用卡／電子支付／QR 掃碼；大人每人至少點一碗麵。

門口售票機購券（有中文圖片菜單），機台支援信用卡／電子支付／QR 掃碼；大人每人至少點一碗麵。 特色：麵、湯、配料全自家製；限定拌麵附追飯；桌上有醋與辣豆瓣醬可變化口味；車蝦附四國語剝殼教學

麺屋サマー太陽｜宮古島自家製麵拉麵店，沖繩首間入圍「拉麵日本一決定戰」

麺屋サマー太陽以「溫故知新」為理念，主打自家製麵與宮古島在地食材：麵條、湯頭、配料到餃子皮全部自己做，麵體裡看得到全粒粉的黑色顆粒，是店家的小招牌。

店家過去位於平良下里，後來搬到現在平良西里845-1（第三給油所旁）的白色獨棟店面，門口多了寬敞停車場。

它在2018年以宮古麵改良的泰式咖哩麵「カオソイ」入圍東京「大つけ麺博・ラーメン日本一決定戰」，是沖繩縣史上第一間入圍的店，最後拿下第6名，從此成為宮古島拉麵的代表店之一。

門口立牌寫著 Google 評論 4.5 星，我們造訪時開店不久店內就坐了七、八成，平日中午也建議早點來。

交通與停車｜宮古機場車程5分鐘，店前停車場約17格

麺屋サマー太陽位在平良市區西里通往南延伸的路上、第三給油所（加油站）旁，從宮古機場開車約5分鐘、從平良市中心（西里大通商店街一帶）約5～10分鐘。

租車自駕最方便。店前就是專屬停車場，約17格，停車完全不用煩惱。沒有租車的話，從平良市區搭計程車車資約千圓上下，因為是離島，店家沒有大眾運輸可直達，建議安排在抵達宮古島當天或回程搭機前，順路又不塞行程。

營業時間與入店規定｜只賣午餐、售完打烊，週三週六公休

門口的告示寫得很清楚：營業時間 10:30 ～ 14:30（14:30 為最後點餐）※完売次第終了（售完提早打烊）。

公休日為每週三與週六。宮古島的餐廳普遍午休或早收，這間更是只做午餐，想吃一定要把時間抓在中午前後。

告示下方還有幾條「お願い」（請配合事項）：全員到齊才能入店、不接受穿泳裝、濕身或滿身沙子的客人（畢竟離海邊很近）、拍照請避開其他客人與店員、大人每人至少要點一碗麵。這些規定在沖繩離島的餐廳很常見，先知道就不會白跑一趟。

環境介紹｜明亮木質吧台與桌席，約40席

店內是大片木框玻璃窗＋淺色木桌椅的明亮空間，吧台面向開放式廚房，另一側是四人桌，總共約40席。

桌上放著水壺、面紙和調味料盤，整體乾淨清爽，帶小朋友來也沒問題（店家歡迎嬰幼兒）。

我們平日中午 11 點多到，店裡已經坐了大半，多半是在地人與日本觀光客，翻桌速度不慢，等候時間不長。

點餐方式｜售票機購券、有中文圖片菜單，支援信用卡與電子支付

麺屋サマー太陽採售票機（券売機）購券制：

進門左手邊就是機台，先在機台選餐、付款拿到食券，再交給店員入座。

機台按鈕上有照片，旁邊牆面也貼著中文、韓文、英文對照的圖片菜單，每個品項都有編號，對照編號按就好，完全不用擔心看不懂日文。

付款除了現金，機台上標示可用信用卡、交通IC卡（nimoca 等）、Edy／iD／QUICPay 以及 QR 掃碼支付，對外國旅客很友善。另外機台上有貼「替え玉已停止提供」，想吃多一點請直接選加麵（麺大盛り）。

宮古島產車蝦拉麵 ¥1,600｜整尾車海老熬的濃厚蝦味噌湯

招牌「宮古島産車海老そば」（中文菜單寫「沖繩車蝦拉麵」）¥1,600 ，是店家把宮古島養殖的車海老整尾下去熬出的海老味噌湯頭。

湯色是很漂亮的橘紅，端上桌先聞到濃濃的蝦頭香，喝起來濃厚卻沒有腥味，味噌的鹹甜把蝦的鮮味撐得很飽滿，像是把蝦膏整個化在湯裡。

碗裡最搶眼的是兩尾帶頭帶殼的宮古島產車蝦，用竹籤串著立在湯裡，蝦肉彈牙帶甜，蝦頭吸一口全是精華，旁邊還放了兩片叉燒、白蔥絲與滿滿青蔥，配色和份量都很有誠意。

麵條是自家製的中粗麵，黃色偏Q、帶點宮古そば的扁身口感，咬起來有彈性又能掛住濃湯，吃到後段也不會糊掉。叉燒是厚切的琉華豚叉燒，肥瘦相間、入口即化，和蝦湯意外地搭，喜歡肉的人可以加點一份叉燒（¥300）。

名物蛤蜊飯 ¥350｜滿滿蛤蜊肉，最後倒進蝦湯變雜炊

售票機上標著「名物！」的蛤蜊飯（あさりご飯）¥350一定要點，小碗白飯上鋪了厚厚一層蛤蜊肉，撒上青蔥，蛤蜊用醬油系的甘辛味炊煮過，鮮味很足又不會太鹹，單吃就很好下飯，份量剛好是「拉麵之外再吃一點」的小丼尺寸。

最推薦的吃法是麵吃完後把蛤蜊飯倒進剩下的蝦味噌湯裡，變成一碗蝦湯蛤蜊雜炊，米飯吸飽蝦湯、加上蛤蜊的鮮，這一口比拉麵本身還讓人印象深刻。

店家的中文菜單另外有「起司飯」¥200，就是專門給你泡湯用的白飯加起司，喜歡濃郁口感的可以試試。

整體評價｜宮古島必吃的一碗車蝦拉麵

麺屋サマー太陽的車蝦拉麵把「宮古島產」三個字做得很有說服力：湯頭濃厚不腥、車蝦新鮮彈牙、自家製麵有嚼勁，¥1,600 在離島算是合理的價格，名物蛤蜊飯 ¥350 泡進蝦湯做結尾，是我們這趟宮古島行最難忘的一餐之一。

要注意的只有營業時間短（10:30–14:30）、週三週六公休、售完就打烊，記得排在中午前後，並把租車路線排進去。如果你的宮古島行程只有一頓拉麵的額度，就給這一碗吧！推薦給大家！

常見問題

Q：麺屋サマー太陽的營業時間？

A：10:30–14:30（14:30 最後點餐），售完會提早打烊；每週三與週六公休。只做午餐，建議中午前後抵達。

Q：麺屋サマー太陽必點什麼？

A：招牌是宮古島產車蝦拉麵（車海老そば）¥1,600，整尾車海老熬的濃厚蝦味噌湯加兩尾帶頭車蝦；名物蛤蜊飯 ¥350 最後倒進湯裡變雜炊也是必吃。

Q：麺屋サマー太陽怎麼去？有停車場嗎？

A：位於宮古島市平良字西里845-1、第三給油所旁，從宮古機場開車約5分鐘、平良市區約5–10分鐘；店前有專屬停車場約17格，自駕最方便。

Q：麺屋サマー太陽怎麼點餐？可以刷卡嗎？

A：採門口售票機購券制，牆上有中文、韓文、英文圖片菜單對照編號；售票機標示可用現金、信用卡、交通IC卡、Edy／iD／QUICPay 與 QR 掃碼，以現場為準。

Q：麺屋サマー太陽的價位大約多少？

A：拉麵 ¥850～1,600、小丼 ¥350～400、配料 ¥100～300、飲料 ¥300～600；兩人點一碗車蝦拉麵、兩碗蛤蜊飯與一瓶啤酒約 ¥2,900。

Q：麺屋サマー太陽有什麼入店規定？

A：全員到齊才能入店；不接受穿泳裝、濕身或滿身沙的客人；大人每人至少點一碗麵；拍照請避開其他客人與店員。

Q：中文菜單上的「燉牛筋」是什麼？

A：是日文「とろソーキ」的翻譯，實際為軟燉豬肋排（沖繩そば常見配料），不是牛筋；燉牛筋飯 ¥400、燉牛筋宮古麵（ソーキそば）¥1,000。

Q：麺屋サマー太陽有得過獎嗎？

A：2018年以宮古麵改良的泰式咖哩麵「カオソイ」入圍東京「大つけ麺博 ラーメン日本一決定戰」，是沖繩縣史上第一間入圍的店，最終獲第6名。

麵屋サマー太陽餐廳

營業時間：10:30~14:30(每週三、六公休)

地址：沖縄県宮古島市平良西里８４５−１

電話：0980-79-0597

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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