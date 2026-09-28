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電影裡的「地下城」是真的！日本長野縣有一座「真實版微光城市」

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／當白雲飄進藍天

20年前有一部科幻電影--微光城市，敘述人類為了避免災難造成的完全毀滅，在地底建造一座全功能的城市。布魯發現日本長野縣竟然也有真實版的微光城市。

二次大戰後期，日軍為了在決戰中避免毀滅，於是在長野縣松代町建造一座地下城，計畫把皇室、司令部、重要政府機關全部遷入。結果在還沒有實際啟用前，日本就戰敗投降，留下了龐大的軍事地下坑道建築，就是現在的"象山地下壕"。

布魯七月前往長野縣縱走白馬三山，利用一個空檔想找地方走走，臨時發現這座微光城市，便立馬前往探究。

這座微光城市的規模大約是250000平方公尺的面積，地下道總長接近6公里，目前因為安全考量，只開放圖中粗黑線部份的500公尺坑道，由入口至終點需原路來回，因此實際行走距離是1公里。

參觀象山地下壕，需在管理室先作登記，然後借用工地安全帽，由管理員打開鐵門才能進入。

坑道有落石疑慮，有些地方高度降低，因此要全程戴上安全帽。

坑道內全程有燈光，但部分路段光線較微弱，要小心行走。

整個地下坑道完全由布魯包場，一個人走，伴隨著自己腳步聲，感覺得奇妙。

有些設施的遺蹟，可參考解說牌。

地下壕只有開放參觀主線，所有支線都圍上鐵網。而到後段，坑道內因為潮濕，開始漫出水氣。

至地下壕開放終點，原路返回，整個參觀時間大約一小時。

布魯拍攝製作的全程參觀影片，歡迎點入觀賞。

交通方式：由長野車站東口搭乘往松代的30路公車，至木町公車站（kimachi）下車，再步行10分鐘可達。

開放時間：09:00~16:00

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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