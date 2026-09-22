日本童裝哪裡買？親子購物必逛「Birthday」童裝、嬰幼兒用品好物推薦

日本人氣嬰幼兒、兒童用品專賣店「Birthday」，集結各式可愛商品與多個原創品牌。本篇從必買好物、購物亮點到免稅資訊一次整理，想趁日本旅行期間幫孩子添購服飾與用品的家長們，千萬別錯過！

到日本旅遊，想必許多人早已列好想逛的服飾店與必買伴手禮清單了吧！不過，如果是帶著孩子一起逛街，那麼購物的地點就不一定都集中在知名商圈了。

在日本親子家庭之間也相當有人氣的童裝店「Birthday」，販售各式嬰幼兒及兒童用品，從童裝、鞋子、日常用品，到適合不同年齡層孩子的各式配件都有。非常適合來這裡幫自家寶貝添購新衣，或為親友家的小孩挑選伴手禮。

不過，面對Birthday琳瑯滿目的商品，究竟該從哪裡開始逛起呢？本篇文章將帶大家一次掌握值得入手的商品、不可錯過的品牌等購物重點，各位爸媽們請一定要看到最後！

Birthday是什麼樣的店？

喜歡逛日本服飾店的人，或許早已聽過以高CP值聞名的時尚服飾店「思夢樂（しまむら）」。而這次要介紹的「Birthday」，正是與思夢樂同集團的童裝及兒童用品專賣店。

Birthday在日本全國各地都有分店，這次JAPANKURU團隊特別想推薦的是「埼玉新都心店」。

埼玉新都心站是京濱東北線、高崎線及宇都宮線皆有停靠的大型車站，從東京、橫濱車站都能直達，交通相當方便，很適合安排進日本旅遊的購物行程中。

豐富的商品種類，正是Birthday受到許多日本家庭喜愛的原因之一。店內服飾依照不同年齡層清楚分類，從嬰兒、幼童到學齡孩童，都能找到適合的款式。另外還有鞋子、包包、玩具，以及各式各樣的嬰幼兒用品，從孩子到媽媽所需的日常育兒好物，幾乎都能在這裡一次買齊。

JAPANKURU團隊造訪當天，甚至還沒到開店時間，就已經有不少親子家庭在門口排隊等候。光是看到這樣的盛況，應該不難想像Birthday到底有多到受到親子族群的歡迎吧！

Birthday埼玉新都心店（バースデイさいたま新都心店）

地址： 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1

營業時間：10:00～19:00

交通：「JR埼玉新都心站」東口步行約4分鐘

官方網站

Birthday必買商品與購物重點

面對Birthday店內琳瑯滿目的商品，不知道該從哪裡逛起嗎？就讓JAPANKURU團隊帶大家一起掌握店內必買商品與購物重點！

▎嬰兒到學齡兒童尺寸的童裝

首先要介紹的，就是店內最豐富的品項——童裝。尺寸選擇相當齊全，從新生兒一路到小學生，各年齡層的孩子都能找到適合的服飾。設計上也有區分男童、女童以及較為中性的款式選擇。

每件衣服的衣架上都標有身高數字，能快速找到孩子適合的尺寸。

其中，有部分新生兒服飾為日本製，標籤上也會清楚標示，想找日本製商品的爸媽們不妨多加留意。「日本製造」不僅是一種品質保證，穿在孩子身上也多了一份安心感。

除了服飾之外，店內還有鞋子、包包、帽子、襪子、飾品等各式單品，從服裝到配件都能在這裡一次挑齊，輕鬆為孩子搭配出豐富多變的日常造型。

▎適合孕媽咪的實用好物

Birthday深受親子家庭歡迎的原因之一，就是除了嬰幼兒與兒童用品之外，也有販售不少媽咪需要的育兒好物。像是適合懷孕及哺乳期媽媽穿的服飾、哺乳枕、哺乳巾和各式產後用品等，選擇相當齊全。

從懷孕期間到孩子出生後所需的各種必需品，幾乎都能在Birthday一次買齊，對親子家庭來說非常方便。

▎人氣角色與可愛聯名商品

思夢樂與Birthday的一大共同特色，就是擁有種類豐富的人氣角色聯名商品，像是迪士尼、三麗鷗、寶可夢等都能在店內找到。商品還會不定期更新，讓人每次來逛都有新的驚喜。

角色聯名商品除了服飾之外，還包括飾品、日常用品、玩具及各種可愛小物。逛Birthday時不妨仔細找找，是否有自己孩子喜歡的角色商品。

Birthday童裝怎麼挑？不同年齡的穿搭推薦

要為孩子挑選適合的服飾，建議以「年齡」為基準。不同年齡層的孩子，在服裝設計與機能上的需求也各有不同。

這次JAPANKURU團隊邀請了1歲、3歲、5歲及9歲的小小童模，實際換上Birthday的童裝，並依照各年齡的需求與喜好，挑選各具特色的品牌與穿搭風格。一起來看看其中有沒有讓你一眼就想打包帶回家的可愛款式吧！

▎1歲：舒適好活動又不失可愛的設計

首先從1歲的小朋友開始。這個時期的孩子正值學習爬行、走路，以及探索周遭事物的階段，因此服裝建議以柔軟、好穿脫，以及方便活動的款式為主。Birthday有許多適合這個年齡層的服飾，像是寬鬆版型的上衣、採用鬆緊腰設計的褲子等，都很適合活潑好動的小朋友。

除了機能性，設計方面也是可愛到無可挑剔！例如「HUGCHUM Friends」將日本的人氣美食蝦壽司融入童裝設計，穿在小朋友身上更顯俏皮可愛，看到這一顆會走路的小小壽司，誰不想抱緊處理呢！

▎3歲：豐富色彩與圖案的款式

到了3歲左右，孩子的活動力變得更旺盛，更喜歡自在地跑跑跳跳、參與各種活動。而對於顏色與穿搭風格也漸漸有了自己的主見，像這次的小小模特兒，當我們問她「想穿什麼顏色的衣服？」時，馬上就選了「粉紅色」。這個年紀可以開始嘗試更多不同的造型，從T恤、褲子、裙子到成套穿搭都有豐富選擇，不過，舒適度與活動的方便性依然是選品時的重點。

配合孩子的喜好與活動需求，我們選擇了法式風格童裝品牌「mamaraku」的上衣。簡約柔和的色調，再搭配方便活動的褲子，整體造型輕盈又充滿活力，讓孩子能無拘無束地盡情跑跳玩耍。

▎5歲：充滿日本風的服飾推薦

夏天來日本旅遊，除了浴衣之外，也經常可以看到日本小朋友穿著「甚平」。這種日本傳統休閒服飾穿起來舒適清涼又方便活動，非常適合悶熱的日本夏季。

這次我們為5歲的小朋友挑了一套甚平，一穿上身，熱鬧的日本夏日祭典BGM立刻響起！

如果計畫夏天來日本旅行，不妨為孩子挑一套甚平，不僅能在日本參加祭典或活動時直接穿上，帶回國後也能作為日常休閒服飾。是充滿日本特色、極具紀念意義的伴手禮之選。

▎9歲：稍微提升成熟感的選擇

隨著孩子慢慢長大，對穿搭風格與喜好也會逐漸有自己的堅持。小時候以方便活動為主要選擇依據，長大後便開始注重設計感，也更懂得享受搭配不同單品的穿搭樂趣。

這次我們參考日本小朋友之間相當受歡迎的穿搭風格，選擇中央帶有蝴蝶結設計的T恤，搭配短褲與長筒襪，在休閒之中增添一點俏皮感。開始對時尚穿搭產生興趣的小學生不妨嘗試看看！

從柔和可愛的童趣設計，到隨著年齡增長而多了一點時尚感的俏皮造型，以上介紹的四套穿搭都各具特色。無論孩子正處於哪個成長階段，都能在Birthday找到適合的穿搭與喜歡的風格。

Birthday亮點

▎Birthday自有品牌推薦：從風格挑童裝

除了上述介紹的品牌之外，Birthday還有多個原創品牌，且各自擁有不同的風格與設計特色。

如果喜歡甜美、柔和風格的話，不妨看看「Cottoli」。服飾多以淡雅色調為主，再加入各種可愛的小細節，讓整體造型多了一份精緻感，輕鬆就能打造出宛如小公主般的甜美穿搭。

上圖：DAILY LINE／下圖：MY LITTLE WONDER

如果喜歡更加活潑的風格，則推薦「DAILY LINE」。品牌將繽紛色彩、圖案與可愛插畫融入服裝設計，讓孩子彷彿化身為兒童繪本裡的小主角。加上價格親民，讓孩子日常跑跳玩耍時穿也不會太心疼。

想讓孩子的造型再多一點時尚感，「MY LITTLE WONDER」是相當吸睛的選擇。設計更具現代感，就像將大人的流行服飾縮小成兒童尺寸，讓孩子也能輕鬆嘗試時髦有型的穿搭。

喜歡自然、大地色系的話，絕對不能錯過「& mignon」。設計簡約，透過圖案與小細節增添可愛感，也很容易與其他服飾做搭配，靈活穿出自己的Style。

光是在Birthday一間店裡，就能找到甜美柔和、活潑繽紛、時髦有型等多元童裝風格。如果發現心儀的品牌，下次再訪Birthday時就能直接鎖定，和孩子們一起選出最適合的穿搭風格！

最後再分享一個購物小資訊。Birthday與思夢樂都有線上商店，即使結束日本旅行回國後，也能繼續享受購物的樂趣。

▎兒童可乘坐的可愛購物車

逛街時，小小孩難免容易累而一直討抱。Birthday貼心準備了可供孩子乘坐的購物車，讓孩子能安穩地坐著陪爸媽一起購物。不用全程抱著孩子，不僅能減輕爸媽的負擔，孩子累了還可以稍微休息一下，讓全家人的購物時光更加悠閒與自在。

帶著年幼的孩子來逛Birthday時，進店後不妨先找找看兒童購物車吧！

Birthday划算的購物小技巧

▎免稅服務

在Birthday購物，符合條件的海外旅客還能享有免稅優惠，不只讓孩子穿得開心，爸媽也能買得更盡興！

日本的免稅政策預計於今年11月起改為機場退稅制。在新制上路之前，目前仍可依照相關條件享有現行的免稅購物服務，結帳前請先確認相關規定喔。

日本嬰幼兒伴手禮購物好去處——Birthday

如果想趁著日本旅遊期間採買嬰幼兒服飾與用品，不妨安排時間到Birthday逛逛。不論是幫自家寶貝添購新衣，還是想為親友家的孩子挑選伴手禮，這裡從童裝、日常用品到各式育兒好物都有，加上多個風格不同的原創品牌，豐富的選擇讓人一逛就捨不得離開。就在慢慢挖寶的過程中，尋找讓你一眼就愛上的各式可愛童裝與實用嬰幼兒好物吧！

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