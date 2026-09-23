海外旅客鹿兒島新幹線免費搭！台灣旅客再加碼 福岡住一晚送3000元旅遊金

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 獨家攜手鹿兒島政府，推出海外旅客限定「新幹線免費搭乘」活動。本次合作涵蓋台灣、美國、新加坡、泰國、越南、南韓、香港及中國等八大市場。旅客只要搭乘航班抵達福岡機場，透過 Klook 兌換指定優惠碼，預訂鹿兒島合作飯店至少一晚且完成問券，即可獲得一人一張福岡「博多」車站至「鹿兒島中央」車站的單程免費新幹線車票，最高補助11,420日圓，約折合台幣2,300元。

此外，Klook 台灣市場同步加碼推出九州旅遊優惠，鼓勵旅客一次玩遍福岡與鹿兒島。台灣旅客下訂福岡飯店至少一晚並完成付款後，即可獲得3張「九州旅遊優惠券」，適用於九州行程體驗、租車及交通票券，每張優惠券皆享95折、最高折抵1,000元，合計最高可省3,000元。鹿兒島免費新幹線車票搭配九州旅遊體驗優惠，等於最高現省5,300元！

從福岡一路玩到鹿兒島！透過新幹線串起九州南北旅程

福岡是許多海外旅客前往九州的第一站，而鹿兒島則擁有不同於福岡的自然與文化魅力。此次 Klook 與鹿兒島政府合作，透過新幹線優惠讓旅客從福岡出發，更輕鬆前往鹿兒島，感受九州不同城市的風景與特色。

Klook 日本總經理增田航（Wataru Masuda）表示：「對許多國際旅客而言，福岡是前往九州的重要入口，但過去較少旅客會進一步南下探索鹿兒島。其實從福岡搭乘新幹線前往鹿兒島只需要約80分鐘，因此我們希望透過這次合作，讓旅客更容易把鹿兒島加入九州旅遊行程。除了新幹線優惠外，Klook 也希望透過住宿、旅遊優惠等方式，讓旅客有更多理由停留更久、走訪更多九州景點，同時為鹿兒島當地商家與旅遊業者帶來更多旅客。」

▲「屋久島」位於鹿兒島縣南部，在1993年被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為日本首批世界自然遺產的珍貴島嶼。 圖：Klook／提供

從櫻島、世界遺產到在地美食！來鹿兒島一次收藏豐富自然景觀與文化

鹿兒島擁有豐富的自然景觀與文化特色，包括世界上最活躍的火山之一「櫻島」，以及列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界自然遺產的「屋久島」、「奄美大島」與「德之島」。此外，鹿兒島獨有的「砂浴溫泉」，也是旅客來到當地不可錯過的特色體驗。

除了自然景觀，鹿兒島也是日本知名的美食產地，鹿兒島和牛、黑豬、鰤魚、鰻魚及抹茶等都是當地代表性物產。喜歡歷史文化的旅客，則可以走訪國寶霧島神宮，從古蹟與在地文化中認識鹿兒島。

鹿兒島縣知事塩田康一表示：「鹿兒島是一個擁有豐富多元魅力的旅遊目的地，壯麗的自然景觀、特色美食，以及深厚的歷史文化在這裡交織。從櫻島到世界自然遺產島嶼，再到獨特的砂浴溫泉，鹿兒島有許多精彩體驗等待旅客探索。我們希望這項活動能鼓勵更多旅客造訪鹿兒島，親身感受鹿兒島的魅力，也期待迎接來自世界各地的旅客。」

▲喜歡歷史文化的旅客，可以走訪鹿兒島「霧島神宮」。 圖：Klook／提供

從廣島經驗到鹿兒島 Klook持續帶旅客走訪日本更多目的地

鹿兒島並非 Klook 首次透過交通與旅遊產品，帶領國際旅客前往日本熱門城市以外的目的地，「廣島」便是其中一個案例。

過去 Klook 與當地政府及商家合作，推出「廣島 Klook Pass」，將新幹線交通與在地體驗結合。產品推出後，銷售量成長超過12倍。2026年，「Klook Kreatorverse」創作者活動也邀請來自20個市場、約120位「Kreator」創作者前往廣島，分享當地旅遊內容，持續增加旅客對廣島的關注，也帶動前往廣島的每月訂單量成長。

透過這次與鹿兒島縣的合作，Klook 將延續過去的經驗，從交通優惠開始，進一步結合旅遊產品、內容及目的地行銷，讓更多國際旅客認識日本不同地區的旅遊魅力。

下一站「鹿兒島 Klook Pass」串聯更多在地體驗

除了新幹線優惠，Klook 也持續與鹿兒島當地商家合作。上個月，於鹿兒島舉辦實體講座，協助當地商家進行數位化，並加入 Klook 平台，讓更多在地旅遊產品可以被海外旅客看見。

下一步，參考「廣島Klook Pass」的經驗，推出「鹿兒島 Klook Pass」，整合更多鹿兒島在地景點與旅遊體驗。對旅客而言，除了「怎麼去鹿兒島」，下一個問題就是「到了鹿兒島要玩什麼」。「鹿兒島 Klook Pass」將精選當地特色體驗，讓旅客可以更簡單地規劃行程，透過一張套票一次體驗多項鹿兒島人氣行程。

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