衝日本爽拿5300元！ 「2大平台」破盤級旅遊補助「住宿現折、搭新幹線免錢」好康一次看

不只國旅補助夯，去日本玩也能爽領超狂補助！ 為了搶攻海外旅客的心，日本當地政府攜手知名旅遊平台祭出超殺優惠。知名旅遊平台Klook與易遊網近期雙雙釋出「破盤級」的日本旅遊補助方案，快看如何省荷包又玩得盡興！

走訪鹿兒島「霧島神宮」。圖／Klook提供

Klook特別與鹿兒島縣合作，針對台灣等8大海外市場推出超誘人的交通補助，只要你搭機從「福岡機場」入境，並在Klook平台上預訂至少一晚的鹿兒島指定合作飯店，最後填寫完一份問卷，就能免費獲得一張從「福岡博多」搭到「鹿兒島中央」的單程新幹線車票。這張車票價值高達1萬1420日圓，直接幫你省下約新台幣2,300元的交通費，活動預計舉辦到2027年2月28日，不過名額有限，送完就會提早結束。

圖／翻攝Klook活動官網

Klook還針對台灣旅客加碼放送「福岡住宿大禮包」，只要在平台上預訂福岡的飯店滿一晚並完成付款，就能一舉獲得3張九州旅遊專屬優惠券，折價券可以拿來買行程、租車或是交通票券，每張提供95折優惠，單張最高能折抵1,000元。也就是說，如果你把福岡跟鹿兒島的優惠全部拿好拿滿，這趟旅程最高可以直接現省新台幣5,300元，超級划算！

●易遊網：挺進岡山桃太郎故鄉，連住4晚秒折3千

圖／易遊網提供

易遊網這次也端出了讓人心動的「岡山市住宿補助」專案，於11月30日前，透過易遊網預訂前往岡山的「機加酒」套裝商品，並選擇活動指定的36間精選飯店，連住2晚就能現折1,500元；如果假期夠長，連住4晚（含）以上更能直接把3,000元的折扣抱回家，旅費立刻精省一大截。

圖／易遊網提供

易遊網至9/23前，限時推出了全日本8大熱區（包含關東、關西、北海道、沖繩等）的訂房限時補助。活動期間除了精選人氣飯店下殺5折起之外，透過App下單還能輸入專屬折扣碼，單筆消費滿3,500元就折300元，如果是連續入住多晚，最高更能享受到2,500元的疊加折扣，現正是買機票訂房的最佳時機！

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