石川小松「日本自動車博物館」日本必訪！哆啦A夢太陽能車、千枚金箔名車一次看

日本石川縣小松市藏著一座汽車迷不可錯過的「日本自動車博物館」，館內收藏從早期經典車款一路到近代汽車，約800輛館藏中約500輛對外展示，從老車、名車到特殊造型車都能一次欣賞。其中最吸睛的收藏之一，就是以《哆啦A夢》為主題打造的太陽能車「ソラえもん号」，此外還有全車貼上約1,000枚純金金箔的特殊車款，以及曾作為英國大使館公務車、戴安娜王妃訪日時搭乘過的勞斯萊斯。

圖／取自日本自動車博物館官網

日本自動車博物館1978年開館，最初位於富山縣，1995年搬遷至石川縣小松市現址。博物館館舍面積約1萬2,000平方公尺，以年代、品牌及車輛類型等方式展示汽車，完整呈現汽車產業從早期發展至現代的變化。館內的「ソラえもん号」尤其受到動漫迷與親子旅客注意，這輛車以《哆啦A夢》角色造型打造，車體設有太陽能發電設備，過去更曾參加澳洲世界太陽能車挑戰賽，是結合動漫與汽車科技的特殊收藏。

圖／取自日本自動車博物館官網

除了哆啦A夢車款，館內還能找到一輛相當罕見的「金箔車」。這輛1989年式 Mazda Capella全車以人工方式貼上約1,000枚純金金箔，再施加保護塗層，讓整輛車呈現金色光澤，車身側面還加入水鳥圖樣。另一大亮點則是1993年式 Rolls-Royce Silver Spur II，這輛車過去曾由英國大使館作為公務車使用，英國王室成員戴安娜王妃訪日時也曾搭乘，現已成為博物館重要收藏之一。

圖／取自日本自動車博物館官網

目前日本自動車博物館也推出「ICONIC MOVIE CARS～クルマで感じる映画の世界～」特別企劃展，從2026年4月18日起展出電影作品中的經典汽車，讓旅客除了看歷代車款，也能從電影文化角度認識汽車。博物館位於石川縣小松市二ツ梨町一貫山40番地，開館時間為每天上午9點至下午5點，最後入館時間為下午4點30分；成人門票1,200日圓、國高中小學生600日圓，未滿小學生免費。前往小松旅遊時，不妨將這座汽車博物館排進行程，汽車迷、動漫迷都能找到值得細看的收藏。

圖／取自日本自動車博物館官網

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